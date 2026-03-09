Miroslav Kloselabdarúgó-világbajnokságnémet labdarúgó-válogatottBundesliga 2.

Miroslav Klosét már kifütyülik Németországban – mi történik a vb gólrekorderével?

Miroslav Klose úgy vonult be a futballtörténelembe, mint a világbajnokságok gólrekordere. Visszavonulása után edzőnek állt a német válogatott korábbi csatárlegendája, de ebbéli munkájában eddig nem volt sok köszönet. Jelenleg a Bundesliga 2-ben szereplő Nürnberget vezeti, ahol az elmúlt hétvégén már kifütyülték a csapatot, és nyilvánvalóan annak edzőjét is, de ezt Miroslav Klose nem vette magára.

Már kifütyülték a Nürnberg szurkolói Miroslav Klose csapatát, a német válogatott legendás csatárának edzőként nem megy Fotó: ANDREAS GORA Forrás: DPA
Ha minden idők legszimpatikusabb futballistáját kellene megválasztani, Miroslav Klose ott lenne a jelöltek között. Annak ellenére, hogy ő a német válogatott gólrekordere 78 találattal, a legendás Gerd Müllert megelőzve (68), vagy hogy ő a világbajnokságok történetének legjobb góllövője 16 találattal a kétszeres aranylabdás brazil Ronaldo előtt (15), mindvégig csendes és szerény maradt a pályafutása alatt. Ő az a gólvágó, aki a Lazióban a kézzel szerzett gólját bevallotta a játékvezetőnek, és érvényteleníttette a saját találatát. Klosét nehéz volt nem kedvelni, ezért is meglepő, hogy Németországban most kifütyülték – őt és a csapatát.

Miroslav Klose útja edzőként sokkal nehezebb, mint amilyen csatárként volt
Miroslav Klose útja edzőként sokkal nehezebb, mint amilyen csatárként volt Fotó: DANIEL LOB / DPA

Miroslav Klose, az edző egyelőre egészen más történet, legalábbis a sikereket tekintve biztosan. A korábbi legendás csatár 2024 óta a német másodosztályban szereplő 1. FC Nürnberg vezetőedzője. Az előző idényben közepesre vizsgázott, 14 győzelemre 14 vereség jutott, a tizedik hely nem jelentett igazi előrelépést. A mostani évadban pedig lejtmenetbe került az együttes: 25 forduló után nyolc győzelemre tizenegy vereség jut a 11. helyen.

Aggasztó, hogy a Nürnberg a legutóbbi hét meccséből csak egyet tudott megnyerni, miközben négyszer kikapott. Szombaton a Düsseldorf vitte el a három pontot Nürnbergből (1-0), ami után a hazai szurkolók már látványosan kifejezték az elégedetlenségüket: kifütyülték Klose csapatát.

Miroslav Klose a füttyről: A szurkolók jól reagáltak

Úgy tűnik, Klose egyáltalán nem vette magára a szurkolók füttyszavát. Teljes mértékben áthárította a játékosaira a felelősséget, mintha neki, mint edzőnek, nem is szólhatott volna az elégedetlen hang.

– A szurkolók jól reagáltak – nyilatkozta Klose a Bild szerint. – Ők is követelnek valamit, akárcsak mi. Azt mindig könnyű elfogadni, ha ünnepelnek minket. Mindig nagyszerűen támogattak bennünket. A játékosoknak el kell fogadniuk, hogy a szurkolóknak megvan az érzékük a helyzet értékeléséhez.

Legalábbis furcsa reakció. Főleg annak fényében, hogy Klose edzőként eddig nem sok sikert ért el.

A vb-történet gólrekordere edzőként megbukik?

A 2014-ben világbajnok Klose 2016-ban vonult vissza, majd egyből a német válogatott edzői stábjában kapott helyet. Onnan 2018-ban korábbi klubja, a Bayern München alkalmazásába került, előbb az U17-es csapat edzőjeként, majd Hansi Flick mellett az első csapat segédedzőjeként. Egy év után, 2021 májusában Flickkel együtt távozott.

Utána már vezetőedzőként állt a saját lábára. 2022-ben nevezték ki az osztrák élvonalbeli Altach élére, ahol Bukta Csaba személyében magyar játékosa is volt – a Salzburg akadémiáján Szoboszlai Dominik mellett edződő támadó 23 meccsen nem szerzett gólt Klose irányítása alatt.

A csapat sem szerepelt jól, a német edzőt mindössze kilenc hónappal a kinevezése után menesztették, miután az Altach 24 mérkőzésen csupán ötször győzött, ellenben 14-szer kikapott Klose vezetésével.

Ezután érkezett két évvel ezelőtt Nürnbergbe, ahol jelenleg ugyancsak rosszul áll a szénája.

Miroslav Klose rekordot jelentő 16 gólja a világbajnokságokon:

 

