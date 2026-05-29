Brüsszel az AfD európai pártszövetségének betiltásán dolgozik

Brüsszeli vizsgálat fenyegeti a német AfD-t is tömörítő európai jobboldali pártszövetséget, amely akár az uniós pénzforrások teljes megvonásával is járhat. Németországban rekordot döntött az AfD párt népszerűsége, Brüsszel pedig az európai pártcsaládjuk betiltását készítheti elő. A frakció politikusai kettős mércét és politikai boszorkányüldözést emlegetnek.

2026. 05. 29. 19:40
Alice Weidel, az AfD társelnöke Forrás: AFP
Petr Bystron, az AfD európai parlamenti képviselője élesen bírálta az eljárást. A politikus szerint abszurd, hogy a jelenlegi uniós többség meg akarja mondani mindenkinek, mit szabad gondolniuk és mondaniuk. Bystron kifejtette, hogy az uniós szervezet olyan pártok szankcionálására törekszik, amelyek ellenzik az illegális migrációt és a genderideológiát, mivel ezek az ügyek mára „szent európai értékekké” váltak. Igor Merheim-Eyre, a Kenti Egyetem kutatója kettős mércéről beszélt az ügy kapcsán. A szakértő szerint felmerül a kérdés:

Miért nem fontolják meg az Európai Baloldal betiltását is?

A kutató szerint a kommunizmus alapvetően ellentétes a szabadság és a demokrácia alapelveivel, és úgy vélte, hogy a baloldal – akárcsak szélsőjobboldali partnerei – Moszkva, Peking és Teherán érdekeit szolgálja.

Az APPF a Politicónak azt nyilatkozta, hogy tényeket bocsátott az Európai Parlament, a tanács és a bizottság rendelkezésére annak érdekében, hogy az intézmények dönthessenek arról, kezdeményezik-e az uniós értékeknek való megfelelés hivatalos vizsgálatát.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a német választási hajrában elhangzott ígéretek többsége továbbra sem tart a megvalósítás fázisában, és a friss elemzések szerint az AfD vált a legerősebb politikai erővé Németországban. A németek többsége a legfrissebb felmérések szerint úgy véli, hogy az AfD 2026-ban tartományi miniszterelnöki posztot szerezhet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
