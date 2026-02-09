Rezsiárak: Európa kettészakadt – nálunk az egyik legkedvezőbb a lakossági energiaár

Az európai lakossági energiaárak az orosz–ukrán háború kitörése után meredeken emelkedtek, majd 2023-ban stabilizálódtak, de a válság előtti szintre azóta sem tértek vissza. A háztartási energiaár-index (HEPI) adatai alapján az áram- és gázszámlák továbbra is komoly terhet jelentenek, különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknak, amelyek kiadásaik nagyobb részét fordítják energiára. Az EU-ban átlagosan a villamos energia, a gáz és más tüzelőanyagok a teljes háztartási költés 4,6 százalékát teszik ki – írta meg a Euronews, amely részletesen beszámolt az európai rezsiárak alakulásáról.

A rezsiárakat illetően Kijev mellett Budapest, Podgorica és Belgrád számított a legolcsóbbnak / Fotó: Németh András Péter

Óriási eltérések a rezsiárakban

A portál beszámolója szerint 2026 elején a lakossági villamosenergia-árak Európában rendkívül széles sávban mozogtak. Kijevben 8,8 eurócent/kWh volt az ár, míg Bernben 38,5 eurócent/kWh, miközben az uniós átlag 25,8 eurócent/kWh-ra jött ki.

A legdrágább városok közé tartozott Berlin, Brüsszel, Dublin, London és Prága, míg Kijev mellett Budapest, Podgorica és Belgrád számított a legolcsóbbnak.

Általánosságban elmondható, hogy a közép- és kelet-európai fővárosokban alacsonyabbak a nominális áramárak, Prága azonban kilóg a sorból. Ezzel szemben Európa legnagyobb gazdaságainak fővárosaiban az árak jellemzően meghaladják az uniós átlagot. A különbségek hátterében piacspecifikus tényezők állnak: az energiamix eltérései, a beszerzési és árazási stratégiák, az adók, valamint az elosztási költségek mind jelentősen befolyásolják a végfelhasználói árakat.

Vásárlóerő alapján fordul a rangsor

Ha az adatokat vásárlóerő-egységre (PPS) korrigáljuk, a kép radikálisan átalakul. A PPS kiszűri az általános árszínvonal-különbségeket, így megmutatja, mekkora terhet jelent valójában az energia a háztartásoknak.

Ebben az összevetésben Bukarest kerül az élre, míg az euróban számolva legdrágább Bern a középmezőnybe csúszik vissza. Riga és több más kelet-európai főváros is előrébb lép a rangsorban, ami arra utal, hogy a gyengébb vásárlóerő miatt az alacsonyabb nominális árak ellenére is nagyobb a lakossági teher. Ezzel szemben a nyugat- és észak-európai városok PPS-ben sokszor megfizethetőbbnek bizonyulnak.