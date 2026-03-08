Rendkívüli

Top 50-es körözött bukott le Fejér vármegyében

Közel tíz hónapon át bujkált a hatóságok elől az a 48 éves férfi, akit március 5-én fogtak el a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai Kápolnásnyéken. A férfi a rendőrség top 50-es körözési listáján is szerepelt, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt körözték.

Magyar Nemzet
Forrás: Police.hu2026. 03. 08. 21:04
A hatóságok elől rejtőzködött az a 48 éves férfi, akit március 5-én Kápolnásnyéken fogtak el a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai – számolt be a Police.hu. 

Hungarian police car closeup photos
Egy építőtelepen csaptak le a férfira a rendőrök Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A férfi ellen, aki  a rendőrség top 50-es körözési listáján is szerepelt, a Székesfehérvári Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja adott ki körözést, mert nem vonult be határidőre a bíróság által jogerősen kiszabott szabadságvesztés letöltésére. 

A férfit 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntette miatt ítélték el.

A körözött csaknem tíz hónapon keresztül bujkált, nyomokat szinte alig hagyott maga után. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói azonban olyan információk birtokába jutottak, amelyek végül elvezettek a férfi tartózkodási helyéhez.

A rendőrök egy kápolnásnyéki építkezésen csaptak le a bujkálóra, akit elfogtak és előállítottak

Az intézkedést követően büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte jogerős szabadságvesztésének letöltését.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


