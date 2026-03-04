Hihetetlen videó! Hazafelé tartanak a kiszabadított magyar hadifoglyok

Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg egy videót, miután találkozott az Oroszországból kiszabadított hadifoglyokkal. A miniszter a videóhoz azt írta: „Menjünk haza!”

Mint ismert, Szijjártó Péter Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Az orosz elnök elmondta, Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélt a hadifoglyokról.

A tárgyalás után a magyar külügyminiszter elmondta, jó hír az is , hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott tegnapi telefonbeszélgetés után Putyin úgy döntött, hogy a nyilvántartásukban szereplő két magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyot ma hazahozhatják.

Így két magyar ember visszanyeri a szabadságát, megmenekültek a háborúból, soha többet nem kell háborúba menniük, Magyarországon biztonságban lesznek

– emelte ki a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)