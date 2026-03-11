Őrizetbe vettek három gyanúsítottat az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél elkövetett robbantás ügyében

A hatóságok szerint a robbantást egy házilag készített pokolgéppel követték el, károkat okozva a nagykövetség konzuli részlegének bejáratánál Oslóban, de senki nem sebesült meg.

Az Egyesült Államok oslói nagykövetsége

Fotó: AFP

Christian Hatlo rendőrségi ügyvéd szerint az őrizetbe vetteket terrorizmussal gyanúsítják.

Frode Larsen, az oslói rendőrség nyomozati részlegének vezetője vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy

nem zárják ki egy célzott merénylet lehetőségét sem az aktuális biztonsági helyzettel, vagyis az iráni háborús konfliktussal összefüggésben.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombatról vasárnapra virradó éjjel robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél. A robbantás megrongálta a nagykövetség egyik bejáratát, sűrű füstöt kavarva az utcán. Személyi sérülés nem történt. A rendőség szerint az eset nagy valószínűséggel összefügg a közel-keleti válsággal.