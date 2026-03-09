Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombatról vasárnapra virradó éjjel robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél. A robbantás megrongálta a nagykövetség egyik bejáratát, sűrű füstöt kavarva az utcán. Személyi sérülés nem történt. A rendőség szerint az eset nagy valószínűséggel összefügg a közel-keleti válsággal.
Oslói robbantás: új információt osztott meg a rendőrség
A biztonsági kamerák felvételei alapján egy gyanúsítottat keres a norvég rendőrség az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél az elmúlt hétvégén elkövetett robbantás ügyében – közölték a nyomozók hétfőn.
Az eddigi nyomozás alapján megállapítható, hogy rögtönzött robbanószerkezetet alkalmaztak
– áll az oslói rendőrség hétfői közleményében, hozzátéve, hogy az eszköz erős robbanást okozott. A rendőrség által közzétett felvételeken egy kapucnis, sötét ruhát viselő, táskát vagy hátizsákot cipelő személy látható. A hatóságok párhuzamosan vizsgálnak egy videót, amely a nagykövetség honlapján jelent meg a Google Maps alkalmazáson a légicsapással egy héttel korábban megölt Ali Hamenei ajatollah képével.
A norvég kormány alapos vizsgálatot ígért a robbantás ügyében.
Borítókép: A rendőrség egy magányos elkövetőt keres (Fotó: AFP)
Egyre többen menekülnek a mozgósítás elől – egy ukrán férfi kisrepülővel szökött át Romániába + videó
Szlovákiában egy embercsempész bukott le, a magyar határon lövések dördültek el.
Törökország semlegesített több iráni ballisztikus rakétát
A védelmi minisztérium szerint személyi sérülés nem történt.
Kaja Kallas felgyorsítaná az Európai Unió bővítését
Szerinte ez válasz az orosz imperializmusra.
Fegyveres zavargásokat akar kirobbantani Magyarországon Zelenszkij
Ezzel a magyar választásokba akarnak beavatkozni, hogy Magyar Pétert segítsék.
