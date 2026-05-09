„Ideje távozni, elnök úr, ameddig még lehet!" – nyíltan megfenyegette Magyar Péter miniszterelnöki székfoglalójában Sulyok Tamást

A parlament alakuló ülésén a képviselők hivatalosan is miniszterelnöknek választották Magyar Pétert. Ezután az új kormányfő letette hivatali esküjét.

2026. 05. 09. 14:38
Megfogadjuk, hogy olyan országot építünk, ahol a politika képes reményt, biztonságot, közös célokat adni az embereknek – jelentette ki Magyar Péter.

A miniszterelnök elmondta, hogy az új Országgyűlés megalakulása után az egyik első dolguk az lesz, hogy benyújtják a nemzet vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. Ez a hivatal az egyik legfontosabb intézménye lesz az új kormánynak, az lesz a feladata, hogy a feltárja a korrupciót – tette hozzá. Magyar Péter közölte, hogy a hivatal nem a kormány alá fog tartozni, az csak az Országgyűlésnek fog felelni.

A miniszterelnök szerint elmúlt években közjogi intézmények tucatjai vesztették el a társadalom bizalmát, ezért Magyar Péter felszólította ezen intézmények vezetőket, hogy legyen bennük bátorság szembenézni a felelősségükkel és mondjanak le. Magyar Péter külön megnevezte Sulyok Tamás köztársasági elnököt és ismét lemondásra szólította fel.

A Sulyok Tamás államfőnek célzott fenyegető üzenetek után Magyar Péter a megbékélés fontosságát próbálta hangsúlyozni. Majd a beszédében áttért arra, hogy miniszterelnökként bocsánatot kér a magyar társadalom több csoportjától is. Úgy véli, hogy emberek milliót taszították félelembe, amit ígérete szerint a magyar állam többé nem tehet. A miniszterelnök ezután ismét a nemzet újraegyesítéséről beszélt, valamint arról, hogy ennek a munkáját el kell kezdeni.

A nemzeti megbékélés nem egy törvényen, nem egy beszéden múlik, azon múlik, hogy a magyarok képesek lesznek-e bizalommal fordulnak egymás felé, képesek lesznek-e újra feltételezni egymásról a jó szándékot – vélekedett Magyar Péter. Hozzátette: hiszi, hogy a magyarok képesek lesznek erre.

Magyar Péter beszédében azt ígérte, hogy a Tisza-kormány minden magyar kormánya lesz. A miniszterelnök azt ígérte, olyan országot fognak építeni, amelyben minden embert megbecsülnek.

A miniszterelnök elismételte azt a kampányígéretét, hogy hazahozzák az uniós forrásokat, ami megilleti a magyar embereket. Majd arra tért át, hogy Magyarország szuverén ország lesz és az is marad. Ezután arra kérte a képviselőket, hogy értsék meg a választás üzenetét, majd különösen nagy felelősségűnek nevezte a Tisza Párt kétharmados frakcióját. Magyar Péter ígérete szerint a saját hatalmukra is korlátként tekintenek. Tudatta, hogy elindítják az alkotmányos rendszer átfogó vizsgálatát és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának a korlátozását.

Ezután a miniszterelnök Ágh Pétert, a Fidesz észak-vasi képviselőjét ócsárolta, a választókerületben aratott sikerét manipulatívnak nevezte.

A fenyegető hangnemet felváltva Magyar Péter ismét a nemzet újraegyesítéséről beszélt, amiben szerinte az ellenzék felelősség is történelmi. A kormányfő elismételte a nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal megalakítását, majd újra hitet tett az ügynökakták megnyitása mellett.

Aki ma ellenzékben ül, annak is történelmi szerepe van, nekik meg kell mutatni a választóknak, hogy hazafis ellenzékiség születhet – mondta Magyar Péter.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a szabadság önmagában nem garancia semmire, a szabadság súlyos felelősség a hazánkért, felelősség egymásért és azért is, hogy milyen országot hagyunk a gyermekeinkre. A szabadságot munkává kell alakítani – mondta a beszéde végén.

Magyar Péter (Budapest, 1981. március 16. –) magyar politikus, jogász, diplomata, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte, ahol 2004-ben jogász diplomát szerzett. 2010-től a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa volt, majd 2011-ben a magyar uniós elnökség során szakdiplomataként csatlakozott Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletéhez.

Majd 2015-től a Miniszterelnökség csoportvezető diplomatájaként a magyar kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt. Ezután 2018 szeptemberétől a Magyar Fejlesztési Bank EU-s Jogi Igazgatóságát vezette, majd 2019. júniusától 2022 februárjáig a Diákhitel Központ vezérigazgatója volt. Később 2022 augusztusában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági tagja lett, aztán 2023 áprilisában bekerült a Volánbusz Lázár János által felfrissített igazgatóságába.

A NER-ből való kiugrását követően Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter volt férjeként 2024 februárjában keltett országos figyelmet. Novák Katalin kegyelmi botránya után bejelentette, lemond minden kormányzati tisztségéről. 2024. március 15-én jelentette be pártalapítási szándékát, majd átvette a korábban ismeretlen Tisza Pártot, és elindult a 2024-es európai parlamenti választáson. Pártja a Fidesz mögött a második helyen végzett, a szavazatok közel 30 százalékát megszerezve. A 2026-os országgyűlési választásokon a Magyar Péter vezette Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a parlamentben, amely május 9-i alakuló ülésén miniszterelnöknek választotta.

