Fekete-Győr Tóth Gabi után Orbán Viktornak is nekiesett, most is ő húzta a rövidebbet

Azt mindig tudtuk, hogy Fekete-Győr András finoman szólva nem a legélesebb kés a baloldal fiókjában, ezt bizonyította is több alkalommal, elég csak a szégyenteljes Partizán-interjújára vagy éppen az internetes mémmé vált rollerzuhanyoztatására gondolnunk.
A bárgyú tekintetű expolitikus az utóbbi hetekben nagyon teper, hogy felvegye őt Magyar Péter a listájára. Mindent elkövet, hogy a Tisza Párt elnökének a kedvében járjon. Hol Bohár Daniba, hol pedig Tóth Gabiba száll bele páros lábbal.
Most éppen Orbán Viktor nagyszerű, minden részletre kiterjedő évértékelőjét nem bírta megemészteni a közvélemény számára számtalanszor nevetségessé vált Fekete-Győr.
Ezúttal is a Facebook-oldalán osztotta az észt:
„Miniszterelnök »úr«, ön az utolsó miniszterelnöki évértékelőjéhez érve nemcsak politikailag bukott meg, de mentális értelemben is végleg alkalmatlanná vált az ország vezetésére. Amit ma a Várkert Bazárból hallottunk, az nem egy felelős államférfi helyzetértékelése volt hazánk jelenéről, hanem egy, a realitásérzékét végleg elveszítő, orvosi felügyeletért és ápolásért kiáltó ember végső, zavaros ámokfutása.”
A bukott politikus a mostani őrült kirohanásával arra számít, hogy majd megsimogatja a buksiját Magyar Péter. Azonban arra nem gondol, hogy a Tisza Párt elnökének van éppen elég baja a saját embereivel, nem valószínű, hogy jó döntés volna a számára még egy koloncot a nyakába vennie, aki ráadásul inkább viszi a szavazatokat, mint hozza.
Úgyhogy Fekete-Győr András aljas, pitiáner kis próbálkozása a saját cimboráinak a lájkján kívül semmit sem hoz a baloldal konyhájára, sőt még jobban ráébreszti a magyarokat arra, hogy ilyen figurákat, ilyen szerencselovagokat még csak véletlenül sem szabad a hatalom közelébe engedni.
Van még kérdés?
Borítókép: Orbán Viktor és Tóth Gabi (Fotó: Képernyőkép – Orbán Viktor TikTok-oldala)
