Orbán Viktor összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot

A közel-keleti feszültség és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkednek az olajárak – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök reggeli bejegyzésében, és bejelentette: rendkívüli egyeztetést hívott össze a magyar energiabiztonság védelmében.

Kereskedelmi hajók horgonyoznak le az Egyesült Arab Emírségek partjainál a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP/Anadolu)

Olajárrobbanás – ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot.

A kormányfő jelezte, hogy hamarosan részletekkel jelentkezik.

A miniszterelnök bejegyzése azután született, hogy a nemzetközi olajpiacon jelentős drágulás indult el. Elemzők már az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásainak első napján figyelmeztettek, hogy a közel-keleti feszültség komoly hatással lehet az energiahordozók árára.

A piaci irányadónak számító Brent típusú olaj ára időközben elérte, sőt meg is haladta a hordónkénti 100 dolláros szintet.

A piaci bizonytalanságot tovább növelte az is, hogy Irán új legfelsőbb vezetőt nevezett ki, ami szintén feszültséget keltett az energiapolitikai kilátások körül.

A kialakult helyzet miatt a magyar kormány az energiabiztonság kérdését kiemelten kezeli. A miniszterelnök szerint ezért is különösen kockázatosak azok a tervek, amelyek az orosz energiahordozók kivezetését sürgetik Magyarországról. A kormány álláspontja szerint az ilyen lépések veszélybe sodorhatják az ország stabil energiaellátását.