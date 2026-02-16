idezojelek
Poszt-trauma

Fekete-Győr Tóth Gabi után Orbán Viktornak is nekiesett, most is ő húzta a rövidebbet

Csúnya vége lett a piszkoskodásának.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
magyar pétertisza pártfekete - győrtóth gabiorbán viktor 2026. 02. 16. 5:20
0

Azt mindig tudtuk, hogy Fekete-Győr András finoman szólva nem a legélesebb kés a baloldal fiókjában, ezt bizonyította is több alkalommal, elég csak a szégyenteljes Partizán-interjújára vagy éppen az internetes mémmé vált rollerzuhanyoztatására gondolnunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Fekete-Győ András,Tóth Gabi, Orbán Viktor
Fekete-Győr András (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A bárgyú tekintetű expolitikus az utóbbi hetekben nagyon teper, hogy felvegye őt Magyar Péter a listájára. Mindent elkövet, hogy a Tisza Párt elnökének a kedvében járjon. Hol Bohár Daniba, hol pedig Tóth Gabiba száll bele páros lábbal

Most éppen Orbán Viktor nagyszerű, minden részletre kiterjedő évértékelőjét nem bírta megemészteni a közvélemény számára számtalanszor nevetségessé vált Fekete-Győr.

Ezúttal is a  Facebook-oldalán osztotta az észt:

„Miniszterelnök »úr«, ön az utolsó miniszterelnöki évértékelőjéhez érve nemcsak politikailag bukott meg, de mentális értelemben is végleg alkalmatlanná vált az ország vezetésére. Amit ma a Várkert Bazárból hallottunk, az nem egy felelős államférfi helyzetértékelése volt hazánk jelenéről, hanem egy, a realitásérzékét végleg elveszítő, orvosi felügyeletért és ápolásért kiáltó ember végső, zavaros ámokfutása.”

A bukott politikus a mostani őrült kirohanásával arra számít, hogy majd megsimogatja a buksiját Magyar Péter. Azonban arra nem gondol, hogy a Tisza Párt elnökének van éppen elég baja a saját embereivel, nem valószínű, hogy jó döntés volna a számára még egy koloncot a nyakába vennie, aki ráadásul inkább viszi a szavazatokat, mint hozza.

Úgyhogy Fekete-Győr András aljas, pitiáner kis próbálkozása a saját cimboráinak a lájkján kívül semmit sem hoz a baloldal konyhájára, sőt még jobban ráébreszti a magyarokat arra, hogy ilyen figurákat, ilyen szerencselovagokat még csak véletlenül sem szabad a hatalom közelébe engedni.

Van még kérdés?

Borítókép: Orbán Viktor és Tóth Gabi (Fotó: Képernyőkép – Orbán Viktor TikTok-oldala)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Százéves terv Európa elpusztítására

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekpropaganda

Önsorsrontás Székelyföldön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu