Kiforgatott érveléssel támadják Paks II-t

A kérdés azért is fontos, mert az elmúlt évek egyik legfontosabb energetikai tanulsága éppen az, hogy a villamosenergia-igényre vonatkozó prognózisok rendkívül gyorsan változhatnak. Az IEA például a közelmúltban kénytelen volt jelentősen módosítani korábbi előrejelzéseit, miután kiderült, hogy az Egyesült Államok 2026-os villamosenergia-fogyasztását legalább 100 terawattórával alábecsülte. A korrekció egyik legfontosabb oka az adatközpontok és a mesterséges intelligencia vártnál gyorsabb térnyerése volt.

A globális előrejelzések is változtak: az IEA szerint 2026 és 2030 között a világ villamosenergia-igénye éves átlagban 3,6 százalékkal növekedhet. Vagyis a kiinduló kérdés nem egyszerűen az, hogy mekkora az atomenergia százalékos részesedése a globális termelésből, hanem az is, hogy mekkora villamosenergia-rendszerben kell ezt a termelést biztosítani.

Ha például a nukleáris termelés 2050-ig megduplázódik, miközben a teljes világpiaci villamosenergia-termelés ennél is gyorsabban nő, akkor az atomenergia százalékos részesedése akár változatlan maradhat, vagy tovább csökkenhet. Ez azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy az atomenergia gazdasági vagy energetikai jelentősége mérséklődik.

Éppen ezért a százalékos részesedés önmagában meglehetősen gyenge mérőszám annak megítélésére, hogy egy energetikai technológia erősödik vagy gyengül. Az abszolút termelés, a működő és épülő kapacitások, az új beruházási döntések, az engedélyezés alatt álló projektek és mindenekelőtt a várható villamosenergia-igény együttes vizsgálata jóval árnyaltabb képet ad.