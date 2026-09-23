Nem először hagyták figyelmen kívül a tiszások a parlamenti szokásjogot

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Már az Országgyűlés alakuló ülését megelőzően egyértelművé tette a Tisza Párt, hogy a parlamenti hagyományok és a szokásjog a legkevésbé sem fontos a számukra. Ehelyett Magyar Péter és a képviselői is minden alkalmat arra használnak fel, hogy az ellenzéket megalázzák.

Máté Patrik
2026. 09. 23. 5:45
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Minden pillanatot megragadnak az ellenzék sértegetésére a tiszások

A mentelmi bizottságot vezető Sasi-Nagy már eddig is bizonyította, hogy fittyet hány a parlamenti hagyományokra. Még nyáron hajtott végre először sorcserét a parlamentben a Fidesz-frakció, amikor Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét Hortay Olivér és Palóc André foglalta el az Országgyűlésben. A parlamenti jog szerint ilyenkor a mentelmi bizottság igazolja az új képviselők mandátumát. Ezután pedig a bizottsági döntést az elnök ismerteti a plenáris ülésen. 

Sasi-Nagy azonban a hivatalos eljárást felrúgva a bizottsági álláspontot a saját véleményével átszőve sértegette a Fidesz újdonsült képviselőit.

Ezen a héten újabb változás történt a Fidesz-frakcióban, ugyanis az augusztusban a parlamentből távozó Lázár János helyét Szekeres Pál vette át a Tisztelt Házban. A mandátumigazolás ismertetését Sasi-Nagy újból arra használta, hogy az ellenzékbe rúgjon, miután úgy fogalmazott, hogy a magyarok tűzijátékozással ünnepelték Lázár távozását a parlamentből. Ezzel arra utalva, hogy Lázár az augusztus 20-i nemzeti ünnepen jelentette be, hogy lemond a mandátumáról. Érdekesség, hogy még Forsthoffer Ágnes tiszás házelnök is figyelmeztette Sasi-Nagyot, hogy tartózkodjon a saját véleménye ismertetésétől.

Fenyegető hangnemet hozott Magyar Péter a Tisztelt Házba

A Tisza a parlament alakuló ülésén is szakított az addigi hagyományokkal, ugyanis Magyar Pétert rögtön megválasztották a képviselők miniszterelnöknek, majd az eskütételt követően elmondta miniszterelnöki székfoglaló beszédét. A korábbi szokás szerint a miniszterelnök megválasztására jellemzően hetekkel az alakuló ülés után került sor. 

Egyébként Magyar Péter első parlamenti felszólalása is teljesen másmilyen volt az addig megszokotthoz képest, ugyanis rendkívül durva és fenyegető hangnemet ütött meg az ellenzékkel és Sulyok Tamás akkori államfővel szemben. 

Mindez előrevetítette, hogy a miniszterelnök és a Tisza a parlamenti vitakultúrát is teljesen máshogy képzeli el, mint ahogy az a megelőző 36 évben megszokott volt.

A választók felhatalmazására alapozva számol le a kormánypárt az ellenzékkel

A Tisza Párt a parlament alakuló ülése előtt egyértelművé tette, hogy a szokásjog és a hagyományok számukra legkevésbé fontosak. Ehelyett minden alkalmat arra használnak fel, hogy az ellenzéket támadják. A szabályok szerint az ellenzéki frakcióknak lehetőségük van parlamenti alelnököt jelölniük, amire a Fidesz Szijjártó Pétert javasolta.

Azonban a parlament első ülésnapját előkészítő tárgyalásokon a Tisza egyértelművé tette, hogy nem fogják megszavazni Szijjártót alelnöknek. 

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője akkor úgy érvelt, hogy a magyar emberek felhatalmazásából vannak a parlamentben és ebből felhatalmazásából fognak dönteni arról, hogy kit milyen pozícióban támogatnak.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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