Na mi van fiúk?

Szombaton, mindjárt reggel hétkor ez jelent meg a 444-en, mint vezető írás:

Orbán Viktor a pár héttel ezelőtti balmazújvárosi időközi választás fideszes győzelméből azt olvasta ki, hogy nem lesz itt brüsszeli bábkormány. De mit olvas ki a vasárnapi kazincbarcikaiból, ahol 2024-ben még az alig három hónappal korábban alakult városvédők is megelőzték a Fideszt. Az MSZP-s Szitka Péter és emberei pedig 2006 óta szinte verhetetlenek.

Olyan szép, hogy így is hagyom, eredetiben, a pompás kis szerzővel, Tóth-Szenesi Ateszkával együtt.

Sőt, még egy kicsit idézek a remekműből, olyan rosszul öregedett, hogy érdemes megőrizni az utókornak, mint a tudálékos, okoskodó, igazi s…ggfej öntökönrúgás mesterművét:

„Kazincbarcikán tartják az országgyűlési választás előtti utolsó időközi választást.

Orbán Viktor szerint az egy hónappal ezelőtti, fideszes győzelemmel végződő balmazújvárosi időközi választás megmutatta: „nem lesz itt brüsszeli bábkormány.”

Nagy kérdés, hogy mit mutat meg Kazincbarcika, tán az utolsó szocialista fellegvár, ahol 2006 óta mindössze három egyéni választókerületben tudott nyerni a Fidesz, és annak is már 16 éve.

Kazincbarcikán a 2024-es önkormányzati választáson a baloldali koalíció mellett még a Városvédő Egyesület is megelőzte a Fideszt.”

Megértettük, Atesz!

Aztán eljött a nagy nap, megvolt a választás, és mutatom, mi történt:

„Óriási lebőgés: a Tisza által támogatott jelölt még a második helyre sem ért fel – a Fidesz győzött a baloldali erődítményben

A kazincbarcikai időközi választáson a Fidesz jelöltje végzett az első helyen, míg a Tisza által támogatott jelölt az utolsó, harmadik lett.”

Várj! Ugorjunk csak vissza a 444-es öntökönrúgó legfontosabb tényközlésére! Tehát:

„Nagy kérdés, hogy mit mutat meg Kazincbarcika, tán az utolsó szocialista fellegvár, ahol 2006 óta mindössze három egyéni választókerületben tudott nyerni a Fidesz, és annak is már 16 éve.”

Ez bizony tényleg nagy kérdés! Különösen annak tükrében, hogy kicsit több, mint egy hónappal vagyunk az országgyűlési választás előtt, és állítólag 20 százalékkal (meg tízzel, meg tizenöttel, meg tizenhárommal, mikor melyik mit álmodott éjszaka) vezet a pszichopata meg a szeretetországa, óriási a „rendszerváltó” meg a kormányváltó hangulat, arról nem is beszélve, hogy még azt a szerencsétlen hülye Elek Istvánt is előhúzták, hogy elmagyarázza, már a Tisza kétharmada a kérdés csupán, és a falvakban is ellenzéki a hangulat.