Ezek között említette a kijevi Radar gyárat, amely nagy hatótávolságú drónok alkatrészeinek fejlesztésével és gyártásával, valamint katonai radarberendezések gyártásával és javításával foglalkozik; továbbá a Dovzsenko Filmstúdió területén működő üzemet, ahol nagy és közepes hatótávolságú drónokat gyártanak és állítanak be.

Megemlítette a Bezpilotni Tehnologiji Kft.-t is, amely külföldi alkatrészekből nagy hatótávolságú csapásmérő drónokat szerel össze, valamint a Zavod Majak Rt.-t, amely drónok robbanótölteteit és a Flamingo manőverező robotrepülőgépek indítógyorsítóit gyártja.

A felsorolásban szerepelt a kijevi állami Burevisznik gyár is, amely nagy és közepes hatótávolságú drónokat, valamint katonai radarberendezéseket állít elő, továbbá az Ukr Armo Tech Kft., amely drónokhoz és rakétákhoz gyárt robbanótölteteket. Ide sorolta a kijevi aggregátgyárat és a 410. polgári repülési repülőgép-javító üzemet is, amelyek légi és űrjárműveket, valamint repülőgép-turbóhajtóműveket gyártanak és javítanak, emellett nagy és közepes hatótávolságú drónok alkatrészeit is előállítják.