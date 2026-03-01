meghaltfehér bélamagyar időklugasmagyar nemzet

Gyászhír: meghalt Fehér Béla

Fehér Bélát a Magyar Nemzet saját halottjának tekinti.

2026. 03. 01. 14:32
Fotó: Bach Máté
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Fehér Béla életének 77. évében, 2026. március 1-én, szerettei körében, békében távozott közülünk. Az űr, melyet maga után hagyott, betölthetetlen. Bízunk benne, hogy mindazok, akik tisztelték munkásságát vagy ismerték őt, ugyanazzal a végtelen szeretettel és tisztelettel őrzik majd emlékét, amellyel mi gondolunk rá” – közölte lapunkkal Fehér Béla családja. 

Fehér Béla író korábban a Magyar Nemzet állandó tárcaírója volt. Tárcái Magyar Zsebtükör, Darázsfészek, majd Szilvakék paradicsom címmel jelentek meg hétről hétre. 2015-től a Magyar Idők napilap hétvégi mellékletének, a Lugasnak volt szerkesztője. 

Fehér Bélát legtöbben a Kossuthkifli című hazafias regénye alapján ismerhetik, csaknem 25 könyvet szerzett önállóan, vagy társszerzőkkel közösen. Egyedülálló gasztronómiai tudását is beépítette műveibe. 2005-ban Prima Primissima-díjat, 2006-ban pedig Pulitzer-emlékdíjat kapott.

– Az író néhány éve két könyvvel is jelentkezett: a Kakastaréjban Gálffy Zsuzsannával tettek helyre néhány közkeletű gasztronómiai tévedést, a hosszú című Miriam Rosenblum és a Kozma-kvintett pedig középkori kalandregényként „véletlenül” napjaink történelemalakításáról is szól – írja róla az Index. 

Fehér Bélát a Magyar Nemzet saját halottjának tekinti.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca Rivafinoli

Francesca csodálatos és bölcs!

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.