Míg Magyar Péter a gazdasági összeomlásért dolgozik, addig Orbán Viktor a magyarokért

A kabinet a mai ülésén határozott arról, hogy védett árat vezetnek be a magyar fogyasztók számára a benzinre és a gázolajra. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a nemzetközi energiapiaci folyamatok hatását a hazai árakra. A döntés értelmében a benzin literenkénti ára legfeljebb 595 forint lehet, míg a gázolaj esetében 615 forintban határozták meg a maximális árat.