Vádaskodással próbálnak terelni az ukránok

Dühöng Kijev az ukrán aranykonvoj lekapcsolása miatt. Ukrajna ahelyett, hogy reális magyarázatot adott volna a magyar kormány kérdéseire, vádaskodással, kettős mércével és diplomáciai eszkalációval válaszolt.

2026. 03. 09. 21:25
Illusztráció (Forrás: MTI/Magyarország Kormánya)
Durva kettős mércét alkalmaz Ukrajna Magyarországgal kapcsolatban. Kijev azzal kapcsolatban fogalmazott meg súlyos vádakat, hogy a magyar hatóságok szerintük hogy bántak a március 5-én megállított ukrán aranykonvojjal, illetve az azt kísérő hét ukrán állampolgárral.

Szijjártó Péter szerint súlyos kérdések merülnek fel az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban, Ukrajna válasz helyett vádaskodik
Szijjártó Péter szerint súlyos kérdések merülnek fel az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban, Ukrajna válasz helyett vádaskodik (Fotó: AFP)

Mint arról korábban beszámoltunk, a két gépjárműben talált készpénz és arany, valamint a kísérők között egy volt titkosszolgálati tábornok jelenléte több súlyos kérdést is felvet, amelyekre a magyar kormány továbbra is választ vár.

Ez egy nemzetbiztonsági kérdéssé lett itt nálunk Magyarországon, hogy vajon mit keresett az ukránokhoz köthető több száz millió euró, több száz millió dollár készpénzben Magyarországon. Mire használták, mire használják ezt a hatalmas pénzösszeget? Van-e köze ennek a több száz millió euró, illetve dollár magyarországi mozgatásának az ukránok egyre egyértelműbb beavatkozásához a magyarországi parlamenti választásba?

– sorolta ezeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Kijevnek azonban – a Barátság kőolajvezeték körüli mellébeszéléshez, illetve a tényfeltáró bizottság beengedésének megtagadásához hasonlóan – egyenes válasz helyett ismét csak terelésre futja.

Többek között azzal vádolják a magyar hatóságokat, hogy durván bántak a letartóztatott ukrán állampolgárokkal – írja a ZN.ua ukrán hírportál. A bánásmód mellett az Oscsadbank vagyonának és értékeinek eltulajdonítása miatt is dühösek, mint írták, „az ukrán fél minden rendelkezésre álló nemzeti és nemzetközi jogi eszközzel igazságot fog követelni”.

Ukrajna fenntartja magának a jogot a megfelelő válaszlépések megtételére

– fogalmaztak meg újabb alig burkolt fenyegetést Magyarország ellen.

Érdekes módon az ellen semmilyen kifogása nincs a kijevi rezsimnek, hogy amikor a toborzók alkalmaznak erőszakot (mégpedig nem egyszer halállal végződő erőszakot) szintén ukrán állampolgárokkal szemben.

A történtekkel kapcsolatban a kijevi magyar nagykövetet is berendelték az ukrán külügyminisztériumba – számolt be róla Szijjártó Péter.

Érezhetően komoly pánik tört ki az ukránoknál, miután csúnyán lebuktak a több száz millió euró és több száz millió dollár magyarországi mozgatásával

– mondta ezzel kapcsolatban a tárcavezető.

Borítókép: Illusztráció (Forrás:  MTI/Magyarország Kormánya)

