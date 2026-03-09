bohár dánielOrbán Viktorüzemanyag

Míg Magyar Péter a gazdasági összeomlásért dolgozik, addig Orbán Viktor a magyarokért

Védett ár: a kormány a magyarok biztonságáért dolgozik.

Forrás: Facebook2026. 03. 09. 19:46
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel Brüsszelben Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
Bohár Dániel tömör, velős posztban foglalta össze Orbán Viktor legújabb intézkedését.

Peter Magyar, leader of the Tisza party, holds a press conference after his campaign opening speech in Budapest, Hungary, as the campaign for the 2026 Hungarian general election kicks off. The event comes as the Tisza Party leads polls, giving current Prime Minister Viktor Orban its strongest challenger in years. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Magyar Péter gazdasági káoszt okozna (Fotó: Balint Szentgallay/ NurPhoto)

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor rendkívüli intézkedést vezetett be.

A kabinet a mai ülésén határozott arról, hogy védett árat vezetnek be a magyar fogyasztók számára a benzinre és a gázolajra. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a nemzetközi energiapiaci folyamatok hatását a hazai árakra. A döntés értelmében a benzin literenkénti ára legfeljebb 595 forint lehet, míg a gázolaj esetében 615 forintban határozták meg a maximális árat.

A Megafon alapítója egy összehasonlító képet tett közzé, amelyben felhívta az emberek figyelmét, hogy mi a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között:

Ők elzárják a kőolajat, hogy gazdasági káoszt okozzanak! Ő pedig megvédi a magyarokat a megdrágult áraktól.

Borítókép: Zelenszkij és Orbán Viktor (Fotó: Nicolas Tucat/AFP)


