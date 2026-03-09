rihannalos angeleslövöldözés

Lövöldözés Rihanna otthonánál: azonosították a gyanúsítottat, aki korábban bizarr üzeneteket küldött az énekesnőnek

A hatóságok azonosították azt a nőt, aki a gyanú szerint vasárnap több lövést adott le Rihanna Los Angeles-i ingatlanára. Az elkövető egy 35 éves nő, Ivana Lisette Ortiz, akit gyilkossági kísérlet vádjával vettek őrizetbe. Az óvadék összegét rendkívül magasan, 10 225 000 dollárban határozták meg; a nő jelenleg is őrizetben van.

Munkatársunktól
Forrás: TMZ2026. 03. 09. 20:51
Forrás: Foxnews.com
Mint arról korrában lapunk is beszámolt, lövöldözést történt Rihanna Los Angeles-i luxusotthonánál. Az incidens idején Rihanna az otthonában tartózkodott. Több lövedék is eltalálta a házat, de szerencsére személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Egyelőre nem tisztázott, hogy az énekesnő párja, A$AP Rocky, vagy gyermekeik – RZA, Riot Rose és Rocki – a helyszínen tartózkodtak-e a támadás pillanatában.

Rihanna
Rihanna két nagyobbik gyermekével (Forrás: Instagram)

A nyomozás során napvilágra kerültek Ivana Lisette Ortiz korábbi közösségi médiás bejegyzései, amelyek arra utalnak, hogy a nő már az incidens előtt megszállottan figyelte az énekesnőt. Február 23-án egy zavaros Facebook-posztban közvetlenül Rihannának (a felhasználónevén, @badgalriri-nek címezve) üzent:

Ott vagy? Mert vártam, hogy a (...) fejeddel mondj nekem valamit közvetlenül, ahelyett, hogy sunyi módon ott beszélnél rólam, ahol nem vagyok ott.

Nem Rihanna volt az egyetlen híresség, akit Ortiz célba vett. Egy korábbi videóban szőke parókában és amerikai zászlós nadrágban pózolva Cardi B-nek is üzent, azt hajtogatva, hogy ő a „legcukibb”, és a rapper „nem kezdhet ki vele”.

Ivana Lisette Ortiz lőhetett Rihanna otthonára (Forrás: TMZ)

A rendőrség egyelőre nem nevezett meg pontos indítékot, de a gyanúsított zaklató jellegű bejegyzései fontos részét képezik a vizsgálatnak. 

A hatóságok továbbra is vizsgálják az esetet, Rihanna képviselői pedig egyelőre nem adtak ki hivatalos nyilatkozatot az üggyel kapcsolatban.

 

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

