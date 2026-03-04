Rendkívüli

Hihetetlen videó! Hazafelé tartanak a kiszabadított magyar hadifoglyok



Irán óriási támadással fenyegetett

Az Iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka figyelmeztetett: Teherán megtorló csapásokat indíthat, ha az Egyesült Államok és Izrael folytatja a támadásokat.


2026. 03. 04. 20:02
Iráni zászló egy autó roncsai felett lobog Teherán központjában (Fotó: AFP)
Ebrahim Jabbari az iráni állami médiában azt mondta, ha Irán fő központjait támadják, akkor az ország a térség összes gazdasági központját célba veszi. A figyelmeztetés azután hangzott el, hogy éjszaka dróntámadás érte az Egyesült Államok dubaji konzulátusának parkolóját, ahol tűz keletkezett – írja a Daily Mail.

Irán éjszaka dróntámadást indított, az Egyesült Államok dubaji konzulátusának parkolóját érte a csapás (Fotó: AFP)
Irán éjszaka dróntámadást indított, az Egyesült Államok dubaji konzulátusának parkolóját érte a csapás (Fotó: AFP)

A tábornok arról is beszélt, hogy Irán komoly zavarokat okozhat a globális energiapiacon. Mint fogalmazott, lezárták a Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú útvonal a Közel-Keletről induló olaj- és gázszállítás számára, és a világ cseppfolyósítottföldgáz-kereskedelmének jelentős része halad át rajta.

A konfliktus miatt egyre többen próbálják elhagyni a térséget. A brit hatóságok arra figyelmeztetik állampolgáraikat, hogy hagyják el a régiót, miközben számos járatot töröltek. 

Dubajban már az előző éjszaka pánik tört ki, amikor rakéták húztak át az égen, robbanások világították meg a várost, és turisták kerestek fedezéket. A beszámolók szerint látogatók menekültek a strandokról, éttermekből és luxusszállodákból, miközben légiriadók hangja hallatszott.

A közösségi médiában közzétett felvételeken az látható, hogy a látogatók fedezéket keresnek a támadások idején.

Az eszkalálódó konfliktus a Perzsa-öböl más részein is fennakadásokat okozott. Több ezer tengerjáró hajó utasa rekedt a térség kikötőiben, és nem hagyhatják el a hajókat, amelyek gyakorlatilag úszó szállodákká váltak. A fokozódó harcok miatt biztonsági aggályok merültek fel a Hormuzi-szorosban. Legalább hat nagy hajótársaság hajója vesztegel, és arra várnak, hogy mikor indulhatnak tovább.

A térségben rekedt turisták közül sokan rémisztő jelenetekről számoltak be: a rakétaelhárítások fényei világították meg Dubaj egét, szállodákat ürítettek ki, a repülőtereken pedig zűrzavar alakult ki, amikor járatokat figyelmeztetés nélkül töröltek.

A brit kormány rendkívüli evakuációs járatot jelentett be a térségben rekedt állampolgárai számára. 

A repülőgép az ománi Muscat repülőteréről indul, és elsőként a legkiszolgáltatottabb brit állampolgárokat szállítja el. A brit külügyminisztérium közölte, hogy kapcsolatba lépnek az állampolgárokkal a távozás megszervezése érdekében.

A konfliktus miatt több mint 11 ezer kereskedelmi járatot töröltek, és mintegy egymillió embert érintettek a fennakadások, miután a Perzsa-öböl légterének nagy részét lezárták az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása után. Irán megtorló csapásokkal válaszolt, és több közel-keleti célpontot is támadás ért, köztük Dubajban az amerikai konzulátus környékét. A hatóságok közlése szerint a drón a konzulátus melletti parkolót találta el, a keletkezett tüzet eloltották, és az incidensben senki sem sérült meg.

Szijjártó Péter: Úton vannak hazafelé magyarok a Közel-Keletről

– Úton van hazafelé az első mentesítő járatunk Ammanból, ahonnan 83 – Izraelben és Jordániában rekedt – magyar állampolgárt viszünk haza – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: 

Holnap és holnapután is a totálisan lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat hozzuk haza, újra Ammanból, majd Sarm es-Sejkből, s közben készítjük elő az újabb mentesítő járatokat azokból az országokból, ahol engedélyezett és biztonságos a repülés.

Borítókép: Iráni zászló lobog egy autó roncsai felett Teherán központjában (Fotó: AFP)








Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer



Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

