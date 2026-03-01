Fordulat jöhet a béketárgyalásokban?

Budanov elmondta, hogy az orosz fél a közelmúltbeli tárgyalások során egyértelművé tette álláspontját.

A biztonsági garanciák kérdésében az orosz fél egyenesen azt mondta, hogy elfogadják az Egyesült Államok által Ukrajnának javasolt garanciákat – nincs más választásuk

– fogalmazott.

Budanov a garanciákat kulcsfontosságúnak nevezte Kijev számára, hangsúlyozva, hogy bár az Egyesült Államokkal kapcsolatos attitűdök eltérhetnek, szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azt mondta, Ukrajna azt szeretné, ha először a biztonsági garanciákról születne megállapodás, mielőtt bármilyen szélesebb politikai rendezésre sor kerülne, ugyanakkor elismerte, hogy a folyamat párhuzamosan is zajlódhat a háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel.

Úgy gondolom, hogy a biztonsági garanciák a háború befejezésével egyidejűleg lépnek majd életbe, ha eljutunk arra a pontra

– mondta Budanov, hozzátéve, hogy ez a saját véleménye, nem pedig egy hivatalos, egységes álláspont.