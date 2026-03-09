Pintér Sándor: A terrorveszély miatt a V4-ek és Ausztria együttműködését növelni kell!

A V4-ek és Ausztria egyetért abban, hogy az illegális migráció és a terrorfenyegetettség tartós kihívást jelent, ezért növelni kell az együttműködést, elsősorban az egymás közötti adat- és információcsere bevezetésével – jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter a Visegrádi Együttműködés (V4) országainak belügyminiszteri találkozóján Egerszalókon.

Pintér Sándor: Növelni kell a visegrádi országok és Ausztria együttműködését

(Fotó: MTI/Kovács Attila)

Pintér Sándor soros elnökként arról beszélt: a találkozó központi kérdése továbbra is a belső biztonság és az illegális migráció, amelyek időszerűségét igazolja az iráni háború.

Ez a konfliktus az esetleges terrorhelyzetek megelőzésével kapcsolatos teendőkkel is kiegészíti az említett témák köré szerveződő együttgondolkodást

– mondta a miniszter.

A V4-ek és Ausztria egyetért abban, hogy sem az illegális migráció, sem a terrorfenyegetettség problémája nem azonnal megoldható feladat, mindkettő tartós kihívást jelent, ezért növelni kell az együttműködést, elsősorban az egymás közötti adat- és információcsere bevezetésével. Ugyancsak fokozni kell a tranzit- és kibocsátó országokkal való kapcsolattartást, az embercsempészet felszámolása, az embercsempész-hálózatok felismerése és a közös reagálás lehetősége érdekében – jelentette ki a belügyi tárca vezetője.

Rámutatott: kiemelten fontos az informatikai rendszerek uniós és a V4-ek, illetve Ausztria között az adatcsere biztosítása, amely segíti a megelőzést és felderítést. Jelezte: ennek pénzügyi feltételét nemcsak az érintett országok saját forrásai, hanem az EU következő 7 éves költségvetési forrásainak terhére kell megteremteni.

A magyar álláspontot ismertetve Pintér Sándor elmondta: a saját erőből kiépített határregisztrációs és -ellenőrzési rendszer a biztonság alapja. Emlékeztetett: emellett a nemzetközi migrációs útvonalak mentén magyar rendőrök szolgálnak a bolgár és török határon, valamint Szerbiában és annak Észak-Macedón határán, ahol Ausztriával, Romániával és Szlovéniával közösen szervezett járőrpárok is szolgálatot teljesítenek.

Magyarország és partnerei tehát jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az Európai Unió külső határait és a schengeni övezetet megvédjék – húzta alá. Bejelentette: közös nyilatkozatot fogadnak el a találkozó résztvevői, bízva abban, hogy az megnöveli a V4-es országok és Ausztria biztonságát – írja az MTI.