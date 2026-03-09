nagy mártonbenzinjövedéki adó

Nagy Márton: Az uniós minimumszintre csökkenti a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját

– Az üzemanyagokra bevezetett, hétfő éjféltől érvényes védett ár mellett a kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékli, amelyek ezzel az uniós minimumszintre csökkennek, továbbá megtiltja a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját – jelentette be Nagy Márton Facebook-bejegyzésében hétfőn este.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 09. 22:18
Fotó: Laurens van Putten Forrás: MTI/EPA/ANP
Az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkedtek nemzetközi olajárak, a negatív hatások kivédése érdekében a kormány a magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra hétfő éjféltől védett árat vezet be, amely fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek – írta a Facebook-oldalán Nagy Márton. 

Budapest, 2026. március 5. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági évnyitó 2026 - Gazdaságpolitikai fórum aktuális kérdésekről című rendezvényén a Puskás Arénában 2026. március 5-én. MTI/Máthé Zoltán
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint, míg a dízel esetében 615 forint lehet literenként – emelte ki.

A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik.

Mint írta, a védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre érvényes.

A kormány a 45 napos állami biztonsági termékkészlet felszabadításáról is döntött

– tette hozzá Nagy Márton.

A terhek csökkentése és az ellátásbiztonság növelése érdekében a kormány

  • a benzin literenkénti jövedéki adóját 19,25 forinttal (158,8 forintról 139,55 forintra) csökkenti, 
  • a gázolajét pedig 20,48 forinttal (148,76 forint/literről 128,28 forintra) mérsékli.

A kormány emellett megtiltja a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját, és határozottan fellép a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben – áll a bejegyzésben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten)


