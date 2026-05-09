„Ideje távozni, elnök úr, ameddig még lehet!” – nyíltan megfenyegette Magyar Péter miniszterelnöki székfoglalójában Sulyok Tamást

Megfogadjuk, hogy olyan országot építünk, ahol a politika képes reményt, biztonságot, közös célokat adni az embereknek – jelentette ki Magyar Péter.

A miniszterelnök elmondta, hogy az új Országgyűlés megalakulása után az egyik első dolguk az lesz, hogy benyújtják a nemzet vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. Ez a hivatal az egyik legfontosabb intézménye lesz az új kormánynak, az lesz a feladata, hogy a feltárja a korrupciót – tette hozzá. Magyar Péter közölte, hogy a hivatal nem a kormány alá fog tartozni, az csak az Országgyűlésnek fog felelni.

A miniszterelnök szerint elmúlt években közjogi intézmények tucatjai vesztették el a társadalom bizalmát, ezért Magyar Péter felszólította ezen intézmények vezetőket, hogy legyen bennük bátorság szembenézni a felelősségükkel és mondjanak le. Magyar Péter külön megnevezte Sulyok Tamás köztársasági elnököt és ismét lemondásra szólította fel.

A Sulyok Tamás államfőnek célzott fenyegető üzenetek után Magyar Péter a megbékélés fontosságát próbálta hangsúlyozni. Majd a beszédében áttért arra, hogy miniszterelnökként bocsánatot kér a magyar társadalom több csoportjától is. Úgy véli, hogy emberek milliót taszították félelembe, amit ígérete szerint a magyar állam többé nem tehet. A miniszterelnök ezután ismét a nemzet újraegyesítéséről beszélt, valamint arról, hogy ennek a munkáját el kell kezdeni.

A nemzeti megbékélés nem egy törvényen, nem egy beszéden múlik, azon múlik, hogy a magyarok képesek lesznek-e bizalommal fordulnak egymás felé, képesek lesznek-e újra feltételezni egymásról a jó szándékot – vélekedett Magyar Péter. Hozzátette: hiszi, hogy a magyarok képesek lesznek erre.

Magyar Péter beszédében azt ígérte, hogy a Tisza-kormány minden magyar kormánya lesz. A miniszterelnök azt ígérte, olyan országot fognak építeni, amelyben minden embert megbecsülnek.