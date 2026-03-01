iránizraeli hadseregizrael

Iráni rakétasorozatok ébresztették az izraeileket

Kora reggel Iránból indított rakétasorozatok ébresztették az izraelieket az ország nagy részén vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 7:53
Iránból kilőtt rakéták Hebron felett Fotó: WISAM HASHLAMOUN Forrás: ANADOLU
Kora reggel Izrael jelentős részén sorozatos légiriadók ébresztették, majd az ismétlődő szirénázások közel egy órán át az óvóhelyeken tartották az ország lakosságát. 

Iránból kilőtt rakéták Hebron felett, Izraelben Fotó: WISAM HASHLAMOUN / ANADOLU
Iránból kilőtt rakéták Hebron felett, Izraelben Fotó: WISAM HASHLAMOUN / ANADOLU

A légvédelem sikeresen működött, nem érkeztek jelentések becsapódásokról. Eilaton, Izrael Vörös-tengeri kikötővárosában és az ország több más, déli területén drónokat is elfogott a légierő. 

Győzött igazság, és a gonosz tengelye súlyos csapást szenvedett. Gratulálok Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek a vezetésért és az elszántságért, valamint az izraeli hadseregnek a ragyogó végrehajtásért. Továbbra is teljes erővel fogunk fellépni Izrael védelmében

– közölte Israel Katz, Izrael védelmi minisztere az iráni vezetők likvidálása nyomán. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg és az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre csapásokat Irán-szerte; a célpontok között légvédelmi rendszerek, rakétaindítók, a rendszerhez kötődő létesítmények és katonai parancsnokságok is szerepeltek – írta az MTI.

Borítókép: Iránból kilőtt rakéták Hebron felett (Fotó: AFP)

 

