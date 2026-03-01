Gyászhír: meghalt Fehér Béla

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Fehér Béla életének 77. évében, 2026. március 1-én, szerettei körében, békében távozott közülünk. Az űr, melyet maga után hagyott, betölthetetlen. Bízunk benne, hogy mindazok, akik tisztelték munkásságát vagy ismerték őt, ugyanazzal a végtelen szeretettel és tisztelettel őrzik majd emlékét, amellyel mi gondolunk rá” – közölte lapunkkal Fehér Béla családja.

Fehér Béla író korábban a Magyar Nemzet állandó tárcaírója volt. Tárcái Magyar Zsebtükör, Darázsfészek, majd Szilvakék paradicsom címmel jelentek meg hétről hétre. 2015-től a Magyar Idők napilap hétvégi mellékletének, a Lugasnak volt szerkesztője.

Fehér Bélát legtöbben a Kossuthkifli című hazafias regénye alapján ismerhetik, csaknem 25 könyvet szerzett önállóan, vagy társszerzőkkel közösen. Egyedülálló gasztronómiai tudását is beépítette műveibe. 2005-ban Prima Primissima-díjat, 2006-ban pedig Pulitzer-emlékdíjat kapott.

– Az író néhány éve két könyvvel is jelentkezett: a Kakastaréjban Gálffy Zsuzsannával tettek helyre néhány közkeletű gasztronómiai tévedést, a hosszú című Miriam Rosenblum és a Kozma-kvintett pedig középkori kalandregényként „véletlenül” napjaink történelemalakításáról is szól – írja róla az Index.