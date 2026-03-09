ukrajnaOrbán Viktorvédett árenergiaDeák DánielMagyar Péter

Orbán Viktor megvédi a magyar családokat, a Tisza betiltaná az olcsó orosz energiát

Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezet be a kormány. A magyar családokat és vállalkozásokat is kedvezően érintő intézekdést öt pontban értékelte Deák Dániel.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 09. 19:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Magyar Péter betiltaná az olcsó orosz energiát, így az egekbe lökné az energiaárakat, Orbán Viktor viszont védett árral védi a magyar családokat – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Deák Dániel arra reagálva, hogy a kormány a hétfői rendkívüli ülésen úgy döntött: az olajárak robbanásszerű emelkedése miatt védett árat vezet be

Szigethalom, 2026. február 28. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárása keretében tartott kampányrendezvényen Szigethalmon 2026. február 28-án. MTI/Máthé Zoltán
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke  Fotó: MTI/Máthé Zoltán 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban értékelte a magyar családokat és vállalkozásokat védő intézkedést. 

1. Emelkedő árak Európában
„Minden európai országban rohamosan emelkednek az energiaárak a közel-keleti konfliktus miatt, mely helyzetet tovább nehezít a Nyugat-Európában, hogy leváltak az olcsó orosz energiáról” – írta az elemző. Értékelése szerint az energiapiaci folyamatok egész Európában drágulást okoznak.

2. Ukrajna tetézi a bajt
Deák Dániel rámutatott: „ebben a helyzetben kifejezetten barátságtalan lépés, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen Magyarország az olcsó orosz kőolajat kapja”. Hozzátette: „Zelenszkij zsarolása és fenyegetése nyíltan Magyar Péter érdekében történik, ellátási gondokkal akarnak segíteni a Tisza párt kampányának.”

3. Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel
Deák Dániel úgy látja: „Teljesen világos, hogy Magyar Péter összejátszik az ukrán elnökkel.” Felidézte, hogy „pár hete merényletekről kezdett el beszélni, erre most az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort.” Kitért arra is, hogy Münchenben német közvetítéssel megállapodás született az orosz energia betiltásáról, és a horvát kormányfő is megtagadta a kőolaj továbbítását Magyarország felé.

4. A Tisza lépése áremelkedést hozna
Deák arra is felhívta a figyelmet, hogy „nemcsak Magyar Péter, hanem Kapitány István és Orbán Anita is beszélt az olcsó orosz energia betiltásáról”.  „Nem meglepő, hiszen mindketten egy nyugati LNG-multinál dolgoztak, így ők ezeknek a gazdasági köröknek a lobbistái. Ez a rezsicsökkentés végét és komoly áremelkedést jelentene.”

5. Orbán Viktor védi a családokat
Az elemző zárásként kiemelte: 

„Magyar Péterrel ellentétben Orbán Viktor ragaszkodik az olcsó orosz energiához, melynek köszönhetően fent lehet tartani a rezsicsökkentést és a védett árat is a benzinkutakon.”

 Hozzátette: „Így holnaptól a benzinért 595 forintot, a dízelért pedig 615 forintot lehet legfeljebb elkérni a kutakon.”

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu