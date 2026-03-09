Ébresztőóra nélkül: így ébredtek az emberek az ipari forradalom előtt

Fatima Yaqoot alváskutató szerint a mechanikus ébresztőórák elterjedése előtt az emberek általában a természetes jelzésekre – például az ablakon beszűrődő napfényre – ébredtek fel. A preindusztriális társadalmak mindennapjait ezért – értelemszerűen – a napkelte és a napnyugta határozta meg. Sasha Handley, a University of Manchester történész professzora hangsúlyozta: tévedés lenne ugyanakkor azt gondolni, hogy a korai társadalmak hétköznapjait kizárólag a nappalok és az éjszakák szabályos váltakozása befolyásolta. „Az emberek munkája sokszor késő estig vagy hajnalig tartott, attól függően, hogy milyen feladatokat kellett elvégezniük az adott évszakban. Nem igaz tehát az a feltételezés, hogy régen csak teljesen világosban dolgoztak az emberek.” – mondta.

Az első ébresztőórák: gyertyák, füstölők és vízórák

A múltban is adódhattak olyan helyzetek, amikor konkrétan meghatározott időben kellett felkelnie valakinek. Ezek megoldására a történelem során számos korai, ébresztőóraszerű eszközt kifejlesztettek. Az egyik legismertebb ezek közül az úgynevezett „gyertyás óra” volt, amelyet már az ókori Kínában is előszeretettel alkalmaztak. A folyamatosan fogyó gyertyán jelölések mutatták az idő múlását, ráadásul időközönként kis fémtűk is kiestek a viaszból, hangos csörrenéssel jelezve a pontos időt. Hasonló elv alapján működtek az ún. füstölőórák is: a lassan égő füstölőkhöz kis fémgolyókat erősítettek, amelyek idővel egy tálba estek.

Az időmérés iránti igény egyidős az emberi történelemmel (Fotó: Amazon)

A vízóra – görög nevén klepszüdra – szintén elterjedt volt az ókorban. A filozófus Platón a Kr. e. 5. században állítólag olyan vízórát készített, amely a víznyomás növekedésekor sípoló hangot adott ki, így ébresztve fel tulajdonosát.

Az időmérés problémája természetesen nem csupán az ókor emberét foglalkoztatta: a középkori Európában például harangokkal és csengőkkel igyekeztek nyomon követni az idő múlását.

A mechanikus ébresztőóra és az ipari forradalom

Az első mechanikus órák a XIII–XIV. század fordulóján jelentek meg Európában. A XV. század végére a faliórák egy részébe már ébresztőfunkciót is sikerült beépíteni: egy kis tű segítségével be lehetett állítani, hogy mikor szólaljon meg a szerkezetben lévő csengő.