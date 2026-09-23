Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)
Magyar Péter megint facebookozott éjszaka, most a Telex posztjánál szabadult el
Újabb indulatos kommentfolyamban fejtette ki véleményét Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a Legfőbb Ügyészség mentelmi jogával kapcsolatos ügyéről szóló Telex-bejegyzés alatt többek között az aranykonvojügyet, az MNB alapítványait, a Volánbusz-ügyet és a végrehajtói botrányt emlegette. A politikus a sajtó képviselőit sem kímélte, és gúnyos megjegyzésekkel reagált az őt bíráló vagy az ügyészség álláspontját ismertető tartalmakra.
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