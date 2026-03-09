Dömötör Csaba, a Fidesz európai uniós képviselője szerint különösen az energetikai kérdések váltak élessé az elmúlt napokban.
Dömötör Csaba: Az energiaválság idején Európa nem mondhat le az olcsó orosz energiáról
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülése előtt Dömötör Csaba arról beszélt a közösségi oldalán, hogy több kulcsfontosságú kérdésről is vita lesz az európai intézményben, napirendre kerül az ukrán bővítés, a közel-keleti helyzet és az európai energiaellátás jövője is. A Mercosur-egyezmény kapcsán még a vitát sem engedélyezi Brüsszel.
Főleg az energetikai ügyekben áll a bál, mert azzal, hogy az iráni háború miatt kiesett a cseppfolyós katari gáz, ezzel a szükséges mennyiségekért óriási verseny kezdődött Ázsia és az európai országok között. Ezért van az, hogy drasztikusan megemelkedett az európai gáz tőzsdei ára
– mondta a közösségi oldalán a politikus.
Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy mindez akkor történik, amikor Európa a saját politikai döntései miatt nagyrészt lemondott a keleti, olcsóbb gázforrásokról. A következmények már most is láthatók: az európai ipar több országban gyengül, és egyre több munkahely kerül veszélybe.
Mindez egy olyan időszakban történik amikor Európa saját döntése alapján elvágta magát a keleti, olcsóbb gázimporttól. Még nem látszik, hogy ennek mi lesz a következménye úgy, hogy egyébként is gyengülőben van az európai ipar. Csak Németországban egy év alatt 124 ezer álláshely szűnt meg az iparban
– mutatott rá. A kialakult helyzetet Dömötör Csaba szerint jól mutatja, hogy a Volkswagen nemrég jelentette be: több tízezer álláshelyet megszüntet, a Golf modell gyártását pedig Mexikóba helyezi át.
Ezért veszélyes az ukrán olajblokád
A kormánypárti politikus szerint a jelenlegi helyzetben különösen veszélyesek azok a kezdeményezések, amelyek tovább szűkítenék az energiaforrásokat. Úgy fogalmazott: az emelkedő árak mellett Európa nem mondhat le az olcsó orosz energiáról, ezért az ilyen irányú követelések elfogadhatatlanok.
Hatalmas problémát jelent továbbá Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokádja, amely közvetlenül is veszélyezteti Magyarország energiaellátását.
Az ukrán lépések, valamint a Brüsszelből érkező nyomásgyakorlás és az ellenzéki Tisza Párt veszélyeztetik a magyar családok energiabiztonságát.
A politikus arra is kitért, hogy miközben fontos gazdasági és energiabiztonsági kérdésekről vita lesz az Európai Parlamentben, más ügyekről egyáltalán nem engednek nyilvános vitát, ami jól mutatja a brüsszeli döntéshozatal működését.
Amiről viszont nem lesz vita az a Mercosur-megállapodás. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy végrehajtják a megállapodást annak ellenére, hogy a parlament többsége nem támogatta azt, és nemhogy szavazásra nem bocsátották a parlamentben, hanem még a vitát sem engedélyezik róla. Ez mindent elmond a demokratikus hozzáállásukról! De megtaláljuk a módját, hogy mégiscsak beszéljünk róla
– összegezte.
Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)
