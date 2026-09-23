Nem először hagyták figyelmen kívül a tiszások a parlamenti szokásjogot

Minden pillanatot megragadnak az ellenzék sértegetésére a tiszások

A mentelmi bizottságot vezető Sasi-Nagy már eddig is bizonyította, hogy fittyet hány a parlamenti hagyományokra. Még nyáron hajtott végre először sorcserét a parlamentben a Fidesz-frakció, amikor Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét Hortay Olivér és Palóc André foglalta el az Országgyűlésben. A parlamenti jog szerint ilyenkor a mentelmi bizottság igazolja az új képviselők mandátumát. Ezután pedig a bizottsági döntést az elnök ismerteti a plenáris ülésen.

Sasi-Nagy azonban a hivatalos eljárást felrúgva a bizottsági álláspontot a saját véleményével átszőve sértegette a Fidesz újdonsült képviselőit.

Ezen a héten újabb változás történt a Fidesz-frakcióban, ugyanis az augusztusban a parlamentből távozó Lázár János helyét Szekeres Pál vette át a Tisztelt Házban. A mandátumigazolás ismertetését Sasi-Nagy újból arra használta, hogy az ellenzékbe rúgjon, miután úgy fogalmazott, hogy a magyarok tűzijátékozással ünnepelték Lázár távozását a parlamentből. Ezzel arra utalva, hogy Lázár az augusztus 20-i nemzeti ünnepen jelentette be, hogy lemond a mandátumáról. Érdekesség, hogy még Forsthoffer Ágnes tiszás házelnök is figyelmeztette Sasi-Nagyot, hogy tartózkodjon a saját véleménye ismertetésétől.

Fenyegető hangnemet hozott Magyar Péter a Tisztelt Házba

A Tisza a parlament alakuló ülésén is szakított az addigi hagyományokkal, ugyanis Magyar Pétert rögtön megválasztották a képviselők miniszterelnöknek, majd az eskütételt követően elmondta miniszterelnöki székfoglaló beszédét. A korábbi szokás szerint a miniszterelnök megválasztására jellemzően hetekkel az alakuló ülés után került sor.

Egyébként Magyar Péter első parlamenti felszólalása is teljesen másmilyen volt az addig megszokotthoz képest, ugyanis rendkívül durva és fenyegető hangnemet ütött meg az ellenzékkel és Sulyok Tamás akkori államfővel szemben.

Mindez előrevetítette, hogy a miniszterelnök és a Tisza a parlamenti vitakultúrát is teljesen máshogy képzeli el, mint ahogy az a megelőző 36 évben megszokott volt.