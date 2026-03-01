Rakéta csapódott az óvóhelybe Izraelben, sokan meghaltak + videó

Az áldozatok feltehetően az óvóhelyen tartózkodtak. Ketten súlyosan megsebesültek, egyikük egy kislány, valamint legkevesebb húszan könnyű vagy közepes sebesülést szenvedtek. Az egyik középsúlyosan sebesült egy négyéves kisfiú. A tűzoltók tovább kutatnak a romok alatt rekedtek után.

Kilenc ember meghalt, és többen megsebesültek vasárnap egy óvóhelyet ért közvetlen iráni rakétatalálat miatt az izraeli Bét-Semes városban (Fotó: AFP)