Újranyitják az atomkaput: Olaszország negyven év után visszatér az atomenergiához

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A parlament elfogadta a nukleáris energia visszatérésének jogi kereteit. Róma 2033–2034 körül indíthatná el az első új reaktorokat.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 25. 8:17
Ismét kisüthet a nap Olaszországban a nukleáris energia számára Forrás: EDF
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Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kormánya a hatékony és karbonmenes áramtermelés mellett döntött – ismét szerephez jut Olaszországban a nukleáris energia (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Atomáramot importálnak, miközben sajátjuk nincs

Az olasz helyzet egyik sajátossága, hogy az ország ugyan leállította saját atomerőműveit, az atomenergiától mégsem szakadt el teljesen. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának adatai szerint Olaszországnak jelenleg nincs működő atomerőműve, ugyanakkor az ország villamosenergia-fogyasztásának mintegy tíz százaléka importált nukleáris eredetű villamos energiához köthető.

Vagyis az olasz energiarendszerben már ma is jelen van az atomenergia, csak részben külföldi erőműveken keresztül. Pichetto Fratin ezt maga is felhozta a nukleáris visszatérés indokaként:

Olaszország jelentős mennyiségű villamos energiát importál, többek között Franciaországból, ahol az áramtermelésben meghatározó szerepe van az atomenergiának.

Márpedig a hatékony, nagy mennyiségű és karbonmentes áramtermelésre nagy szükség van Európában. Egyszerre kell

  • leépíteni a fosszilis energiahordozóktól való függőséget, 
  • növelni az áramtermelést
  • és fenntartani az ipar versenyképességét.

Az olasz törvény indokolása is az energiaellátás biztonságát és függetlenségét, az energiaárak kordában tartását, valamint az olasz ipar versenyképességét sorolja a célok közé.

Két népszavazás után fordul a politika

Az olasz atomenergia története különösen fordulatos. Az ország az 1960-as évektől működtetett atomerőműveket, majd az 1986-os csernobili balesetet követően 1987-ben népszavazást tartottak, amely után a nukleáris programot leállították, a működő reaktorokat pedig fokozatosan bezárták. A folyamat 1990-re lényegében lezárult. A nukleáris alapú áramtermelés visszatérésének gondolata később ismét felmerült, de a 2011-es, a fukusimai baleset után tartott népszavazás újra elutasította az atomenergia visszaállítását. A most elfogadott jogszabály azonban a másik oldalról közelíti meg a dolgot. Olasz jogi értelmezések szerint a korábbi referendumok nem akadályozzák automatikusan az új szabályozás elfogadását, így a mostani törvényhez nem szükséges új népszavazás. Az kérdés körüli politikai vita viszont korántsem zárult le. Az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom és a Zöldek–Baloldal szövetsége a parlamenti vita során támadta a nukleáris visszatérést, többek között a beruházási költségeket és a radioaktív hulladék elhelyezését kifogásolva.

Már konkrét európai atomprojektek is megjelentek

Eközben már konkrét ipari együttműködések is körvonalazódnak. A francia EDF szeptemberben jelentette be, hogy tíz kis moduláris reaktor európai programján dolgozik, és az egyik tervezett olaszországi egység megvalósításában az Edison mellett a Saipem és a Webuild is részt vehet. Az EDF által fejlesztett NUWARD reaktor tervezett teljesítménye mintegy 400 megawatt (valamivel kevesebb, mint egy blokké a paksi atomerőműben), és a villamos energia mellett ipari hő előállítására is alkalmas lenne.

A következő hónapokban alakítja ki a római döntéshozatal

  • az engedélyezési rendszert,
  • majd választja ki a lehetséges építési helyszíneket,
  • szervezi meg a nukleáris biztonsági felügyelti rendszert,
  • és találja ki a beruházás finanszírozási hátterét.

Sok munka vár még Olaszországra, de az már biztos, hogy a négy évtizeddel ezelőtt bezárt kapuk most ismt megnyíltak az atomenergia előtt.


 

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