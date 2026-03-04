Irán óriási támadással fenyegetett

Ebrahim Jabbari az iráni állami médiában azt mondta, ha Irán fő központjait támadják, akkor az ország a térség összes gazdasági központját célba veszi. A figyelmeztetés azután hangzott el, hogy éjszaka dróntámadás érte az Egyesült Államok dubaji konzulátusának parkolóját, ahol tűz keletkezett – írja a Daily Mail.
A tábornok arról is beszélt, hogy Irán komoly zavarokat okozhat a globális energiapiacon. Mint fogalmazott, lezárták a Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú útvonal a Közel-Keletről induló olaj- és gázszállítás számára, és a világ cseppfolyósítottföldgáz-kereskedelmének jelentős része halad át rajta.
A konfliktus miatt egyre többen próbálják elhagyni a térséget. A brit hatóságok arra figyelmeztetik állampolgáraikat, hogy hagyják el a régiót, miközben számos járatot töröltek.
Dubajban már az előző éjszaka pánik tört ki, amikor rakéták húztak át az égen, robbanások világították meg a várost, és turisták kerestek fedezéket. A beszámolók szerint látogatók menekültek a strandokról, éttermekből és luxusszállodákból, miközben légiriadók hangja hallatszott.
A közösségi médiában közzétett felvételeken az látható, hogy a látogatók fedezéket keresnek a támadások idején.
Az eszkalálódó konfliktus a Perzsa-öböl más részein is fennakadásokat okozott. Több ezer tengerjáró hajó utasa rekedt a térség kikötőiben, és nem hagyhatják el a hajókat, amelyek gyakorlatilag úszó szállodákká váltak. A fokozódó harcok miatt biztonsági aggályok merültek fel a Hormuzi-szorosban. Legalább hat nagy hajótársaság hajója vesztegel, és arra várnak, hogy mikor indulhatnak tovább.
A térségben rekedt turisták közül sokan rémisztő jelenetekről számoltak be: a rakétaelhárítások fényei világították meg Dubaj egét, szállodákat ürítettek ki, a repülőtereken pedig zűrzavar alakult ki, amikor járatokat figyelmeztetés nélkül töröltek.
A brit kormány rendkívüli evakuációs járatot jelentett be a térségben rekedt állampolgárai számára.
A repülőgép az ománi Muscat repülőteréről indul, és elsőként a legkiszolgáltatottabb brit állampolgárokat szállítja el. A brit külügyminisztérium közölte, hogy kapcsolatba lépnek az állampolgárokkal a távozás megszervezése érdekében.
A konfliktus miatt több mint 11 ezer kereskedelmi járatot töröltek, és mintegy egymillió embert érintettek a fennakadások, miután a Perzsa-öböl légterének nagy részét lezárták az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása után. Irán megtorló csapásokkal válaszolt, és több közel-keleti célpontot is támadás ért, köztük Dubajban az amerikai konzulátus környékét. A hatóságok közlése szerint a drón a konzulátus melletti parkolót találta el, a keletkezett tüzet eloltották, és az incidensben senki sem sérült meg.
Szijjártó Péter: Úton vannak hazafelé magyarok a Közel-Keletről
– Úton van hazafelé az első mentesítő járatunk Ammanból, ahonnan 83 – Izraelben és Jordániában rekedt – magyar állampolgárt viszünk haza – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette:
Holnap és holnapután is a totálisan lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat hozzuk haza, újra Ammanból, majd Sarm es-Sejkből, s közben készítjük elő az újabb mentesítő járatokat azokból az országokból, ahol engedélyezett és biztonságos a repülés.
Borítókép: Iráni zászló lobog egy autó roncsai felett Teherán központjában (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb hírei
Hihetetlen videó! Hazafelé tartanak a kiszabadított magyar hadifoglyok
Szijjártó Péter a haza felé tartó repülőútról osztott meg videót a közösségi oldalán.
Így radírozott le az óceán felszínéről az Egyesült Államok egy iráni hajót + videó
Amerika győz – jelentette ki az amerikai védelmi miniszter.
Szijjártó Péter: Moszkvában garanciát kaptunk a földgáz- és kőolajszállításokra
Az ukránok arra készültek, hogy a Török Áramlat gázvezetéket felrobbantsák – hívta fel rá a figyelmet a külügyminiszter.
Magyarország ellen indított támadást a holland miniszterelnök
Rob Jetten miniszterelnök: a magyar vétó bizonyítja, hogy kevesebb egyhangúság kell az EU-ban.
