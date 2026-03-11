Jakab PéterTisza PártVálasztás 2026Juhász RolandMiskolc

Pikáns ügybe keveredett Jakab Péter, a tiszások lehúzathatják a szavazólapról

Hamis ajánlás gyanúja miatt támadt vita a miskolci választókerületben: egy tiszás férfi állítása szerint úgy került fel Jakab Péter ajánlóívére, hogy nem írta alá azt. Az ügy azért is érdekes, mert Magyar Péter híve azt állítja, 2018-ban aláírt a Jobbiknak, amikor még Jakab Péter annak színeiben indult. A baloldali politikus indulása így jogorvoslat alá került, de már büntetőfeljelentés is született az ügyben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 22:13
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Komoly gyanú merült fel arra, hogy egy választási ajánlóíven jogosulatlanul használták fel egy választópolgár személyes adatait” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Juhász Roland. A Tisza Párt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 01. számú választókerületének képviselőjelöltje azt írta: egy bizonyos F. A. az Ügyfélkapun ellenőrizte, hogy a nevében leadott ajánlás hova került. A rendszer szerint az aláírása Juhász ellenfele, Jakab Péter ajánlóívén szerepel. 

Budapest, 2021. március 22. Jakab Péter, a Jobbik vezérszónoka felszólal a 2021-27. évi ciklus EU-s forrásainak felhasználásáról szóló politikai vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 22-én. MTI/Kovács Attila
(Fotó: Kovács Attila / MTI)

A férfi azonban állítja: nem írt alá Jakabnak, nem támogatta, nem adott ajánlást neki. Juhász Roland szerint ha ez valóban így van, akkor 

itt nem adminisztrációs hibáról lehet szó, hanem személyes adat jogosulatlan felhasználásáról és hamis aláírásról. 

A képviselőjelölt elmondása szerint a férfi ezért három eljárást indított: 

  • kifogást nyújtott be az OEVB-hez, 
  • bejelentést tett a NAIH-nál, 
  • és büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen. 

Az ügy azért is érdekes, mert az érintett személy a tiszás politikusnak azt monda, hogy 2018-ban aláírt a Jobbiknak, amikor még Jakab Péter annak színeiben indult. Mindenesetre Juhász Rolandnak sikerült elérnie, hogy Jakab Péter indulása jogorvoslat alá kerüljön, jelenleg is vizsgálják az ügyet. 

„A Tisza Párt kijelölte az ellenfelét Miskolcon. Először azt hittem, Csöbör Kati lesz az, de kiderült, én vagyok”

– reagált a támadásra  közösségi oldalán Jakab Péter, aki bejegyzésében azt írta, a Tisza mindent elkövetett azért, hogy lehúzassák nevét a szavazólapról. „Egyik választási bizottságtól szaladgáltak a másikig, mondván, olyan tiszás is aláírt nekem, aki valójában nem is akart nekem aláírni. A választási szervek természetesen elutasították a nevetséges érvelést, de a Tisza nem adja fel, most a bíróságnál támadják meg az indulásomat. Nem Csöbör Katalin indulását támadják, nem Csöbört akarják lehúzatni a szavazólapról, hanem engem” – fogalmazott.

Jakab Péter két tűz közé került 

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Dobev Klára januárban, országjárásának miskolci állomásán bejelentette: Jakab Péter a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként indul a választáson Miskolcon és környékén. A Jobbik egykori és a Nép Pártján jelenlegi elnöke az országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken lesz a DK jelöltje. 

Jakab Péter és Dobrev Klára (Forrás: Facebook)
Jakab Péter és Dobrev Klára (Forrás: Facebook)

Az eseményen Jakab Péter is felszólalt, beszédében a kötelező kormánykritikán felül Magyar Pétert is támadta: szerinte biztosítani kell, hogy a NER-ből kiugrott Magyar ne építhessen fel egy újabb NER-t. Hangoztatta, csak összefogással lehet legyőzni a Fideszt. 

Jakab Péter politikai pályáját ismerve kijelenthető, nagyot fordult vele a világ néhány év alatt. Még a nemzeti radikális Jobbik színeiben kezdett el politizálni és nem kerülte el az antiszemita, rasszista kijelentéseket sem. 

A politikai túlélés érdekében mára annyira balra tolódott, hogy már a határon túli magyaroktól is elvenné a szavazati jogot és Dobrev Klárával közösen vonult fel a pride-on.

Így nem meglepő, hogy a konzervatív jobboldali, valamint a nemzeti radikális választókból ellenszenvet vált ki, ugyanakkor múltja miatt a balliberális oldal is gyanakodva tekint rá. Sőt, Magyar Péter híveit azzal is magára haragította azzal, hogy elindul a helyi tiszás jelölt, Juhász Roland ellen. Ugyanis szerintük ezzel csökkenti a fideszes képviselő, Csöbör Katalin leváltásának az esélyét, amivel a kormányváltást is elgáncsolhatja. 

Amennyiben nem jön össze a tiszások terve, és nem sikerült lehúzatni Jakab nevét a szavazólapról, valószínűleg még akkor sem lesz túl nagy esélye megnyerni a választókerületet. Tudniillik ugyanis, ott Jakab Péternek sosem volt túl sikeresnek nevezhető a pályafutása: a 2018-as választásokon járt a legközelebb a győzelemhez, akkor 128 szavazattal maradt le a fideszes Csöbör Katalin mögött. A 2022-es választásokon viszont el sem indult egyéni jelöltként. Most ugyan visszavágást ígért fideszes versenytársának, de kérdéses, hogy mit érhet el DK színeiben, főleg úgy, hogy a Tisza Párt elszippantotta a baloldali választókat. Valószínűleg inkább egy listás helyben reménykedik és abban, hátha a DK valahogy bejut a következő Országgyűlésbe is.  

Borítókép: Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

