Mérföldkőhöz érkezett Dzsudzsák, más ünneplést el sem tudtunk volna képzelni tőle

Újabb mérföldkőnek lehettünk szemtanúi vasárnap délután – újabb állomásához érkeztünk el egy páratlan karriernek, amelyben a hazai bajnoki szereplést 12 éves, sikeres külföldi légióslét választotta ketté. Dzsudzsák Balázs 2026. március 8-án, a Kazincbarcika ellen 3-0-ra megnyert meccsen lépett 200. alkalommal pályára az NB I-ben, és ezt a jubileumot egy, a védjegyszerű szabadrúgásgóllal, illetve egy fél gólpasszal tett emlékezetessé. A válogatottsági rekordot 109, címeres mezben lejátszott találkozóval tartó 39 éves középpályás a magyar mezőny egyik legmeghatározóbb játékosa, van olyan elemzés, amely szerint még mindig az NB I egyik legnagyobb hatású magyar labdarúgója, aki némi szerencsével akár bajnoki címig is vezetheti hőn szeretett klubját.

Dzsudzsák Balázs 39 évesen is meghatározó labdarúgója az NB I-nek (Fotó: Katona Ákos)

Dzsudzsák Balázs itthon csak a Debrecen színeiben játszott

A debreceni legenda az első NB I-es meccsét még 2005. április 9-én, az MTK ellen aratott 3-0-s győzelemkor játszotta, amikor a majd 18 éves tehetség csereként állt be a Lokiba. Dzsudzsák Balázs 200. NB I-es mérkőzése ugyanakkor nem csupán egy statisztikai adat, hanem a magyar labdarúgás utóbbi két évtizedének egyik legmeghatározóbb karrierjét igazoló szám.

Dzsudzsák Balázs NB I-es statisztikája

2025–2026: 25 meccs, 6 gól, 5 gólpassz

2024–2025: 33 meccs, 2 gól, 5 gólpassz

2023–2024: 33 meccs, 7 gól, 9 gólpassz

2022–2023: 31 meccs, 6 gól, 6 gólpassz

2021–2022: 31 meccs, 8 gól, 6 gólpassz

2020–2021 (NB II): 26 meccs, 5 gól, 6 gólpassz

2007–2008: 13 meccs, 5 gól, 4 gólpassz

2006–2007: 23 meccs, 7 gól, 4 gólpassz

2005–2006: 15 meccs, 2 gól, 4 gólpassz

2004–2005: 2 meccs, 1 gól, 0 gólpassz

A 39 éves játékos számára a 2023–24-es idény volt a legeredményesebb az előkészítések terén, ekkor kilenc gólpasszt osztott ki a hazai bajnokikon, ami abban az évadban a legtöbb gólpassz volt a teljes élvonalban. Dzsudzsák továbbra is a liga élmezőnyébe tartozik a kulcspasszok – a helyzetet közvetlenül megelőző átadások – és a sikeres beadások számában, ami a rögzített helyzetek, a szögletek és a szabadrúgások elvégzéséből is adódik.