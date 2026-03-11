„Hadd végezzék ki az egész rohadt tolvaj családot, még a pár éves unokákat is!” – így örömködtek Magyar Péter hívei Orbán Viktor és családjának ukrán megfenyegetésén

Felháborító kommentáradat érkezett a balliberális hírportálok cikkeire a közösségi médiában, amelyekben a magyar és az ukrán kormány közötti konfliktusokról számoltak be. Ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, egy, a Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább”.
„Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján” – jelentette ki a politikus, majd hozzátette: tudni akarja, hogy Orbán Viktor mit értett az „ukrán olajblokád letörése” alatt, mert ha a magyar haderő támadást indítana Ukrajna ellen, akkor „mindenkit a határon fogunk eltemetni”.
Ezután Magyar Péter hívei nem okoztak csalódást, ismét megmutatták milyen is a tiszás „szeretetország”.
Egy baloldali kommentelő a 444 egyik bejegyzése alatt például úgy fogalmazott, reméli, hogy „az ukránok a bicskei pedo mellé teszik Sárikát, Flórácskát, Ráhelkát meg a többi fattyszármazékot. Áradjon”
A Tisza Párt egy másik szimpatizánsa pedig arra a hírre, hogy lemondta budapesti koncertjét egy ukrán metálzenekar, szintén megdöbbentő kijelentést tett. Azt kezdte el ecsetelni, milyen kár, hogy nem a hadseregükkel jöttek az ukránok, mert akkor kivégezhették volna Orbán Viktor egész családját, még az unokákat is.
A Telex cikke alatt sem voltak különbek a tiszások. Az egyikük azt írta, mire a Barátság-kőolajvezetéket vizsgáló, Ukrajnába érkezett magyar delegáció elkezdi a munkát, az ukránok már a karmelitában lesznek.
