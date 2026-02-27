Juszt László durván megtámadta Orbán Viktort, de ő húzta a rövidebbet

Korábban már többször megírtuk, hogy Juszt elvtárs jó baloldali katonaként teszi a dolgát, rendszeresen posztol, hozzászól, értékel, kinyilatkoztat, ahol tudja, kritizálja az Orbán-kormányt.
Hol az egyházakat támadja, hol Kocsis Máté kerül a célkeresztjébe, hol a focipalántákat minősíti, hol pedig orosz zászlónak nézi a magyar lobogót. De sikerült neki nagyon csúnyán belerondítania még a nemzeti ünnepünkbe is, amikor a Most vagy soha! című film került a céltáblájára.
Most éppen az verte ki a biztosítékot a háborúpárti, Orbán-gyűlölő Jusztból, hogy a miniszterelnök szerdán az ukrán fenyegetettség miatt, a biztonság fenntartása érdekében elrendelte a kritikus energetikai létesítmények fokozott védelmét.
Több se kellet az extévésnek, a Facebook-oldalán pörgette tovább a hazug, balos mantrát:
„Lehet, hogy azoknak lesz igazuk, akik egy ideje azt mondják, hogy Orbán a rendkívüli helyzetre játszik, s így kerülné el a választásokat?(…)”
Eddig azt hallottuk a felkent libsi megmondóemberektől, hogy Orbán Viktor, ha veszít, nem fogja átadni a hatalmat. Hála istennek ilyenre 2002 óta nem volt példa, de akkor csodák csodájára mégis átadta a kormányrudat. 2010 óta minden választásnál újra és újra felmerül ez a balos hülyeség.
Most azonban Juszt szintet lépet, már azt vizionálja, hogy nem is lesz választás. Veszélyes ez a gonosz hangulatkeltés, ugyanúgy, mint a Medián 20 százalékos Tisza-vezetésről szóló prognózisa, ugyanis ez azt eredményezi, hogy Fidesz-győzelem esetén a felhergelt, félrevezetett tiszás szavazók esetlegesen nem fogják majd elfogadni az eredményt.
Juszt László ezzel az újabb durva, igaztalan támadásával feleslegesen keltett hangulatot és teljesen hiteltelenné vált.
Tudni kellene visszavonulni…
Borítókép: Juszt László (Forrás: Facebook/László Juszt)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
