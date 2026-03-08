Szentkirályi: Ha valóban a magyar érdek lenne neki a legfontosabb, Magyar Péter elítélné az energiazsarolást + videó

„Egy húron pendül a Tisza Párt és Kijev, közösen dolgoznak a magyar érdekek ellen” – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője egy Facebook-posztban felidézte: Magyar Péter és pártjának brüsszeli képviselői már legalább hatszor szavazták meg a rezsicsökkentés eltörlését, legutóbb Lakos Eszter nyomott gombot az olcsó orosz energia ellen.

Magyar Péter Brüsszelben parancsot teljesít Fotó: AFP

Szentkirályi emlékeztetett: korábban az ugyancsak tiszás Gerzsenyi Gabriella is nyíltan támadta a magyar családokat védő rezsicsökkentést.

Mindez tökéletesen egybecseng azzal az ukrán politikai nyomásgyakorlással, melynek következtében Zelenszkij több mint egy hónapja blokkolja kőolajellátásunkat, Magyar Péter minderről pedig csak kussol

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra az ukrán elnökre és a Barátság kőolajvezeték elzárására utalva.

A frakcióvezető leszögezte, hogy a Tisza Párt elnöke egy szót sem hajlandó megnyilvánulni a magyar emberek érdekében, hiszen egyszerűen nem tudna nemet mondani a brüsszeli és kijevi parancsokra.

Nekik csak »humbug«, nekünk viszont sorsunk és jövőnk. Áprilisban válasszuk a biztosat, a Fideszt!

– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.