Májusban, az új parlament megalakulásakor vált újra lehetővé, hogy az ügyészség lépjen, hiszen akkortól Magyar Péter már nem az EP, hanem a hazai Országgyűlés tagja volt. Az ügyészség azonban csak most lépett, kedden jelentették be, hogy kikérik a kormányfő mentelmi jogát.
„Mizu? A bűnpártolás szót ismeritek?” – nyílt hadüzenetet küldött az ügyészeknek Magyar Péter
Egyre súlyosabb a konfliktus a miniszterelnök és a Legfőbb Ügyészség között, a kormányfő megkérdőjelezi a szervezet pártatlanságát.
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