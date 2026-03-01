UkrajnaOroszországbéketárgyalás

Fordulat jöhet a béketárgyalásokban?

Oroszország kész elfogadni az Egyesült Államok által Ukrajnának javasolt biztonsági garanciákat – közölte az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov. A nyilatkozat az ukrán és az orosz fél közelmúltbeli tárgyalásait követően hangzott el. Kijev ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy a garanciákat az amerikai kongresszus hagyja jóvá, mielőtt szélesebb politikai megállapodás születne a háború lezárásáról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 14:33
Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
Ukrajna elnöki hivatalának vezetője, Kirilo Budanov arról beszélt, hogy Oroszország beleegyezett abba, hogy elfogadja az Ukrajnának az Egyesült Államok által javasolt biztonsági garanciákat – számolt be cikkében a Kyiv Post.

Kirilo Budanov szerint az orosz fél beleegyezett az ukránok számára javasolt amerikai biztonsági garanciákba
Kirilo Budanov szerint az orosz fél beleegyezett az ukránok számára javasolt amerikai biztonsági garanciákba (Fotó: AFP)

Budanov elmondta, hogy az orosz fél a közelmúltbeli tárgyalások során egyértelművé tette álláspontját.

A biztonsági garanciák kérdésében az orosz fél egyenesen azt mondta, hogy elfogadják az Egyesült Államok által Ukrajnának javasolt garanciákat – nincs más választásuk

 – fogalmazott.

Budanov a garanciákat kulcsfontosságúnak nevezte Kijev számára, hangsúlyozva, hogy bár az Egyesült Államokkal kapcsolatos attitűdök eltérhetnek, szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azt mondta, Ukrajna azt szeretné, ha először a biztonsági garanciákról születne megállapodás, mielőtt bármilyen szélesebb politikai rendezésre sor kerülne, ugyanakkor elismerte, hogy a folyamat párhuzamosan is zajlódhat a háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel. 

Úgy gondolom, hogy a biztonsági garanciák a háború befejezésével egyidejűleg lépnek majd életbe, ha eljutunk arra a pontra

 – mondta Budanov, hozzátéve, hogy ez a saját véleménye, nem pedig egy hivatalos, egységes álláspont.

Korábban Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy Donald Trump egy olyan megállapodást szeretne aláírni, amely egyszerre terjed ki a biztonsági garanciákra és a háború lezárására, egy kiemelt jelentőségű ceremónia keretében, miközben Kijev ragaszkodik ahhoz, hogy a garanciákat előbb az Egyesült Államok Kongresszusának kell jóváhagynia, hangsúlyozva Ukrajna igényét a kötelező erejű és hiteles védelemre.

Zelenszkij korábban kijelentette, hogy az Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal folytatott közvetlen találkozó szükséges a legnehezebb kérdések rendezéséhez.

 

Az ukrán vezető határozottan elutasított minden területi engedményt

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Ukrajna elnöki hivatalának vezetője szerint a nép nem fog semmilyen területi engedményt elfogadni. Emellett Kirilo Budanov úgy hiszi, Moszkva nem fog lemondani a Donyecki és Zaporizzsjai területek elfoglalásának tervéről. Hozzátette, hogy az ukrán nép nem fog beleegyezni a területi engedményekbe Oroszország javára, és minden jelenleg megszállt régió elkerülhetetlenül felszabadul.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

