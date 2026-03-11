osloEgyesült Államokrobbantás

Őrizetbe vettek három gyanúsítottat az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél elkövetett robbantás ügyében

Őrizetbe vettek három gyanúsítottat az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél szombatról vasárnapra virradó éjjel elkövetett robbantás ügyében – közölte szerdán a norvég rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 11. 21:13
Rendőrök az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél Fotó: JAVAD PARSA Forrás: NTB
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatóságok szerint a robbantást egy házilag készített pokolgéppel követték el, károkat okozva a nagykövetség konzuli részlegének bejáratánál Oslóban, de senki nem sebesült meg.

This photograph shows a view of the US embassy secured with police tape after a loud bang was reported during the night but no injuries were reported in Oslo on March 8, 2026. (Photo by Javad Parsa / NTB / AFP) / Norway OUT
Az Egyesült Államok oslói nagykövetsége
Fotó: AFP

Christian Hatlo rendőrségi ügyvéd szerint az őrizetbe vetteket terrorizmussal gyanúsítják.

Frode Larsen, az oslói rendőrség nyomozati részlegének vezetője vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy 

nem zárják ki egy célzott merénylet lehetőségét sem az aktuális biztonsági helyzettel, vagyis az iráni háborús konfliktussal összefüggésben.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombatról vasárnapra virradó éjjel robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél. A robbantás megrongálta a nagykövetség egyik bejáratát, sűrű füstöt kavarva az utcán. Személyi sérülés nem történt. A rendőség szerint az eset nagy valószínűséggel összefügg a közel-keleti válsággal.

Borítókép: Rendőrök az Egyesült Államok oslói nagykövetségnél (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekblog

MP1g

Bayer Zsolt avatarja

Philip tökéletesen összefoglalta a lényeget erről a… Eh, hagyjuk… MP1g…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu