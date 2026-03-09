idezojelek
Az ukrán blokádot le kell törni, mert nyakunkon az iráni olajválság!

Kijev, Brüsszel és Zágráb átfogó támadást indított Magyarország társadalmi és politikai stabilitása ellen.

Hortay Olivér avatarja
Hortay Olivér
olaj totális blokád ukrán terrorizmus 2026. 03. 09.
Az iráni háború következményeképpen a világ egy új olajválság küszöbére sodródott. Elindult az „éhezők viadala”; az országok készleteket halmoznak fel és igyekeznek tágítani energiapiaci mozgásterüket. Az új helyzet még a korábbiaknál is fontosabbá teszi, hogy Magyarország mielőbb letörje Zelenszkij olajblokádját. 

Az amerikai adminisztráció megkezdte az orosz olajszállítmányokat sújtó szankciók fokozatos feloldását. Nemcsak engedélyezte, de kifejezetten ösztönözte, hogy India olajfinomítói fokozzák olajbeszerzéseiket, majd Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentette, hogy fontolgatják az Oroszország elleni büntetőintézkedések teljes felfüggesztését is. A geopolitikai fordulat világosan rámutat, hogy az olajpiacon jelenleg nem babra megy a játék.

Az izraeli–amerikai támadásra válaszul az Iráni Forradalmi Gárda február utolsó napján de facto lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ olajkereskedelmének több mint ötöde, cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányainak 18 százaléka halad át. Az útvonal azóta hajózhatatlan. 

Ha ez nem lenne elég, iráni erők a térség épített energetikai infrastruktúrája ellen is átfogó támadásokat indítottak, így többek között találat ért kitermelési létesítményeket az Emirátusokban és Irakban, illetve finomítókat Szaúd-Arábiában és Bahreinben. A becslések alapján az Öbölben mintegy ezer hajó vesztegel nyolcvanmillió hordó olajjal a fedélzetén, ami csaknem eléri a világ teljes napi szükségletét. 

Ahogyan csökken a fegyveres konfliktus gyors rendezésének esélye, a válságkockázatok drasztikusan növekednek. A tárolókapacitások elfogytak és egyre több létesítményt súlyos kár ér, így azokat sorra kénytelenek lekapcsolni. Az újraindításuk nem megy majd egyik pillanatról a másikra. Katar például már nemcsak az exportját, de a cseppfolyósítási tevékenységét is felfüggesztette. A visszaállításához legalább két hétre lesz szükség, ezért az európai energiavállalatok már meg is kapták az értesítéseket arról, hogy Katar vis maiorra hivatkozva az áprilisi és a májusi LNG-szállítmányokat is törli. De hasonló folyamatok zajlanak Irak vagy Kuvait olajmezőivel is, és még messze a gödör alja. Márpedig minél mélyebbek a vágások, annál lassabb lesz a gyógyulás.

A nyugati Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára egy hét alatt 72,5 dollárról 92,7 dollárra emelkedett, és a drágulásnak aligha van vége: a Goldman Sachs szerint – ha a háborús helyzet nem változik – az árak néhány napon belül átléphetik a 100 dolláros lélektani határt és egyre több komolyan vehető szereplő 150, vagy akár 200 dolláros szintekről beszél. Az alapanyaghiány és a szűkös feldolgozói kapacitások miatt az olajtermékek esetében még nagyobb árrobbanás van kibontakozóban; a kerozin ára például egy hét alatt 200 százalékkal növekedett. A katari LNG-szállítmányok kiesése miatt pedig hasonlóan aggasztó a helyzet a gázpiacokon is, különösen Európában, ahol az irányadó holland tőzsde azonnali egységára 32 euróról 53 euróra drágult.

Majdnem mindenki megpróbál felkészülni az érkező viharra.

