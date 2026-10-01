Kiforgatott érveléssel támadják Paks II-t

Hasonló irányba mutat a McKinsey Global Institute júniusi elemzése is, amely szintén nukleáris reneszánszról ír. Az elemzés szerint az adatközpontok, a mesterséges intelligencia, az elektromobilitás, az ipar elektrifikációja, a dekarbonizáció és az energiabiztonság egyaránt növelik az atomenergia iránti érdeklődést. Az IAEA forgatókönyveire támaszkodva a McKinsey arra jut, hogy a nukleáris energiatermelés 2050-ig akár több mint kétszeresére is nőhet.
Európában szintén változik a kép. Franciaországban Emmanuel Macron új nukleáris programot hirdetett, amelynek része a meglévő reaktorok üzemidejének meghosszabbítása és új blokkok építése. Olaszország pedig, amely az 1987-es népszavazást követően fokozatosan teljesen kivonult az atomenergia-termelésből, most jogilag is megteremti a visszatérés lehetőségét. A Meloni-kormány törvényét szeptember 23-án fogadta el a szenátus. A tervek között új generációs és moduláris reaktorok szerepelnek, a kormány pedig hosszabb távon legalább 11, akár 22 százalékos nukleáris részaránnyal is számol.