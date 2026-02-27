Juszt László durván megtámadta Orbán Viktort, de ő húzta a rövidebbet

Hol az egyházakat támadja, hol Kocsis Máté kerül a célkeresztjébe, hol a focipalántákat minősíti, hol pedig orosz zászlónak nézi a magyar lobogót. De sikerült neki nagyon csúnyán belerondítania még a nemzeti ünnepünkbe is, amikor a Most vagy soha! című film került a céltáblájára.

Most éppen az verte ki a biztosítékot a háborúpárti, Orbán-gyűlölő Jusztból, hogy a miniszterelnök szerdán az ukrán fenyegetettség miatt, a biztonság fenntartása érdekében elrendelte a kritikus energetikai létesítmények fokozott védelmét.

Több se kellet az extévésnek, a Facebook-oldalán pörgette tovább a hazug, balos mantrát:

„Lehet, hogy azoknak lesz igazuk, akik egy ideje azt mondják, hogy Orbán a rendkívüli helyzetre játszik, s így kerülné el a választásokat?(…)”