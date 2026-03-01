Ezt jelenti a gyakorlatban a terrorfenyegetettségi szint emelése + videó

„Az iráni háború miatt különösen fontos Magyarország számára az olcsó olaj és az energetikai infrastruktúra védelme” – mutatott rá Rétvári Bence a Facebook-oldalán. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, elrendelték az energetikai létesítmények fokozott védelmét. Hozzátette: a háború ezzel egyidejűleg terrorkockázattal is jár, ezért egy fokozattal megemelték Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Rétvári Bence bejegyzésében rámutatott:

Az iráni események közvetett hatása Európára és Magyarországra is kiterjedhet. A kialakult konfliktus nemcsak közbiztonsági, hanem energiabiztonsági kockázatokat is jelenthet, és Európa-szerte emelkedhet a terrorcselekmények valószínűsége.

Kifejtette, a megemelt terrorfenyegetettségi szint magasabb megelőző biztonsági készültséggel jár. Ez a gyakorlatban fokozott rendőri jelenlétet és gyakoribb ellenőrzéseket jelent – tette hozzá.

Megerősítjük a rendőrségi objektumok védelmét.

Az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítményeknél rendszeres járőrözést vezetünk be.

Nyílt rendőrségi jelenlétet vezetünk be a reptér csarnokaiban, bejáratánál, a parkolóban és a bevezető utakon.

Szúrópróbaszerű ellenőrzések lesznek a reptéren a schengeni belső határátkelőnél.

A schengeni külső határon az EU-s állampolgároknál is adattári ellenőrzések lesznek.

Jelentős közterületeken és tömegképző helyeken rendszeres visszatérő rendőri ellenőrzést vezetünk be.

Budapest bevezető útjain intézkedések lesznek a járművel fokozott ellenőrzésére.

Egyes kiemelt nagykövetségek ellenőrzését megerősítjük

– sorolta az államtitkár.

Ezek megelőző biztonsági intézkedések, a hatóságok az erőszakos közel-keleti eseményekre reagálva erősítik Magyarország biztonságát

– húzta alá Rétvári Bence, aki kérte az állampolgárok türelmét, együttműködését és megértését.

Borítókép: A Magyar Honvédség SOC-R gyorsjáratú naszádja járőrözik a Dunán Paks térségében 2026. március 1-jén (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)