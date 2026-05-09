Rétvári Bence: A közösségünknek talpra kell állnia

Rétvári Bence kiemelte:

a következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd. Többet kell figyelnünk egymásra. Többet kell beszélgetnünk az emberekkel. Meg kell értenünk azokat is, akik most máshogy döntöttek. Mert Magyarország nem két külön ország. Akkor sem, ha most sok a fájdalom és a csalódottság.

Úgy fogalmazott, a közösségüknek újra talpra kell állnia, amíg vannak emberek, akik hisznek a hazájukban, hisznek a nemzetben, hisznek a családban, a munkában, a biztonságban és az összetartozásban, addig van mire építeni. Kitért arra is: bár most nehéz időszak következik, egy dolgot soha nem szabad elfelejteni: a haza több mint egy választási eredmény.

„Magyarország a közös otthonunk, amelyért győzelemben és vereségben is felelősséggel tartozunk. Mi itt maradunk, dolgozni fogunk, kiállunk azokért az értékekért, amelyek összekötnek bennünket: a családért, a biztonságért, a nemzetért és egymásért" – fogalmazott, hozzátéve: