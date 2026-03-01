Kora reggel Izrael jelentős részén sorozatos légiriadók ébresztették, majd az ismétlődő szirénázások közel egy órán át az óvóhelyeken tartották az ország lakosságát.
Iráni rakétasorozatok ébresztették az izraeileket
Kora reggel Iránból indított rakétasorozatok ébresztették az izraelieket az ország nagy részén vasárnap.
A légvédelem sikeresen működött, nem érkeztek jelentések becsapódásokról. Eilaton, Izrael Vörös-tengeri kikötővárosában és az ország több más, déli területén drónokat is elfogott a légierő.
Győzött igazság, és a gonosz tengelye súlyos csapást szenvedett. Gratulálok Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek a vezetésért és az elszántságért, valamint az izraeli hadseregnek a ragyogó végrehajtásért. Továbbra is teljes erővel fogunk fellépni Izrael védelmében
– közölte Israel Katz, Izrael védelmi minisztere az iráni vezetők likvidálása nyomán. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg és az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre csapásokat Irán-szerte; a célpontok között légvédelmi rendszerek, rakétaindítók, a rendszerhez kötődő létesítmények és katonai parancsnokságok is szerepeltek – írta az MTI.
Borítókép: Iránból kilőtt rakéták Hebron felett (Fotó: AFP)
Ukrán olajblokád: kiállt hazánk és Szlovákia mellett a volt lengyel kormányfő
Az EU-nak határozottan közben kellene járnia, ehelyett viszont Ukrajna oldalán áll – mondta Leszek Miller.
Szijjártó Péter: Követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken
Hazánk energiabiztonsága is akkor van a legnagyobb biztonságban, ha szárazföldön, csővezetéken veszi a kőolajat - írta közösségi oldalán a tárcavezető.
"Jobb, ha nem teszik meg" – Trump Iránnak üzent
Az Egyesült Államok elnöke Irán tervezett válaszlépésire reagált.
A tavalyi izraeli–iráni háború Európában és Amerikában is növelte a terrorveszélyt
Iráni ügynökök évek óta kémkednek zsidó és Izrael-párti célpontok után Európában azzal a céllal, hogy szükség esetén csapást mérjenek rájuk – közölték a tavalyi fegyveres konfliktus idején Németországban.
