Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

Irán infláció üzemanyagár

Új helyzet állt elő az iráni háború kitörésével, de így is növekedhet a magyar gazdaság

Közzétette az MBH Elemzési Centrum a negyedéves rendszerességgel megjelenő átfogó tanulmányát a hazai és a nemzetközi gazdaságot meghatározó folyamatokról. Analízisükben a szerzők rámutatnak, hogy az Iránban fellángoló újabb közel-keleti konfliktus nyomán merőben új helyzet állt elő, ám a magyar gazdaság fundamentumai alapján így is van lehetőség a növekedésre a következő években.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 12:19
Fotó: Vahid Szalemi Forrás: MTI/AP
A külső kereslet erősödésével párhuzamosan 2026-ban gyorsulhat a magyar gazdaság növekedése: a fogyasztás élénkülése és az új ipari kapacitások termelésbe állása új lendületet adhat a gazdaságnak. A sokat javuló inflációs kép önmagában teret engedne a további kamatcsökkentéseknek, de a napokban kibontakozó iráni háborús válság ezt erősen veszélyezteti. A közel-keleti helyzet jelenleg nagyon kiszámíthatatlan, és fennáll a gyors változás lehetősége mind pozitív, mind negatív irányba – húzták alá az MBH Elemzési Centrum szakértői.

A plume of smoke rises after a strike on the Iranian capital Tehran, on March 3, 2026. Iran stepped up its attacks on economic targets and US missions across the Middle East on Tuesday as the US president warned it was "too late" for the Islamic republic to seek talks to escape the war. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with the killing of Iran's supreme leader and the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. (Photo by ATTA KENARE / AFP), Közel-Kelet
A közel-keleti konfliktus az üzemanyagárakon és a gyengülő forinton keresztül az inflációs képet is ronthatja. Fotó: AFP

A közel-keleti konfliktus tartósan megemelheti az energiaárakat

Ami a reálgazdaság közelmúltbeli folyamatait illeti, a tavalyi évben a növekedés fő pillére továbbra is a szolgáltatási szektor volt, amelyet az élénkülő fogyasztás és a javuló lakossági bizalom támogatott, miközben az ipar a gyenge külső kereslet miatt továbbra is fékezőerőt jelentett. 2025-ben, az év egészére vonatkozóan mindössze 0,4 százalékos növekedés rajzolódik ki. Az idei évben érdemi fordulatot láthatunk a növekedésben: alapesetben 2026-ra 2,3 százalékos GDP-bővülést valószínűsítünk, amit 2027-ben már három százalék feletti növekedés követhet. 

Amennyiben a közel-keleti konfliktus tartósan megemeli az energiaárakat és magasan tartja a befektetők kockázatkerülő magatartását, akkor a növekedés ennél lassabb lehet

 – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

2025 utolsó hónapjaiban gyorsan csökkent a foglalkoztatottak száma, ugyanakkor a munkanélküliségi ráta nem emelkedett jelentősen, inkább az inaktivitás aránya nőtt. A decemberben mért 4,4 százalékos rátával a munkanélküliség gyakorlatilag stagnált, januárban azonban emelkedett.

– Idén még nem várunk érdemi csökkenést a munkanélküliségi rátában, 2026 során átlagosan 4,4 százalékos szinttel számolunk. A munkaerőpiac jellemzően késleltetve reagál a gazdasági folyamatokra, így a növekedés gyorsulása a második félévtől hozhat javulást ezen a piacon is – tette hozzá Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője.

A munkaerőpiacra alapvetően később fejthet ki hatást a Közel-Keleten kialakult helyzet. A gáz- és olajárak emelkedése a növekvő vállalati rezsiköltségek és szállítási költségek miatt helyezhetnek nyomást a vállalatokra. Ilyen helyzetben a költségcsökkentés egyik eszköze lehet a munkaerő-csökkentés vagy a részmunkaidős foglalkoztatás szélesebb körű alkalmazása. Mivel a világkereskedelem szempontjából is az lenne kedvező, ha a kőolaj- és gázellátás zavartalanul működne, ezért az elemzők szerint még azelőtt van esély valamiféle megállapodásra, hogy ezek a tényezők érdemi hatást fejtenének ki a hazai munkaerőpiacra.

