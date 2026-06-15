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Újabb orosz csapások Kijevben: dróngyárakat és katonai célpontokat vehettek célba

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Tömeges csapást mért kijevi, harkivi és dnyiprói hadiipari vállalatokra, valamint katonai repülőterekre és hadkiegészítő parancsnokságokra az orosz hadsereg – közölte hétfőn reggel a moszkvai védelmi minisztérium.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 15. 19:50
Kijev az orosz rakétatámadások után - képünk illusztráció Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG Forrás: Hans Lucas
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Ezek között említette a kijevi Radar gyárat, amely nagy hatótávolságú drónok alkatrészeinek fejlesztésével és gyártásával, valamint katonai radarberendezések gyártásával és javításával foglalkozik; továbbá a Dovzsenko Filmstúdió területén működő üzemet, ahol nagy és közepes hatótávolságú drónokat gyártanak és állítanak be.

Megemlítette a Bezpilotni Tehnologiji Kft.-t is, amely külföldi alkatrészekből nagy hatótávolságú csapásmérő drónokat szerel össze, valamint a Zavod Majak Rt.-t, amely drónok robbanótölteteit és a Flamingo manőverező robotrepülőgépek indítógyorsítóit gyártja.

A felsorolásban szerepelt a kijevi állami Burevisznik gyár is, amely nagy és közepes hatótávolságú drónokat, valamint katonai radarberendezéseket állít elő, továbbá az Ukr Armo Tech Kft., amely drónokhoz és rakétákhoz gyárt robbanótölteteket. Ide sorolta a kijevi aggregátgyárat és a 410. polgári repülési repülőgép-javító üzemet is, amelyek légi és űrjárműveket, valamint repülőgép-turbóhajtóműveket gyártanak és javítanak, emellett nagy és közepes hatótávolságú drónok alkatrészeit is előállítják.

A felsorolt létesítmények között volt a kijevi Nova Posta innovációs terminálja is, amely kettős felhasználású termékeket – egyebek mellett drónok, robotizált rendszerek és elektronikai hadviselési eszközök gyártásához szükséges alkatrészeket – szállít és tárol.

Emellett megemlítette a Dnyiprói Elektromechanikus Berendezések Gyár Rt.-t, valamint a harkivi Greenhouse Solution és DT–1 Group Kft. ipari vállalkozásokat, amelyek drónokhoz és rakétákhoz szükséges robbanótölteteket állítanak elő.

A tárca szerint emellett támadás érte Vaszilkiv, Umany, Cserkaszi és Szlobidka katonai repülőterét, valamint kijevi területi hadkiegészítő központokat is.

A kijevi barlangkolostort ért támadásról az orosz tárca azt írta:

Megerősített adatok szerint a kijevi Pecserszka Lavra épületegyüttesét az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszer egyik rakétája találta el. A rendszer hibás működésének egyik oka az lehetett, hogy a nyugati országok lejárt szavatosságú rakétákat adtak át a kijevi rezsimnek.

Hozzátették: az orosz fegyveres erők nem terveznek és nem hajtanak végre támadásokat a polgári infrastruktúra létesítményei ellen.

Az Ukrajnában harcoló orosz Nyugat, Észak és a Dél csapatcsoportosítás sajtóközpontjai hétfő reggel arról számoltak be, hogy az orosz erők az elmúlt 24 órában ukrán fegyveres erők 99 drónirányító állását semmisítették meg.

Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője hétfő délelőtt azt mondta a Vesztyi hírszolgálatnak, hogy Kosztyantinivkában folytatódik a délnyugati részen bekerített ukrán erők megsemmisítése. A tisztségviselő a Max messengeren vasárnap este közzétett videójában azt állította, hogy az orosz fegyveres erők Himik (Molocsarka) és Roszkisne nemrégiben történt elfoglalásával ellenőrzésük alá vonták az ukrán hadsereg fő utánpótlási útvonalát a város térségében. Pusilin szerint ezeknek a településeknek a bevétele lehetővé teszi a Sztyenki település környékén kialakult zseb felszámolását, valamint az ukrán erők Izsevka és Olekszievo-Druzskivka felé való visszaszorítását.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap esti közleményében azt állította, hogy Kijev a nyugati közönségnek szánt, közelgő harctéri fordulatot ígérő kijelentései ellenére nemcsak tisztában van vele, hogy a közeljövőben elveszíti Kosztyantinivkát, Druzskivkát és Kramatorszkot, amit az egész Szlavjanszk-Kramatorszk agglomeráció elvesztése követ majd, de fel is készül erre.

A tárca emlékeztetett arra, hogy Kramatorszkból június 9-től megkezdték a gyermekes családok kényszerevakuálását. Vasárnapig a városból már elszállították a Kramatorszki Nehézgépgyár főbb termelési kapacitásait 3500 alkalmazottal együtt, jelenleg pedig sürgősséggel folyik a páncélozott járművek javítására és felújítására szakosodott Novokramatorszki Gépgyár, a nagy kaliberű tüzérségi lövegcsöveket gyártó Sztarokramatorszki Gépgyár, valamint az egyebek között kohászati, hajóépítési, atomerőművi berendezéseket, reaktorfelszereléseket, speciális szivattyúkat és turbinákat gyártó Enerhomasszpecsztal üzem evakuálásának előkészítése – írta az MTI.

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Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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