Videón a győztes magyar gól, amely tízezreket csendesített el

Sallói Dániel a Sporting Kansas City csapatának színeiben majdnem háromszáz tétmérkőzésen lépett pályára, mielőtt szűk egy évtized után 2026 elején eligazolt a klubtól. A négyszeres magyar válogatott futballista az új állomáshelyén, a kanadai Toronto FC együttesében a Dallas elleni idénynyitón csereként lépett pályára, a Vancouver Whitecaps otthonában pedig kezdőként 83 percet kapott. Magyar idő szerint hétfő hajnalban a torontóiak Cincinnatibe látogattak, és Sallói ezúttal végigjátszotta a bajnokit, ráadásul ő szerezte a győztes gólt.

Sallói Dániel a harmadik MLS-mérkőzésén rögtön győztes gólt lőtt a Toronto színeiben. Fotó: Getty Images North America via AFP/Omar Vega

A hazaiak rossz kapuskirúgása után Richie Laryea indította a 29 éves magyar játékost, aki bevitte a labdát a tizenhatoson belülre, majd bal oldalról jobb lábbal a hosszú alsó sarokba tekert.

A Toronto FC első sikere idén az MLS-ben

A találatával Sallói Dániel a bő 25 ezer fős cincinnati közönséget elcsendesítette, a kanadai együttesnek viszont nagy örömet szerzett: a 2017-ben bajnok, de az elmúlt öt évben az utolsók között végző Toronto az első pontjait szerezte a jelenlegi MLS-idényben.

A Toronto FC hivatalos közösségi oldalának posztja: Sallói Dániel máris megváltoztatta a klub szurkolóinak életét? Forrás: Instagram.com/torontofc

A Toronto FC legközelebb szombaton, a New York Red Bulls elleni hazai bajnokin lép pályára – az eddig hibátlan rivális a legutóbbi játéknapon odahaza kapott ki 3-0-ra egy másik kanadai együttestől, a CF Montréaltól.