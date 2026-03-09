Orbán Viktor megvédi a magyar családokat, a Tisza betiltaná az olcsó orosz energiát

– Magyar Péter betiltaná az olcsó orosz energiát, így az egekbe lökné az energiaárakat, Orbán Viktor viszont védett árral védi a magyar családokat – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Deák Dániel arra reagálva, hogy a kormány a hétfői rendkívüli ülésen úgy döntött: az olajárak robbanásszerű emelkedése miatt védett árat vezet be.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A XXI. Század Intézet vezető elemzője öt pontban értékelte a magyar családokat és vállalkozásokat védő intézkedést.

1. Emelkedő árak Európában

„Minden európai országban rohamosan emelkednek az energiaárak a közel-keleti konfliktus miatt, mely helyzetet tovább nehezít a Nyugat-Európában, hogy leváltak az olcsó orosz energiáról” – írta az elemző. Értékelése szerint az energiapiaci folyamatok egész Európában drágulást okoznak.

2. Ukrajna tetézi a bajt

Deák Dániel rámutatott: „ebben a helyzetben kifejezetten barátságtalan lépés, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen Magyarország az olcsó orosz kőolajat kapja”. Hozzátette: „Zelenszkij zsarolása és fenyegetése nyíltan Magyar Péter érdekében történik, ellátási gondokkal akarnak segíteni a Tisza párt kampányának.”

3. Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel

Deák Dániel úgy látja: „Teljesen világos, hogy Magyar Péter összejátszik az ukrán elnökkel.” Felidézte, hogy „pár hete merényletekről kezdett el beszélni, erre most az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort.” Kitért arra is, hogy Münchenben német közvetítéssel megállapodás született az orosz energia betiltásáról, és a horvát kormányfő is megtagadta a kőolaj továbbítását Magyarország felé.

4. A Tisza lépése áremelkedést hozna

Deák arra is felhívta a figyelmet, hogy „nemcsak Magyar Péter, hanem Kapitány István és Orbán Anita is beszélt az olcsó orosz energia betiltásáról”. „Nem meglepő, hiszen mindketten egy nyugati LNG-multinál dolgoztak, így ők ezeknek a gazdasági köröknek a lobbistái. Ez a rezsicsökkentés végét és komoly áremelkedést jelentene.”

5. Orbán Viktor védi a családokat

Az elemző zárásként kiemelte:

„Magyar Péterrel ellentétben Orbán Viktor ragaszkodik az olcsó orosz energiához, melynek köszönhetően fent lehet tartani a rezsicsökkentést és a védett árat is a benzinkutakon.”

Hozzátette: „Így holnaptól a benzinért 595 forintot, a dízelért pedig 615 forintot lehet legfeljebb elkérni a kutakon.”