 

Az infláció a következő hónapokban tartósan a háromszázalékos jegybanki cél alatt maradhat

A tavalyi év végéhez közeledve egyre kedvezőbben alakultak az inflációs folyamatok, s a januári adat már azt mutatta, hogy az infláció a következő hónapokban tartósan a háromszázalékos jegybanki cél alatt maradhat. Az árrésstop május végéig történő meghosszabbítása tovább fékezi az élelmiszerárak emelkedését, és várhatóan a jövőbeni kivezetés is csak mérsékelt hatást gyakorol majd az inflációra, részben az árfigyelő rendszer, részben a javuló beszerzési feltételek miatt. – Az árnyomás mérsékeltebb, mint amire számítottunk, ezért a 2026-os inflációs előrejelzésünket 3,5 százalékról 2,9 százalékra csökkentettük. A béremelések és a transzferek ellenére is visszafogott maradt a vállalati árazási magatartás, ami biztató jel – emelte ki Balog-Béki Márta.

A közel-keleti konfliktus az üzemanyagárakon és a gyengülő forinton keresztül azonban az inflációs képet is ronthatja. A lakossági üzemanyag árképzése nem közvetlenül a nyersolaj árából származik, ezért az olajáremelkedés teljes mértéke első körben nem jelenik meg a töltőállomásokon, ugyanakkor a hatás így is jelentős drágulást (literenként húsz-harminc forint) hozhat – amihez a forint gyengülése is hozzájárulhat. Deeszkaláció esetén azonban egy rövid emelkedés után akár csökkenhetnek is az üzemanyagárak, és ekkor az átmeneti forintgyengülésnek sem lenne áremelő hatása.

A vártnál kedvezőbb januári infláció lehetővé tette a februári kamatvágást, így másfél év stagnálás után az irányadó ráta 6,25 százalékra csökkent. A piac ezt követően beárazta a kamatcsökkentések márciusi folytatását, de az iráni konfliktus miatt nem kizárt, hogy inkább kivár az MNB – mondták az MBH Elemzési Centrum szakértői. – A kedvező inflációs folyamatok és a régiós összehasonlításban még mindig magas hazai kamatszint önmagában véve teret engedne a további monetáris lazítás számára. A közel-keleti helyzet azonban ezt felboríthatja, ha tartóssá válik a magas olaj- és gázár, illetve nem csökken a nyomás a forinton – húzta alá Árokszállási Zoltán.

 

A közeljövőben a forint mozgását egyértelműen az iráni háborús helyzet fogja befolyásolni

Ha az iráni háborús helyzet gyorsan megoldódik és lezárulnának a harcok, úgy még idén hat százalék alá kerülhet az alapkamat. Ebben az esetben 2027-ben is folytatódhatna a kamatcsökkentési ciklus, de a mértéke nagyban függ a jövő évi inflációs folyamatoktól. Az MBH Bank közel-keleti konfliktus kirobbanása előtti elemzői prognózisa szerint 2027 végén öt százalék körül alakulhat az MNB irányadó rátája.

A forint az elmúlt hónapokban a nemzetközi dollárgyengülés, az erős hazai reálkamat és a kedvező befektetői hangulat hatására 380 alá erősödött. A hazai fizetőeszköz ellenálló képessége februárban is kitartott, még a dollár újbóli erősödése és az MNB kamatcsökkentése mellett is. A napokban kirobbanó közel-keleti válság azonban jelentősen gyengítette a forintot. A szakértők szerint a közeljövőben a forint mozgását egyértelműen az iráni háborús helyzet fogja befolyásolni: gyors rendeződés esetén ismét a 380 forintos vagy ez alatti szintekre kerülhetne az euró árfolyama, de további háborús eszkaláció esetén a nemrég elért 385-ös szinthez képest is tovább eshet a forint.

 

Az elemzők hosszabb távon érdemi hiánycsökkenéssel számolnak

A legfrissebb adatok alapján a 2025-ös ötszázalékos hiánycél teljesülhetett, sőt akár kissé kedvezőbb is lehetett az egyenleg. Habár a bejelentett fogyasztásélénkítő és jóléti intézkedések terhet rónak a költségvetés kiadási oldalára, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a háztartásoknak kiosztott jövedelem egy része várhatóan fogyasztásban fog lecsapódni, amely egyrészt az áfabevételeket növeli, másrészt a gazdasági növekedésre is pozitív hatással lehet.

Az államháztartás eredményszemléletű hiánya 

  • 2026-ban 5,3 százalék, 
  • 2027-ben pedig 4,8 százalék lehet. 

Az elemzők hosszabb távon érdemi hiánycsökkenéssel számolnak, egyrészt a várható gazdasági növekedés pozitív hatásai, másrészt a fiskális politika várhatóan szigorúbbá váló költségkontrollja miatt. Amennyiben az iráni konfliktus miatt tartóssá válna a magasabb energiaár-környezet, úgy a rezsivédelmi kiadások emelkedése és a gyengébb gazdasági növekedés miatt valamelyest nagyobb GDP-arányos hiányra lehetne számítani.

Az MBH Elemzési Centrum makrogazdasági kitekintője teljes terjedelmében ezen a linken érhető el.

