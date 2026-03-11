Elszabadult az erőszak Berlinben

Jelentősen megugrott 2025-ben az erőszakos szexuális bűncselekmények, a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények és a gyermekpornográfia terjesztésének száma Berlinben – hívja fel a figyelmet a NIUS német hírportál.

A 2025-ös berlini bűnügyi statisztika fehéren-feketén bizonyítja, hogy a közbiztonság rohamosan romlik egy olyan nagyvárosban, amely egykor a stabilitás szimbóluma volt.

Különösen aggasztó a súlyos szexuális bűncselekmények – mint az erőszakos nemi közösülés, a szexuális kényszerítés és az egyéb súlyos szexuális visszaélések – számának emelkedése. Tavaly 1393 ilyen esetet regisztráltak, ami 156-tal több az előző évinél.

Bár a rendőrség a növekedést részben azzal magyarázza, hogy a lakosság nagyobb hajlandóságot mutat a feljelentésre, ez a magyarázat sem feledtetheti az ijesztő számokat.

Elszabadult a fegyveres bűnözés Berlinben

A statisztikákból az is kiderül, hogy a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények száma is drámaian megnőtt. Összesen 1119 esetet regisztráltak, amelyből 604 esetben fegyverrel fenyegetőztek, 515 esetben pedig ténylegesen leadtak lövéseket.

Iris Spranger berlini belügyi szenátor „egyértelmű figyelmeztető jelzésnek” nevezte a fejleményt.

A lőfegyveres bűncselekmények számának jelentős emelkedése számomra egyértelmű figyelmeztető jelzés. Berlinben az illegális fegyverbirtoklás és a fegyveres összecsapások tekintetében zéró tolerancia van érvényben. Ha a konfliktusokat lőfegyverekkel rendezik, akkor egy vörös vonalat lépnek át

– fogalmazott Spranger.

Azonban a szigorú szavak ellenére a gyakorlatban láthatóan mégsem sikerül megfékezni a problémát.

A statisztikák egy másik, különösen kegyetlen aspektusa a gyermekpornográfia terjedése.

A rendőrség ezen a területen is jelentős növekedést tapasztalt: 1954 esetet regisztráltak, ami 682-vel több, mint 2024-ben. A rendőrségnek erre is van magyarázata: szerintük a magasabb esetszámok hátterében elsősorban a feldolgozási elmaradások leépítése és az amerikai Nemzeti Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Központjától (NCMEC) érkező számos bejelentés áll.

