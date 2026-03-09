Rendkívüli

Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

V4Pintér Sándorterrorelhárítás

Pintér Sándor: A terrorveszély miatt a V4-ek és Ausztria együttműködését növelni kell!

A V4-ek központi kérdése továbbra is a belső biztonság és az illegális migráció – mondta Pintér Sándor. A belügyminiszterek találkozójának időszerűségét az iráni háború is igazolta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 16:26
A terrorhelyzetek megelőzése a V4-ek egyik fő feladata Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 A V4-ek és Ausztria egyetért abban, hogy az illegális migráció és a terrorfenyegetettség tartós kihívást jelent, ezért növelni kell az együttműködést, elsősorban az egymás közötti adat- és információcsere bevezetésével – jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter a Visegrádi Együttműködés (V4) országainak belügyminiszteri találkozóján Egerszalókon.

Pintér Sándor: növelni kell a visegrádi országok és Ausztria együttműködését
Pintér Sándor: Növelni kell a visegrádi országok és Ausztria együttműködését
(Fotó: MTI/Kovács Attila)

Pintér Sándor soros elnökként arról beszélt: a találkozó központi kérdése továbbra is a belső biztonság és az illegális migráció, amelyek időszerűségét igazolja az iráni háború. 

Ez a konfliktus az esetleges terrorhelyzetek megelőzésével kapcsolatos teendőkkel is kiegészíti az említett témák köré szerveződő együttgondolkodást

– mondta a miniszter.

A V4-ek és Ausztria egyetért abban, hogy sem az illegális migráció, sem a terrorfenyegetettség problémája nem azonnal megoldható feladat, mindkettő tartós kihívást jelent, ezért növelni kell az együttműködést, elsősorban az egymás közötti adat- és információcsere bevezetésével. Ugyancsak fokozni kell a tranzit- és kibocsátó országokkal való kapcsolattartást, az embercsempészet felszámolása, az embercsempész-hálózatok felismerése és a közös reagálás lehetősége érdekében – jelentette ki a belügyi tárca vezetője.

Rámutatott: kiemelten fontos az informatikai rendszerek uniós és a V4-ek, illetve Ausztria között az adatcsere biztosítása, amely segíti a megelőzést és felderítést. Jelezte: ennek pénzügyi feltételét nemcsak az érintett országok saját forrásai, hanem az EU következő 7 éves költségvetési forrásainak terhére kell megteremteni.

A magyar álláspontot ismertetve Pintér Sándor elmondta: a saját erőből kiépített határregisztrációs és -ellenőrzési rendszer a biztonság alapja. Emlékeztetett: emellett a nemzetközi migrációs útvonalak mentén magyar rendőrök szolgálnak a bolgár és török határon, valamint Szerbiában és annak Észak-Macedón határán, ahol Ausztriával, Romániával és Szlovéniával közösen szervezett járőrpárok is szolgálatot teljesítenek.

Magyarország és partnerei tehát jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az Európai Unió külső határait és a schengeni övezetet megvédjék – húzta alá. Bejelentette: közös nyilatkozatot fogadnak el a találkozó résztvevői, bízva abban, hogy az megnöveli a V4-es országok és Ausztria biztonságát – írja az MTI.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu