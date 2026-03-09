honvédkecskemétnb iibozsik stadionbancsapat

Botrány Kispesten, a kupahősök majdnem újraforgatták a Bunyó karácsonyig című filmet

A labdarúgó NB II 21. fordulójának hétfői mérkőzésén két, a hétközi kupafordulóban elfáradt csapat játszott egymással a Bozsik Stadionban. A bajnoki tabellát vezető, a Magyar Kupában elődöntős Honvéd hazai pályán fogadta azt a Kecskemétet, amelyet csak hosszabbításban tudott legyőzni a Győr. A meglehetősen gyenge színvonalú meccsen végül 1-0-ra nyert a vendég KTE, ám a találkozó hosszabbításába csempészett „némi izgalmat" a két csapat, amikor egy emberként vettek részt az össznépi verekedésben.

2026. 03. 09. 22:24
Nem a Honvéd-Kecskemét meccset fogják oktatófilmként vetíteni a focisulikban, a két, hétközi kupameccstől elfáradt csapat nem játszott csúcsformában
Nem a Honvéd-Kecskemét meccset fogják oktatófilmként vetíteni a focisulikban, a két, hétközi kupameccstől elfáradt csapat nem játszott csúcsformában Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport
Nyugodtan kijelenthető, hogy az NB II 21. fordulójának záró mérkőzése rangadónak készült a javából, nem véletlen, hogy a hétfő esti meccsre minimum 2500-an voltak kíváncsiak, és ezt a nézőszámot néhány első osztályú csapat megirigyelhetné. A Honvéd egy kupabravúr után lépett pályára, hiszen a DVTK legyőzésével bejutott a Magyar Kupa elődöntőjébe, míg a Kecskemét szintén egy kupameccsből érkezett – hosszabbításban kikaptak a Győrtől –, így két fáradt csapat gyúrta egymást. A nézők szünet nélkül bíztatták a kedvenceket, akik úgy gondolhatták, azért csempésznek „némi izgalmat" a meccs végébe, ugyanis amikor Pinte brutálisan beleszállt Harisba, mindkét csapat összes játékosa, edzője, gyúrója egymásnak esett. A játékvezető előbb sárgával jutalmazta Pinte belépőjét, majd előkapta a piros lapot is: hazai részről a már lecserélt Kállai Kevint a kispadról állították ki, míg a vendégek asszisztensedzőjének, Szalai Tamásnak is felmutatta a pirosat.

A Kecskemét a kispesti sikerével megfosztotta a Honvédot a hazai veretlenségétől
A Kecskemét a kispesti sikerével megfosztotta a Honvédot a hazai veretlenségétől     Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A Honvéd maximum a hölgyek köszöntésére lehetett büszke

Egy biztos, a találkozó összefoglalójával bizony vallatni lehetne, igaz, a kecskeméti találat – Eördögh elfutott a jobb szélen, kicselezte Csontost, a centerezését Kovács Barnabás kapásból lőtte a labdát 10 méterről a kapu közepébe – szemet gyönyörködtető volt, és legalább ez a megmozdulás emlékeztetett arra, hogy itt focimeccset rendeztek. A találkozó rendkívül barátságos és szép gesztussal kezdődött, a csapatok ugyanis egy szál virággal köszöntötték hölgyismerőseiket a Nőnap alkalmából.

Aztán arról már írtunk fentebb, hogy a találkozó vége is emlékezetesre sikeredett, ám maradt a Kecskemét 1-0-ás győzelme, amivel Tímár Krisztián csapata feljött a tabell+a harmadik helyére, míg  a listavezető Honvéd előnye két pontra csökkent a Vasas előtt. A Magyar Kupa-elődöntős kispestiek – a másodosztály mezőnyében utolsóként – most veszítették el hazai veretlenségüket. Az alföldiek legutóbb október 5-én, Szentlőrincen nyertek bajnokit idegenben. 

Az egyetlen labdarúgásra emlékeztető jelenet:

 

