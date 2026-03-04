Új helyzet állt elő az iráni háború kitörésével, de így is növekedhet a magyar gazdaság

A külső kereslet erősödésével párhuzamosan 2026-ban gyorsulhat a magyar gazdaság növekedése: a fogyasztás élénkülése és az új ipari kapacitások termelésbe állása új lendületet adhat a gazdaságnak. A sokat javuló inflációs kép önmagában teret engedne a további kamatcsökkentéseknek, de a napokban kibontakozó iráni háborús válság ezt erősen veszélyezteti. A közel-keleti helyzet jelenleg nagyon kiszámíthatatlan, és fennáll a gyors változás lehetősége mind pozitív, mind negatív irányba – húzták alá az MBH Elemzési Centrum szakértői.

A közel-keleti konfliktus az üzemanyagárakon és a gyengülő forinton keresztül az inflációs képet is ronthatja. Fotó: AFP

A közel-keleti konfliktus tartósan megemelheti az energiaárakat

Ami a reálgazdaság közelmúltbeli folyamatait illeti, a tavalyi évben a növekedés fő pillére továbbra is a szolgáltatási szektor volt, amelyet az élénkülő fogyasztás és a javuló lakossági bizalom támogatott, miközben az ipar a gyenge külső kereslet miatt továbbra is fékezőerőt jelentett. 2025-ben, az év egészére vonatkozóan mindössze 0,4 százalékos növekedés rajzolódik ki. Az idei évben érdemi fordulatot láthatunk a növekedésben: alapesetben 2026-ra 2,3 százalékos GDP-bővülést valószínűsítünk, amit 2027-ben már három százalék feletti növekedés követhet.

Amennyiben a közel-keleti konfliktus tartósan megemeli az energiaárakat és magasan tartja a befektetők kockázatkerülő magatartását, akkor a növekedés ennél lassabb lehet

– mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

2025 utolsó hónapjaiban gyorsan csökkent a foglalkoztatottak száma, ugyanakkor a munkanélküliségi ráta nem emelkedett jelentősen, inkább az inaktivitás aránya nőtt. A decemberben mért 4,4 százalékos rátával a munkanélküliség gyakorlatilag stagnált, januárban azonban emelkedett.

– Idén még nem várunk érdemi csökkenést a munkanélküliségi rátában, 2026 során átlagosan 4,4 százalékos szinttel számolunk. A munkaerőpiac jellemzően késleltetve reagál a gazdasági folyamatokra, így a növekedés gyorsulása a második félévtől hozhat javulást ezen a piacon is – tette hozzá Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője.