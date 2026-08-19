Sikerpropagandával ünnepli a Tisza-kormány az első száz napját

Ráadásul nem egyben:

a második részletet novemberben kapják majd meg az érintettek, utalvány formájában. A novemberi kifizetés szült némi értetlenséget, a tanítás ugyanis szeptemberben kezdődik, és a költségek is legkésőbb addig jelentkeznek.

Aggályos közjogi lépések

A pénzügyi és gazdasági eredmények mellett a kormány a kétes megítélésű jogállamisági lépéseket is sikerként propagálja. Így többek között büszkén hirdetik, hogy személyre szóló és visszamenőleges jogalkotással megszüntették Sulyok Tamás államfői megbízatását.

A köztársasági elnöki posztra a korábban megígért társadalmi konzultáció helyett a Tisza-frakción belül született döntés alapján Baka András, a legfelső bíróság korábbi elnöke került.

Ugyancsak büszkén hirdetik, hogy szintén egy visszamenőleges döntéssel két ciklusban korlátozták, hogy egy személy legfeljebb nyolc évig lehet Magyarország miniszterelnöke. A nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Ez a korlátozás jelenleg egyetlen embert, Orbán Viktort érint, mivel a lépéssel egyértelműen elzárják a Fidesz elnökének az útját attól, hogy a jövőben ismét miniszterelnök lehessen.