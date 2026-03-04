Irán óriási támadással fenyegetett

A tábornok arról is beszélt, hogy Irán komoly zavarokat okozhat a globális energiapiacon. Mint fogalmazott, lezárták a Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú útvonal a Közel-Keletről induló olaj- és gázszállítás számára, és a világ cseppfolyósítottföldgáz-kereskedelmének jelentős része halad át rajta.

A konfliktus miatt egyre többen próbálják elhagyni a térséget. A brit hatóságok arra figyelmeztetik állampolgáraikat, hogy hagyják el a régiót, miközben számos járatot töröltek.

Dubajban már az előző éjszaka pánik tört ki, amikor rakéták húztak át az égen, robbanások világították meg a várost, és turisták kerestek fedezéket. A beszámolók szerint látogatók menekültek a strandokról, éttermekből és luxusszállodákból, miközben légiriadók hangja hallatszott.

A közösségi médiában közzétett felvételeken az látható, hogy a látogatók fedezéket keresnek a támadások idején.

Az eszkalálódó konfliktus a Perzsa-öböl más részein is fennakadásokat okozott. Több ezer tengerjáró hajó utasa rekedt a térség kikötőiben, és nem hagyhatják el a hajókat, amelyek gyakorlatilag úszó szállodákká váltak. A fokozódó harcok miatt biztonsági aggályok merültek fel a Hormuzi-szorosban. Legalább hat nagy hajótársaság hajója vesztegel, és arra várnak, hogy mikor indulhatnak tovább.