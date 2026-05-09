Esküt tettek a képviselők, megalakult az új Országgyűlés + videó

Rétvári BenceFidesz-KDNPKDNP

Rétvári Bence: A közösségünknek talpra kell állnia

A következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd, a közösségünknek talpra kell állnia – mutatott rá Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szombati Facebook-bejegyzésében.

Forrás: MTI2026. 05. 09. 10:47
Rétvári Bence kiemelte: 

a következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a megújulásról szól majd. Többet kell figyelnünk egymásra. Többet kell beszélgetnünk az emberekkel. Meg kell értenünk azokat is, akik most máshogy döntöttek. Mert Magyarország nem két külön ország. Akkor sem, ha most sok a fájdalom és a csalódottság.

Úgy fogalmazott, a közösségüknek újra talpra kell állnia, amíg vannak emberek, akik hisznek a hazájukban, hisznek a nemzetben, hisznek a családban, a munkában, a biztonságban és az összetartozásban, addig van mire építeni. Kitért arra is: bár most nehéz időszak következik, egy dolgot soha nem szabad elfelejteni: a haza több mint egy választási eredmény.

„Magyarország a közös otthonunk, amelyért győzelemben és vereségben is felelősséggel tartozunk. Mi itt maradunk, dolgozni fogunk, kiállunk azokért az értékekért, amelyek összekötnek bennünket: a családért, a biztonságért, a nemzetért és egymásért" – fogalmazott, hozzátéve: 

számíthattok ránk, ahogyan mi is számítunk rátok. Mert egy közösség erejét nem az mutatja meg, hogyan ünnepel, hanem az, hogyan áll fel újra együtt.


Borítókép: Rétvári Bence (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
