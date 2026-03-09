Míg Magyar Péter a gazdasági összeomlásért dolgozik, addig Orbán Viktor a magyarokért

Bohár Dániel tömör, velős posztban foglalta össze Orbán Viktor legújabb intézkedését.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor rendkívüli intézkedést vezetett be.
A kabinet a mai ülésén határozott arról, hogy védett árat vezetnek be a magyar fogyasztók számára a benzinre és a gázolajra. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a nemzetközi energiapiaci folyamatok hatását a hazai árakra. A döntés értelmében a benzin literenkénti ára legfeljebb 595 forint lehet, míg a gázolaj esetében 615 forintban határozták meg a maximális árat.
A Megafon alapítója egy összehasonlító képet tett közzé, amelyben felhívta az emberek figyelmét, hogy mi a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között:
Ők elzárják a kőolajat, hogy gazdasági káoszt okozzanak! Ő pedig megvédi a magyarokat a megdrágult áraktól.
