Fekete-Győr Tóth Gabi után Orbán Viktornak is nekiesett, most is ő húzta a rövidebbet

A bárgyú tekintetű expolitikus az utóbbi hetekben nagyon teper, hogy felvegye őt Magyar Péter a listájára. Mindent elkövet, hogy a Tisza Párt elnökének a kedvében járjon. Hol Bohár Daniba, hol pedig Tóth Gabiba száll bele páros lábbal.

Most éppen Orbán Viktor nagyszerű, minden részletre kiterjedő évértékelőjét nem bírta megemészteni a közvélemény számára számtalanszor nevetségessé vált Fekete-Győr.

Ezúttal is a Facebook-oldalán osztotta az észt:

„Miniszterelnök »úr«, ön az utolsó miniszterelnöki évértékelőjéhez érve nemcsak politikailag bukott meg, de mentális értelemben is végleg alkalmatlanná vált az ország vezetésére. Amit ma a Várkert Bazárból hallottunk, az nem egy felelős államférfi helyzetértékelése volt hazánk jelenéről, hanem egy, a realitásérzékét végleg elveszítő, orvosi felügyeletért és ápolásért kiáltó ember végső, zavaros ámokfutása.”