Puccstól tarthat a német kancellár, ha a népszerűsége tovább zuhan

Alig egy évvel a kormányalakítás után a CDU vezetése máris Friedrich Merz lehetséges utódjáról egyeztetett. A belső vitáktól hangos koalíció képtelen úrrá lenni a rossz gazdasági teljesítményen, és a választók elégedetlenek a kompromisszumokra épülő együttműködés miatt. Arra az esetre, ha a német kancellár és a párt népszerűsége tovább romlana, már megnevezték a lehetséges utódot – akinek személyében egyetértés mutatkozik a CDU körein belül.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 13:43
Hendrik Wüst (b) válthatja a német kancellárt Forrás: AFP
A jelenlegi német belpolitikai helyzetet több, egymással összefüggő gazdasági és strukturális probléma terheli. A német gazdaság lelassult, a magas energiaárak és az ipari versenyképesség romlása pedig egyaránt sújtja – különösen az autóipar és a vegyipar érintett. Emellett a túlzott bürokrácia és a digitalizáció lassú előrehaladása is visszatérő probléma. A német helyzetet tovább nehezíti, hogy a jelenlegi koalíciós rendszerben a kormányzás egyre inkább kompromisszumkényszerré vált. A Merz vezette CDU/CSU–SPD kormánykoalíció 2025. május 6-án kezdte meg munkáját, azonban az együttműködés több kulcsterületen – különösen a költségvetési politika, a nyugdíjrendszer és az adóreformok kérdésében – nem talál egyetértésre. Az első kancellári év mérlegét sokan így foglalják össze: 

alig születtek reformok, sok volt a koalíción belüli vita, és a Trump-adminisztrációval folytatott összetűzések is rontották Merz megítélését, a németek választók több mint nyolcvan százaléka elégedetlen a kancellárral

– írta meg az Euronews. Ahogy arról lapunk is beszámolt a német választási hajrában elhangzott ígéretek többsége továbbra sem tart a megvalósítás fázisában, és a friss elemzések szerint az Alternatíva Németországért (AfD) párt a legerősebb politikai erővé vált Németországban. 

Merz helyzetét súlyosbítja, hogy saját pártján belül is egyre erősebb a kritika a kormányzati teljesítménnyel kapcsolatban. Egyes elemzések szerint a CDU-ban már alternatív forgatókönyvek is léteznek arra az esetre, ha a kancellár támogatottsága tovább csökkenne. A Bild információi szerint eddig kis körben zajlottak egyeztetések a kancellár lehetséges utódjáról, de a résztvevők tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen döntés nagy politikai kockázatot hordoz magában. Josef Franz Lindner, az Augsburgi Egyetem professzora elmondta, hogy a Bundestag bármikor új szövetségi kancellárt választhat, és ehhez nincs szükség új választásokra. 

Ha egy kancellár benyújtja a lemondását, akkor csak egy új jelöltet kellene javasolnia a szövetségi elnöknek, akiről a Bundestag szavazhatna.

A gyakorlatban azonban egy hivatalban lévő szövetségi kancellár lecserélése rendkívül kockázatos politikai manőver, amelynek sikere elsősorban a hivatalban lévő kancellártól függ. Friedrich Merznek ugyanis át kellene adnia a helyét, és megoszlanak a vélemények arról, hogy hajlandó lenne-e a kancellár szükség esetén feladni a pozícióját. A többség Merz lehetséges utódjaként Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnökét, Hendrik Wüstöt nevezte meg, aki 2021 óta vezeti Németország legnépesebb tartományát.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
