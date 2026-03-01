Ukrajna elnöki hivatalának vezetője, Kirilo Budanov arról beszélt, hogy Oroszország beleegyezett abba, hogy elfogadja az Ukrajnának az Egyesült Államok által javasolt biztonsági garanciákat – számolt be cikkében a Kyiv Post.
Fordulat jöhet a béketárgyalásokban?
Oroszország kész elfogadni az Egyesült Államok által Ukrajnának javasolt biztonsági garanciákat – közölte az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov. A nyilatkozat az ukrán és az orosz fél közelmúltbeli tárgyalásait követően hangzott el. Kijev ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy a garanciákat az amerikai kongresszus hagyja jóvá, mielőtt szélesebb politikai megállapodás születne a háború lezárásáról.
Budanov elmondta, hogy az orosz fél a közelmúltbeli tárgyalások során egyértelművé tette álláspontját.
A biztonsági garanciák kérdésében az orosz fél egyenesen azt mondta, hogy elfogadják az Egyesült Államok által Ukrajnának javasolt garanciákat – nincs más választásuk
– fogalmazott.
Budanov a garanciákat kulcsfontosságúnak nevezte Kijev számára, hangsúlyozva, hogy bár az Egyesült Államokkal kapcsolatos attitűdök eltérhetnek, szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azt mondta, Ukrajna azt szeretné, ha először a biztonsági garanciákról születne megállapodás, mielőtt bármilyen szélesebb politikai rendezésre sor kerülne, ugyanakkor elismerte, hogy a folyamat párhuzamosan is zajlódhat a háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel.
Úgy gondolom, hogy a biztonsági garanciák a háború befejezésével egyidejűleg lépnek majd életbe, ha eljutunk arra a pontra
– mondta Budanov, hozzátéve, hogy ez a saját véleménye, nem pedig egy hivatalos, egységes álláspont.
További Külföld híreink
Korábban Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy Donald Trump egy olyan megállapodást szeretne aláírni, amely egyszerre terjed ki a biztonsági garanciákra és a háború lezárására, egy kiemelt jelentőségű ceremónia keretében, miközben Kijev ragaszkodik ahhoz, hogy a garanciákat előbb az Egyesült Államok Kongresszusának kell jóváhagynia, hangsúlyozva Ukrajna igényét a kötelező erejű és hiteles védelemre.
Zelenszkij korábban kijelentette, hogy az Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal folytatott közvetlen találkozó szükséges a legnehezebb kérdések rendezéséhez.
Az ukrán vezető határozottan elutasított minden területi engedményt
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Ukrajna elnöki hivatalának vezetője szerint a nép nem fog semmilyen területi engedményt elfogadni. Emellett Kirilo Budanov úgy hiszi, Moszkva nem fog lemondani a Donyecki és Zaporizzsjai területek elfoglalásának tervéről. Hozzátette, hogy az ukrán nép nem fog beleegyezni a területi engedményekbe Oroszország javára, és minden jelenleg megszállt régió elkerülhetetlenül felszabadul.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
