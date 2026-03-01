Vasárnap hajnalra végeztek a tűzoltók a kigyulladt soroksári szeméttelepen

Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a soroksári hulladékfeldolgozó üzemben, ahol mintegy százötven köbméternyi szemét gyulladt meg még pénteken – közölte a katasztrófavédelem vasárnap hajnalban a honlapján.

A tájékoztatás szerint a fővárosi hivatásos egységek mellett Zuglóból, Dél-Pestről, Rózsadombról, Fótról, Gyálról, Pilisborosjenőről, Pilisszentivánról és Pilisvörösvárról is érkeztek önkéntes tűzoltók a munkálatokhoz a XXIII. kerületi Ócsai úton található üzembe. Az oltást a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

A rajok több munkagéppel megbontották a szemétkupacokat és vízsugarakkal védték a területen álló csarnoképületet. A helyszínen vízágyúkkal is dolgoztak.