Kína már a háború kirobbanását megelőzően a szokásosnál nagyobb készleteket halmozott fel, azóta pedig fokozta a tevékenységét: nem ritka, hogy olyan szállítmányokra is rálicitál, amelyek már úton vannak egy másik célállomás felé. Az amerikai adminisztráció az orosz szankciók feloldása mellett elkezdte kidolgozni azokat az ösztönzőket – katonai kíséret, állami biztosítás –, amelyek a jövőben lehetővé tehetik az áthaladást a Hormuzi-szoroson, valamint a készletei felszabadítását is kilátásba helyezte. India – Kínához hasonlóan – növelni kívánja orosz beszerzéseit. Az egyetlen kakukktojás az Európai Unió, ugyanis Brüsszel továbbra is ragaszkodik a teljes oroszenergia-tilalomhoz. Ursula von der Leyen szerint az iráni háború nem indokol beavatkozást és az energiaárak drasztikus növekedésének tanulsága, hogy az EU még mindig túl sok olajat és gázt használ.

A bizottság a kibontakozó olajválságot éppúgy a szőnyeg alá igyekszik söpörni, mint ahogyan a 2022-es gázársokkot, ahogyan az Északi Áramlat felrobbantását vagy a Barátság vezeték elleni ukrán zsarolást tette és teszi a mai napig. Pedig az álláspontjuk valamennyi kérdésben védhetetlen. 

A magyar ellátás szempontjából legégetőbb Barátság-ügyben Brüsszel azzal érvel, hogy a régió ellátása nincs veszélyben, és hogy a Horvátországon keresztül érkező Adria-kőolajvezeték képes helyettesíteni az ukrán útvonalat. Csakhogy a Barátság a regionális olajigények kétharmadát biztosítja, így Ukrajna a fő beszerzési útvonaltól zárta el a magyarokat és a szlovákokat, amivel nyilvánvalóan veszélybe sodorta több uniós tag energiabiztonságát is, és megsértette a társulási megállapodást. Önmagában az a tény, hogy Magyarországnak és Szlovákiának hozzá kellett nyúlnia a veszélyhelyzetekre félretett stratégiai tartalékaihoz, bizonyítja, hogy a bizottság érvelése nem állja meg a helyét.

Ami pedig a horvát szálat illeti, az Adria-kőolajvezeték maximum kapacitása – a műszaki dokumentáció és a tapasztalatok szerint – nem elegendő a két ország igényeinek tartós és megbízható ellátására. Horvátország ráadásul jelezte, hogy nem fogja teljesíteni jogi kötelezettségét és átengedni az orosz olajat, amivel az érintett finomítók bekeverési aránya is sérülne, és ez a hatékonyság romlásához, azaz a rendelkezésre álló üzemanyag csökkenéséhez vezetne.

Minden jel arra utal, hogy Kijev, Brüsszel és Zágráb átfogó támadást indított Magyarország társadalmi és politikai stabilitása ellen. 

A cél világos: üzemanyagválságot előidézni, ezzel elősegíteni a kormányváltást és az új, Ukrajna-barát kormánnyal elfogadtatni azokat a törekvéseket – orosz energia kitiltása, Ukrajna gyorsított csatlakozása, valamint az ország felfegyverzése –, amelyek Zelenszkij és Ursula von der Leyen politikai túlélését, valamint a horvátok nyerészkedését lehetővé teszik.

Csakhogy az iráni háborúval a tétek még jobban megemelkedtek. 

Az ukrán elnök áprilisban ki fog fogyni a pénzből, és mivel a világ figyelme a Közel-Keletre irányul, aligha fog máshonnan új forráshoz jutni. 

Az energiaárak emelkedésével pedig egyre többek számára világossá válik majd, hogy Ursula von der Leyen oroszenergia-tilalma történelmi hiba, és tönkreteszi az EU-t. A magyar választások kimenetele tehát az egész EU jövőjére nézve markáns hatással lesz. Ha Brüsszel- és Kijev-barát párt jut hatalomra, akkor Ursula von der Leyen és Zelenszkij időt nyer. 

Ha viszont Orbán Viktornak sikerül újra kormányt alakítani, akkor az ukrán vezetés kénytelen lesz beadni a derekát a Barátság vezeték ügyében, Brüsszelnek pedig rövid időn belül engednie kell majd a szankciós és Ukrajna-politikájából, ami a jelenlegi elit agendájának teljes megsemmisülését jelentené. Ahogyan tehát az olajpiacon sem, úgy a magyar választáson sem babra megy a játék.

A szerző a Századvég üzletág-igazgatója és kutatóintézeti igazgatója

 

