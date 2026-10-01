Kármán András ismertette a korábban kritikák özönét kiváltó nyugdíjemelés részleteit

Kritikák özöne zúdult az elképzelésre

A Magyar Nemzet augusztus végén megírta, hogy milyen reakciók születtek a korábban már belengetett tervezetre. A bejelentést ünneplő hozzászólásözön ugyanis Kármán akkori bejegyzésénél látványosan elmaradt, helyette többségében kritikát megfogalmazó komment érkezett, és nem trágár formában. Idézünk néhány szó szerint is.

Aki nem dolgozott, 120 lesz, viszont aki 44 évet dolgozott 120-ról 6 vagy 12 ezer az emelés. Most melyik és mi ez?

– tette fel a kérdést az egyik.

A másik úgy fogalmazott:

Értem a politikai üzenetet de nem korrekt eljárás. A nyugdíj befizetésen alapuló ellátás. Hasonlóan a bankszámlához, a befizetés az alapja a kivétnek. A szociálisan nehéz helyzetbe kerülőkön más támogatással kellene segíteni. Lassan eljutunk oda, hogy bolond az, aki minden bevételéből befizette a járulékokat.

A következőben ez állt:

Ugyanezt segélyezéssel kellett volna elérni. Ez nem korrekt a többi nyugdíjassal szemben. Így az összes többi nyugdíjat is fel kell emelni.

Más pedig ezt vetette fel:

A nyugdíj nem szociális juttatás, hanem egy szerzett jogon alapuló, járulékfizetéssel megalapozott társadalombiztosítási ellátás. Ne a nyugdíjasokon próbáljuk ki a kommunizmust!

S előkerült a szociális alapú nyugdíjemelés rendszeres kritikája is: