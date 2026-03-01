Iráni rakétasorozatok ébresztették az izraeileket

A légvédelem sikeresen működött, nem érkeztek jelentések becsapódásokról. Eilaton, Izrael Vörös-tengeri kikötővárosában és az ország több más, déli területén drónokat is elfogott a légierő.

Győzött igazság, és a gonosz tengelye súlyos csapást szenvedett. Gratulálok Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek a vezetésért és az elszántságért, valamint az izraeli hadseregnek a ragyogó végrehajtásért. Továbbra is teljes erővel fogunk fellépni Izrael védelmében

– közölte Israel Katz, Izrael védelmi minisztere az iráni vezetők likvidálása nyomán. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg és az Egyesült Államok több hullámban hajtott végre csapásokat Irán-szerte; a célpontok között légvédelmi rendszerek, rakétaindítók, a rendszerhez kötődő létesítmények és katonai parancsnokságok is szerepeltek – írta az MTI.

