Pikáns ügybe keveredett Jakab Péter, a tiszások lehúzathatják a szavazólapról

„Komoly gyanú merült fel arra, hogy egy választási ajánlóíven jogosulatlanul használták fel egy választópolgár személyes adatait” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Juhász Roland. A Tisza Párt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 01. számú választókerületének képviselőjelöltje azt írta: egy bizonyos F. A. az Ügyfélkapun ellenőrizte, hogy a nevében leadott ajánlás hova került. A rendszer szerint az aláírása Juhász ellenfele, Jakab Péter ajánlóívén szerepel.

(Fotó: Kovács Attila / MTI)

A férfi azonban állítja: nem írt alá Jakabnak, nem támogatta, nem adott ajánlást neki. Juhász Roland szerint ha ez valóban így van, akkor

itt nem adminisztrációs hibáról lehet szó, hanem személyes adat jogosulatlan felhasználásáról és hamis aláírásról.

A képviselőjelölt elmondása szerint a férfi ezért három eljárást indított:

kifogást nyújtott be az OEVB-hez,

bejelentést tett a NAIH-nál,

és büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen.

Az ügy azért is érdekes, mert az érintett személy a tiszás politikusnak azt monda, hogy 2018-ban aláírt a Jobbiknak, amikor még Jakab Péter annak színeiben indult. Mindenesetre Juhász Rolandnak sikerült elérnie, hogy Jakab Péter indulása jogorvoslat alá kerüljön, jelenleg is vizsgálják az ügyet.

„A Tisza Párt kijelölte az ellenfelét Miskolcon. Először azt hittem, Csöbör Kati lesz az, de kiderült, én vagyok”

– reagált a támadásra közösségi oldalán Jakab Péter, aki bejegyzésében azt írta, a Tisza mindent elkövetett azért, hogy lehúzassák nevét a szavazólapról. „Egyik választási bizottságtól szaladgáltak a másikig, mondván, olyan tiszás is aláírt nekem, aki valójában nem is akart nekem aláírni. A választási szervek természetesen elutasították a nevetséges érvelést, de a Tisza nem adja fel, most a bíróságnál támadják meg az indulásomat. Nem Csöbör Katalin indulását támadják, nem Csöbört akarják lehúzatni a szavazólapról, hanem engem” – fogalmazott.

Jakab Péter két tűz közé került

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Dobev Klára januárban, országjárásának miskolci állomásán bejelentette: Jakab Péter a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként indul a választáson Miskolcon és környékén. A Jobbik egykori és a Nép Pártján jelenlegi elnöke az országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken lesz a DK jelöltje.