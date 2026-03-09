Nagy Márton: Az uniós minimumszintre csökkenti a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját

Az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkedtek nemzetközi olajárak, a negatív hatások kivédése érdekében a kormány a magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra hétfő éjféltől védett árat vezet be, amely fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek – írta a Facebook-oldalán Nagy Márton.
A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint, míg a dízel esetében 615 forint lehet literenként – emelte ki.
A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik.
Mint írta, a védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre érvényes.
A kormány a 45 napos állami biztonsági termékkészlet felszabadításáról is döntött
– tette hozzá Nagy Márton.
A terhek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése érdekében a kormány
- a benzin literenkénti jövedéki adóját 19,25 forinttal (158,8 forintról 139,55 forintra) csökkenti,
- a gázolajét pedig 20,48 forinttal (148,76 forint/literről 128,28 forintra) mérsékli.
A kormány emellett megtiltja a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját, és határozottan fellép a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben – áll a bejegyzésben.
