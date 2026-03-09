dzsudzsák balázsjubileumnb idebrecengólmeccs

Mérföldkőhöz érkezett Dzsudzsák, más ünneplést el sem tudtunk volna képzelni tőle

Noha pályafutása 12 legjobb évét nem az NB I-ben játszotta, vasárnap délután mégis a 200. hazai bajnoki meccsét játszotta a debreceni futball legendája. Dzsudzsák Balázs méltóképpen ünnepelte jubileumát, hiszen lőtt egy parádés szabadrúgásgólt, valamint adott egy fél gólpasszt. A 39 éves középpályás ma is vezére a Lokinak, kulcsszerepe van abban, hogy csapata jelenleg dobogós helyen áll, és némi szerencsével akár a bajnoki versenyfutásba is beleszólhat.

Molnár László
2026. 03. 09. 19:09
Dzsudzsák Balázs a 200. NB I-es meccsén a 44. gólját szerezte meg a Kazincbarcika ellen
Dzsudzsák Balázs a 200. NB I-es meccsén a 44. gólját szerezte meg a Kazincbarcika ellen Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Újabb mérföldkőnek lehettünk szemtanúi vasárnap délután – újabb állomásához érkeztünk el egy páratlan karriernek, amelyben a hazai bajnoki szereplést 12 éves, sikeres külföldi légióslét választotta ketté. Dzsudzsák Balázs 2026. március 8-án, a Kazincbarcika ellen 3-0-ra megnyert meccsen lépett 200. alkalommal pályára az NB I-ben, és ezt a jubileumot egy, a védjegyszerű szabadrúgásgóllal, illetve egy fél gólpasszal tett emlékezetessé. A válogatottsági rekordot 109, címeres mezben lejátszott találkozóval tartó 39 éves középpályás a magyar mezőny egyik legmeghatározóbb játékosa, van olyan elemzés, amely szerint még mindig az NB I egyik legnagyobb hatású magyar labdarúgója, aki némi szerencsével akár bajnoki címig is vezetheti hőn szeretett klubját.

Dzsudzsák Balázs 39 évesen is meghatározó labdarúgója az NB I-nek
Dzsudzsák Balázs 39 évesen is meghatározó labdarúgója az NB I-nek (Fotó: Katona Ákos)

Dzsudzsák Balázs itthon csak a Debrecen színeiben játszott

A debreceni legenda az első NB I-es meccsét még 2005. április 9-én, az MTK ellen aratott 3-0-s győzelemkor játszotta, amikor a majd 18 éves tehetség csereként állt be a Lokiba. Dzsudzsák Balázs 200. NB I-es mérkőzése ugyanakkor nem csupán egy statisztikai adat, hanem a magyar labdarúgás utóbbi két évtizedének egyik legmeghatározóbb karrierjét igazoló szám.

Dzsudzsák Balázs NB I-es statisztikája

  • 2025–2026: 25 meccs, 6 gól, 5 gólpassz
  • 2024–2025: 33 meccs, 2 gól, 5 gólpassz
  • 2023–2024: 33 meccs, 7 gól, 9 gólpassz
  • 2022–2023: 31 meccs, 6 gól, 6 gólpassz
  • 2021–2022: 31 meccs, 8 gól, 6 gólpassz
  • 2020–2021 (NB II): 26 meccs, 5 gól, 6 gólpassz
  • 2007–2008: 13 meccs, 5 gól, 4 gólpassz
  • 2006–2007: 23 meccs, 7 gól, 4 gólpassz
  • 2005–2006: 15 meccs, 2 gól, 4 gólpassz
  • 2004–2005: 2 meccs, 1 gól, 0 gólpassz

A 39 éves játékos számára a 2023–24-es idény volt a legeredményesebb az előkészítések terén, ekkor kilenc gólpasszt osztott ki a hazai bajnokikon, ami abban az évadban a legtöbb gólpassz volt a teljes élvonalban. Dzsudzsák továbbra is a liga élmezőnyébe tartozik a kulcspasszok – a helyzetet közvetlenül megelőző átadások – és a sikeres beadások számában, ami a rögzített helyzetek, a szögletek és a szabadrúgások elvégzéséből is adódik.

A jubileumot fantasztikus szabadrúgásgóllal tette emlékezetessé:

Dzsudzsák védjegye a szabadrúgásból szerzett gól

A debreceni középpályás pályafutásában a szabadrúgások meghatározó szerepet játszanak: góljainak jelentős részét rögzített helyzetből szerzi, ami a 30 százalék körüli arányt is elérheti bizonyos időszakokban. A debreceni visszatérése (2020) óta szerzett góljainál kiemelkedően magas a rögzített helyzetek aránya. Csak a 2025/26-os idényben szerzett hat góljából többet is szabadrúgásból vagy büntetőből ért el. 

Az olyan találatok, mint a 2024-es Diósgyőr elleni bombája vagy a legutóbbi, Kazincbarcika elleni ravasz szabadrúgása, jól mutatják, hogy a rúgótechnikája 39 évesen is a legfőbb fegyvere. 

Dzsudzsák sikerének titka a bal lábának pontossága és a kiszámíthatatlan röppálya, amit a labdának ad. 

Ez teszi őt az NB I egyik leghatékonyabb játékosává rögzített helyzeteknél, még pályafutása alkonyán is.

A magyar válogatottban 109 meccsen szerzett 21 góljából több emlékezetes szabadrúgásgól maradt meg a szurkolók emlékezetében, példaként említhetjük a Horvátország vagy Románia ellenit. A PSV Eindhovenben és az al-Wahda csapatában is első számú pontrúgó volt, az Arab Emírségekben töltött ideje alatt több idényben is góljai felét szabadrúgásokból szerezte.

A románok ellen szerzett szabadrúgásgólja:

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

