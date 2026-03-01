Az áldozatok feltehetően az óvóhelyen tartózkodtak. Ketten súlyosan megsebesültek, egyikük egy kislány, valamint legkevesebb húszan könnyű vagy közepes sebesülést szenvedtek. Az egyik középsúlyosan sebesült egy négyéves kisfiú. A tűzoltók tovább kutatnak a romok alatt rekedtek után.
Rakéta csapódott az óvóhelybe Izraelben, sokan meghaltak + videó
Kilenc ember meghalt, és többen megsebesültek vasárnap egy óvóhelyet ért közvetlen iráni rakétatalálat miatt az izraeli Bét-Semes városban, Jeruzsálemtől délre – közölte az izraeli hadsereg (IDF) polgári védelmi parancsnoksága.
A közvetlenül eltalált épületen kívül tucatnyi közeli házban is kár keletkezett. A polgári védelem mentési egységei a helyszínen dolgoznak. A vizsgálat szerint a riasztórendszer szabályszerűen működésbe lépett a becsapódás előtt.
Az ország középső részén, egy másik helyszínen egy ötven év körüli férfit repeszek megsebesítettek a karján. Askelón önkormányzata közölte, hogy a városban két elfogórakéta-maradványt találtak, de ezek nem okoztak sem kárt, sem sebesülést.
Az eltalált épületegyüttesben nyolc ház szinte teljesen megsemmisült a becsapódás és a lökéshullám következtében.
A sebesülteket kórházba szállították. A helyszínen hatalmas a pusztítás, néhány sérült a lakásokban rekedt, de később kimentették őket.
Az egyenes találat a szombat reggel kezdődött háború egyik leghevesebb rakétatámadásából származott, amikor több mint negyedórán át megszakítás nélkül légiriadók voltak Izrael északi határától egészen a déli Beér-Seva város térségéig – írta az MTI.
Borítókép: Izraeli mentőszolgálatok Bét-Semes közelében történt rakétatámadás helyszínén (Fotó: AFP)
Menekülnek az emberek, pánik tört ki a dubaji repülőtéren + videó
Rémülten menekülnek az emberek Dubajból, miután több iráni támadás is érte a várost.
Irán már inkább tárgyalna?
Donald Trump egy interjúban jelentette be, hogy Irán új vezetése egyeztetne az Egyesült Államokkal.
Drámai videó: iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben
Irán az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadásaira válaszolt.
A brit légvédelem a ciprusi brit támaszpontok felé tartó iráni rakétákat lőtt le
A Bahreinben működő amerikai támaszponton, amelyet közvetlen iráni rakétatámadás ért, a becsapódások idején 300 brit katona volt – közölte a brit védelmi miniszter.
