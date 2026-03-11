Magyar PéterTisza PártOrbán Viktor

„Hadd végezzék ki az egész rohadt tolvaj családot, még a pár éves unokákat is!” – így örömködtek Magyar Péter hívei Orbán Viktor és családjának ukrán megfenyegetésén

Örömmel fogadták a tiszás kommentelők, hogy az ukránok életveszélyesen megfenyegették a magyar miniszterelnök családját. A balliberális portálok bejegyzései alatt elképesztő kommentek jelentek meg, ezekből válogattunk.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 21:19
Felháborító kommentáradat érkezett a balliberális hírportálok cikkeire a közösségi médiában, amelyekben a magyar és az ukrán kormány közötti konfliktusokról számoltak be. Ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, egy, a Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább”.

Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus halálosan megfenyegette Orbán Viktort és családját (Forrás: Youtube)
„Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján” – jelentette ki a politikus, majd hozzátette: tudni akarja, hogy Orbán Viktor mit értett az „ukrán olajblokád letörése” alatt, mert ha a magyar haderő támadást indítana Ukrajna ellen, akkor „mindenkit a határon fogunk eltemetni”. 

Ezután Magyar Péter hívei nem okoztak csalódást, ismét megmutatták milyen is a tiszás „szeretetország”. 

Egy baloldali kommentelő a 444 egyik bejegyzése alatt például úgy fogalmazott, reméli, hogy „az ukránok a bicskei pedo mellé teszik Sárikát, Flórácskát, Ráhelkát meg a többi fattyszármazékot. Áradjon”

 

A Tisza Párt egy másik szimpatizánsa pedig arra a hírre, hogy lemondta budapesti koncertjét egy ukrán metálzenekar, szintén megdöbbentő kijelentést tett. Azt kezdte el ecsetelni, milyen kár, hogy nem a hadseregükkel jöttek az ukránok, mert akkor kivégezhették volna Orbán Viktor egész családját, még az unokákat is.

 

A Telex cikke alatt sem voltak különbek a tiszások. Az egyikük azt írta, mire a Barátság-kőolajvezetéket vizsgáló, Ukrajnába érkezett magyar delegáció elkezdi a munkát, az ukránok már a karmelitában lesznek. 

Magyar Péternek vannak olyan hívei, akik azt váráka, hogy bevonuljanak Budapestre az ukránok

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


