Rendkívüli

Magyar Péter kormányon már nem veti meg a luxizást, ilyen árak vannak a Gresham-palotában, ami előtt megint lefotózták a miniszterelnök konvoját

Rendkívüli

Magyar Péter szerint Schiffer András írni és olvasni sem tud

Kármán András ismertette a korábban kritikák özönét kiváltó nyugdíjemelés részleteit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A pénzügyminiszter elmondta, hogy milyen változások lesznek januártól.

Kiss Gergely
2026. 10. 01. 19:01
Kármán András ismertette a nyugdíjemelés részleteit Fotó: Hatlaczki Balazs

Kritikák özöne zúdult az elképzelésre

A Magyar Nemzet augusztus végén megírta, hogy milyen reakciók születtek a korábban már belengetett tervezetre. A bejelentést ünneplő hozzászólásözön ugyanis Kármán akkori bejegyzésénél látványosan elmaradt, helyette többségében kritikát megfogalmazó komment érkezett, és nem trágár formában. Idézünk néhány szó szerint is.

Aki nem dolgozott, 120 lesz, viszont aki 44 évet dolgozott 120-ról 6 vagy 12 ezer az emelés. Most melyik és mi ez?
– tette fel a kérdést az egyik. 

A másik úgy fogalmazott:

Értem a politikai üzenetet de nem korrekt eljárás. A nyugdíj befizetésen alapuló ellátás. Hasonlóan a bankszámlához, a befizetés az alapja a kivétnek. A szociálisan nehéz helyzetbe kerülőkön más támogatással kellene segíteni. Lassan eljutunk oda, hogy bolond az, aki minden bevételéből befizette a járulékokat.

A következőben ez állt:

Ugyanezt segélyezéssel kellett volna elérni. Ez nem korrekt a többi nyugdíjassal szemben. Így az összes többi nyugdíjat is fel kell emelni.

Más pedig ezt vetette fel:

A nyugdíj nem szociális juttatás, hanem egy szerzett jogon alapuló, járulékfizetéssel megalapozott társadalombiztosítási ellátás. Ne a nyugdíjasokon próbáljuk ki a kommunizmust!

S előkerült a szociális alapú nyugdíjemelés rendszeres kritikája is:

De az, akinek ennyire alacsony a nyugdíja, vajon mennyivel járult hozzá a közöshöz? Aki magasabb nyugdíjat kap, az jellemzően többet is adózott, mégis ugyanazokat a közszolgáltatásokat veszi igénybe – például az egészségügyben –, mint az, aki egész életében kevesebbel járult hozzá a közös kasszához. Ezért szerintem nem lehet csak a nyugdíj összegét nézni anélkül, hogy azt is figyelembe vennénk, ki mennyivel járult hozzá a közös rendszerhez.


 

 

nyugdíjpénzügyminiszterKármán AndrásSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Letarolta az országot a Tisza-kormány árnyékhivatala, a Nemzeti Vécéőrség

Odrobina Kristóf avatarja

Jó látni, hogy végre munkához látott Magyar Péter kormánya, ideje volt, hogy a sarkára álljon. De vajon ki ellenőrzi a hivatal hivatali vécéjét?

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu