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Sikerpropagandával ünnepli a Tisza-kormány az első száz napját

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Túl van az első száz napján a májusban hivatalba lépett Tisza-kormány, aminek apropóján egy kormányzati honlapon büszkén hirdetik az eddigi eredményeiket. Többek között ismét beszámolnak arról, hogy hazahozták az uniós pénzeket, ám arról továbbra sem tudni, hogy a pénzekért cserébe milyen alkut köthettek Brüsszellel. Sikerként értékelik, hogy visszafogták az állami költekezést, de azt nem részletezték, hogy kozmetikázhatták a költségvetési számokat.

Máté Patrik
2026. 08. 19. 19:24
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Ráadásul nem egyben:

a második részletet novemberben kapják majd meg az érintettek, utalvány formájában. A novemberi kifizetés szült némi értetlenséget, a tanítás ugyanis szeptemberben kezdődik, és a költségek is legkésőbb addig jelentkeznek.

Aggályos közjogi lépések

A pénzügyi és gazdasági eredmények mellett a kormány a kétes megítélésű jogállamisági lépéseket is sikerként propagálja. Így többek között büszkén hirdetik, hogy személyre szóló és visszamenőleges jogalkotással megszüntették Sulyok Tamás államfői megbízatását. 

A köztársasági elnöki posztra a korábban megígért társadalmi konzultáció helyett a Tisza-frakción belül született döntés alapján Baka András, a legfelső bíróság korábbi elnöke került.

Ugyancsak büszkén hirdetik, hogy szintén egy visszamenőleges döntéssel két ciklusban korlátozták, hogy egy személy legfeljebb nyolc évig lehet Magyarország miniszterelnöke. A nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Ez a korlátozás jelenleg egyetlen embert, Orbán Viktort érint, mivel a lépéssel egyértelműen elzárják a Fidesz elnökének az útját attól, hogy a jövőben ismét miniszterelnök lehessen.

De sikeresnek ítéli meg a kormány, hogy tizenkét évben maximalizálják, hogy meddig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az ugyancsak visszamenőleges hatályú módosítás egyértelműen az ellenzék lefejezését célozza, mivel a Tisza Párt frakciójából senkit, míg a Fidesz–KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselőcsoportjainak a felét érinti.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a kormánya minisztereivel (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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