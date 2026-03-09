idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Na mi van fiúk?

És akkor jön a kazincbarcikai időközi, és győz a Fidesz-KDNP jelöltje, a tiszás támogatott meg a harmadik helyre fut be.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
kazincbarcika444fidesz 2026. 03. 09. 6:59
0

Szombaton, mindjárt reggel hétkor ez jelent meg a 444-en, mint vezető írás:

 Ahol a harmadik erő neve: Fidesz

Orbán Viktor a pár héttel ezelőtti balmazújvárosi időközi választás fideszes győzelméből azt olvasta ki, hogy nem lesz itt brüsszeli bábkormány. De mit olvas ki a vasárnapi kazincbarcikaiból, ahol 2024-ben még az alig három hónappal korábban alakult városvédők is megelőzték a Fideszt. Az MSZP-s Szitka Péter és emberei pedig 2006 óta szinte verhetetlenek.

Olyan szép, hogy így is hagyom, eredetiben, a pompás kis szerzővel, Tóth-Szenesi Ateszkával együtt.

Sőt, még egy kicsit idézek a remekműből, olyan rosszul öregedett, hogy érdemes megőrizni az utókornak, mint a tudálékos, okoskodó, igazi s…ggfej öntökönrúgás mesterművét:

„Kazincbarcikán tartják az országgyűlési választás előtti utolsó időközi választást.

Orbán Viktor szerint az egy hónappal ezelőtti, fideszes győzelemmel végződő balmazújvárosi időközi választás megmutatta: „nem lesz itt brüsszeli bábkormány.”

Nagy kérdés, hogy mit mutat meg Kazincbarcika, tán az utolsó szocialista fellegvár, ahol 2006 óta mindössze három egyéni választókerületben tudott nyerni a Fidesz, és annak is már 16 éve.

Kazincbarcikán a 2024-es önkormányzati választáson a baloldali koalíció mellett még a Városvédő Egyesület is megelőzte a Fideszt.”

Megértettük, Atesz!

Aztán eljött a nagy nap, megvolt a választás, és mutatom, mi történt:

„Óriási lebőgés: a Tisza által támogatott jelölt még a második helyre sem ért fel – a Fidesz győzött a baloldali erődítményben

A kazincbarcikai időközi választáson a Fidesz jelöltje végzett az első helyen, míg a Tisza által támogatott jelölt az utolsó, harmadik lett.”

 Várj! Ugorjunk csak vissza a 444-es öntökönrúgó legfontosabb tényközlésére! Tehát:

 „Nagy kérdés, hogy mit mutat meg Kazincbarcika, tán az utolsó szocialista fellegvár, ahol 2006 óta mindössze három egyéni választókerületben tudott nyerni a Fidesz, és annak is már 16 éve.”

Ez bizony tényleg nagy kérdés! Különösen annak tükrében, hogy kicsit több, mint egy hónappal vagyunk az országgyűlési választás előtt, és állítólag 20 százalékkal (meg tízzel, meg tizenöttel, meg tizenhárommal, mikor melyik mit álmodott éjszaka) vezet a pszichopata meg a szeretetországa, óriási a „rendszerváltó” meg a kormányváltó hangulat, arról nem is beszélve, hogy még azt a szerencsétlen hülye Elek Istvánt is előhúzták, hogy elmagyarázza, már a Tisza kétharmada a kérdés csupán, és a falvakban is ellenzéki a hangulat.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aha.

És akkor jön a kazincbarcikai időközi, és győz a Fidesz-KDNP jelöltje, a tiszás támogatott meg a harmadik helyre fut be.

Atesz meg a 444-nél csecsemőpózba kunkorodva szopja az ujját.

Legalábbis valami ilyesminek kell lennie, ugyanis most hétfő 0.34 van, négy és fél órája hivatalos a végeredmény, és képzeljétek, a 444-en egy büdös mondat sincs a kazincbarcikai időközi végeredményéről. Pedig, mint tudjuk, „nagy kérdés, hogy mit mutat meg Kazincbarcika, tán az utolsó szocialista fellegvár, ahol 2006 óta mindössze három egyéni választókerületben tudott nyerni a Fidesz, és annak is már 16 éve.”

Segítek, kis p…csök: ugyanazt mutatja meg, amit a balmazújvárosi megmutatott:

 „Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány”.

 Persze, majd holnap nem ezt fogják megírni, és még ők sem tudják, hogy mit. Összeült a válságstáb, ott rágják a cerka végét az Uj Péter, a Szily Laca meg az Atesz, és most próbálják kitalálni.

Kíváncsian várjuk a végeredményt.

Addig is mutatunk egy elkeseredett próbálkozást:

„Úgy hirdetett fideszes győzelmet a Tiszával szemben Orbán Viktor miniszterelnök a kazincbarcikai időközi önkormányzati választás után vasárnap este, hogy azon nem is indult a Tisza Párt jelöltje.”

 Ezt a HVG-s puha p…csök izzadták ki magukból.

És van még egy: 

„45 szavazattal győzött a Fidesz jelöltje a kazincbarcikai önkormányzati időközin”

Ezt valami Kovács Paja fejtette meg a Telexnél.

Hát igen. 45 szavazattal. Tizenhat év után. Kazincbarcikán. 20 százalékos ellenzéki fölénynél, óriási, soha nem látott kormányváltó hangulatban.

Puszilunk mindenkit!

Várjuk a 444 megfejtését!

Mert el ne felejtsük, szerintük:

„Nagy kérdés, hogy mit mutat meg Kazincbarcika, tán az utolsó szocialista fellegvár, ahol 2006 óta mindössze három egyéni választókerületben tudott nyerni a Fidesz, és annak is már 16 éve.”

Gyerünk Atesz! Húzzatok bele!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekmanipulációs kerekasztal

Létezik-e még közvélemény?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekvalóság

A csillogó-villogó háború

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekeuropean union

Oly korban éltem én…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekolaj

Az igazság a patrióta oldalon van

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lantos Gábor
idezojelekfutball-vb-sztorik

Az egész világot megrengette a magyar labdarúgó-válogatott felfoghatatlan győzelme

Lantos Gábor avatarja

Az 1966-os angliai világbajnokságon a brazilok legyőzése a magyar futball eddigi legnagyobb hőskölteménye.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu