Puccstól tarthat a német kancellár, ha a népszerűsége tovább zuhan

A jelenlegi német belpolitikai helyzetet több, egymással összefüggő gazdasági és strukturális probléma terheli. A német gazdaság lelassult, a magas energiaárak és az ipari versenyképesség romlása pedig egyaránt sújtja – különösen az autóipar és a vegyipar érintett. Emellett a túlzott bürokrácia és a digitalizáció lassú előrehaladása is visszatérő probléma. A német helyzetet tovább nehezíti, hogy a jelenlegi koalíciós rendszerben a kormányzás egyre inkább kompromisszumkényszerré vált. A Merz vezette CDU/CSU–SPD kormánykoalíció 2025. május 6-án kezdte meg munkáját, azonban az együttműködés több kulcsterületen – különösen a költségvetési politika, a nyugdíjrendszer és az adóreformok kérdésében – nem talál egyetértésre. Az első kancellári év mérlegét sokan így foglalják össze:

alig születtek reformok, sok volt a koalíción belüli vita, és a Trump-adminisztrációval folytatott összetűzések is rontották Merz megítélését, a németek választók több mint nyolcvan százaléka elégedetlen a kancellárral

– írta meg az Euronews. Ahogy arról lapunk is beszámolt a német választási hajrában elhangzott ígéretek többsége továbbra sem tart a megvalósítás fázisában, és a friss elemzések szerint az Alternatíva Németországért (AfD) párt a legerősebb politikai erővé vált Németországban.