Top 50-es körözött bukott le Fejér vármegyében

A hatóságok elől rejtőzködött az a 48 éves férfi, akit március 5-én Kápolnásnyéken fogtak el a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai – számolt be a Police.hu.

Egy építőtelepen csaptak le a férfira a rendőrök Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A férfi ellen, aki a rendőrség top 50-es körözési listáján is szerepelt, a Székesfehérvári Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja adott ki körözést, mert nem vonult be határidőre a bíróság által jogerősen kiszabott szabadságvesztés letöltésére.

A férfit 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntette miatt ítélték el.

A körözött csaknem tíz hónapon keresztül bujkált, nyomokat szinte alig hagyott maga után. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói azonban olyan információk birtokába jutottak, amelyek végül elvezettek a férfi tartózkodási helyéhez.

A rendőrök egy kápolnásnyéki építkezésen csaptak le a bujkálóra, akit elfogtak és előállítottak.

Az intézkedést követően büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte jogerős szabadságvesztésének letöltését.