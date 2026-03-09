LiverpoolBajnokok LigájaGalatasarayAlisson

Ez nem hiányzott a Liverpoolnak a Sallaiék elleni csata előtt

A nyolcaddöntőkkel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája. A Liverpool a keddi játéknapon lép pályára, a Galatasaray vendége lesz az első, isztambuli felvonáson. A Vörösök keretének van egy váratlan hiányzója, a csapat első számú kapusa, Alisson Becker nem tartott társaival Törökországba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 16:54
Alisson Becker nélkül kell helytállnia Isztambulban a Liverpool védelmének Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Miután kialakult a legjobb tizenhat mezőnye a Bajnokok Ligájában, kedden négy mérkőzéssel megkezdődik a nyolcaddöntő. Elsőként a Galatasaray csap össze a Liverpoollal 18.45-kor, a párharc első felvonását Isztambulban rendezik meg. Az angolok csak hétfő este tartják a találkozót felvezető sajtótájékoztatójukat, az viszont már korábban kiderült, hogy egy kulcsemberét nélkülöznie kell majd Arne Slotnak.

Nem először fordul elő, hogy Alisson nem áll a Liverpool rendelkezésére az idényben
Nem először fordul elő, hogy Alisson nem áll a Liverpool rendelkezésére az idényben (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A Liverpool ugyanis hétfő kora délután ismertette a törökországi BL-túrára nevezett keretét, és ebben hiába keresnénk a csapat első számú kapusát, Alisson Beckert. Íme a lista: 

Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Szalah, Jones, Gakpo, Ekitiké, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.

Alisson nincs a Liverpool keretében

A névsorból Federico Chiesa is kimaradt, ennek okait egyelőre nem tudni, azonban Alissonnak viszont a teste tiltakozott a játék ellen. A brazil játékos kapus létére sokat sérült, ebben az idényben már 54 napot és kilenc meccset hagyott ki ilyen-olyan problémák miatt. Most fellélegezhetnek a drukkerek, Alisson valószínűleg nem esett ki hosszú időre, sajtóinformációk szerint a sérülése nem súlyos. A 33 éves játékos a hétfői edzésen érezte, hogy valami nincs rendben, emiatt az orvosi stáb – Alisson sérüléstörténetét is szem előtt tartva – úgy döntött, hogy inkább nem kockáztat. Egyelőre kérdéses, hogy vasárnap, a Tottenham Hotspur elleni bajnoki mérkőzésen pályára léphet-e, helyettese, Giorgi Mamardasvili mindenesetre készen áll a bevetésre.

Ahogy az fentebb látható, az immár százmillió eurót érő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ott van a keddi BL-keretben, ők összecsaphatnak a Galatasaray sérülésből visszatért játékosával, válogatottbéli csapattársukkal, Sallai Rolanddal.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, kedd

  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 18.45
  • Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 21.00
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol) 21.00
  • Newcastle (angol)–Barcelona (spanyol) 21.00

 

 

