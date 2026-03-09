Oslói robbantás: új információt osztott meg a rendőrség

Az eddigi nyomozás alapján megállapítható, hogy rögtönzött robbanószerkezetet alkalmaztak

– áll az oslói rendőrség hétfői közleményében, hozzátéve, hogy az eszköz erős robbanást okozott. A rendőrség által közzétett felvételeken egy kapucnis, sötét ruhát viselő, táskát vagy hátizsákot cipelő személy látható. A hatóságok párhuzamosan vizsgálnak egy videót, amely a nagykövetség honlapján jelent meg a Google Maps alkalmazáson a légicsapással egy héttel korábban megölt Ali Hamenei ajatollah képével.

Police release images of Oslo US embassy explosion suspect https://t.co/ISAntiLgmy — BBC News (UK) (@BBCNews) March 9, 2026

A norvég kormány alapos vizsgálatot ígért a robbantás ügyében.

