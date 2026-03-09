Az ukrán blokádot le kell törni, mert nyakunkon az iráni olajválság!

Az iráni háború következményeképpen a világ egy új olajválság küszöbére sodródott. Elindult az „éhezők viadala”; az országok készleteket halmoznak fel és igyekeznek tágítani energiapiaci mozgásterüket. Az új helyzet még a korábbiaknál is fontosabbá teszi, hogy Magyarország mielőbb letörje Zelenszkij olajblokádját.

Az amerikai adminisztráció megkezdte az orosz olajszállítmányokat sújtó szankciók fokozatos feloldását. Nemcsak engedélyezte, de kifejezetten ösztönözte, hogy India olajfinomítói fokozzák olajbeszerzéseiket, majd Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentette, hogy fontolgatják az Oroszország elleni büntetőintézkedések teljes felfüggesztését is. A geopolitikai fordulat világosan rámutat, hogy az olajpiacon jelenleg nem babra megy a játék.

Az izraeli–amerikai támadásra válaszul az Iráni Forradalmi Gárda február utolsó napján de facto lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ olajkereskedelmének több mint ötöde, cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányainak 18 százaléka halad át. Az útvonal azóta hajózhatatlan.

Ha ez nem lenne elég, iráni erők a térség épített energetikai infrastruktúrája ellen is átfogó támadásokat indítottak, így többek között találat ért kitermelési létesítményeket az Emirátusokban és Irakban, illetve finomítókat Szaúd-Arábiában és Bahreinben. A becslések alapján az Öbölben mintegy ezer hajó vesztegel nyolcvanmillió hordó olajjal a fedélzetén, ami csaknem eléri a világ teljes napi szükségletét.

Ahogyan csökken a fegyveres konfliktus gyors rendezésének esélye, a válságkockázatok drasztikusan növekednek. A tárolókapacitások elfogytak és egyre több létesítményt súlyos kár ér, így azokat sorra kénytelenek lekapcsolni. Az újraindításuk nem megy majd egyik pillanatról a másikra. Katar például már nemcsak az exportját, de a cseppfolyósítási tevékenységét is felfüggesztette. A visszaállításához legalább két hétre lesz szükség, ezért az európai energiavállalatok már meg is kapták az értesítéseket arról, hogy Katar vis maiorra hivatkozva az áprilisi és a májusi LNG-szállítmányokat is törli. De hasonló folyamatok zajlanak Irak vagy Kuvait olajmezőivel is, és még messze a gödör alja. Márpedig minél mélyebbek a vágások, annál lassabb lesz a gyógyulás.