Ahogy arról lapunk is beszámolt, európai segítséggel indítaná újra a megrekedt béketárgyalásokat a kijevi vezetés. Andrij Szibiha egy interjúban mondta, hogy Kijev szeretne új dinamikát vinni a tárgyalási folyamatba:

Új tárgyalási formátumra van szükségünk Oroszországgal az európai fél aktív bevonásával.

Szibiha hozzátette: nem szabad hagyni, hogy a kiválasztási folyamat elhúzódjon, és kizárólag a képviseletről, a létszámról és a formátumról szóljon az egyeztetés, helyette gyors lépések megtételére szólított fel. Jaroszlav Szmovzs elemző úgy látja, hogy az oroszokkal a kapcsolatfelvétel kudarcra van ítélve, ha Európa nem mutat erőt. Véleménye szerint az unió elveszítette a kezdeményezőkészségét a nemzetközi porondon, kiváltképp az ukrajnai konfliktusban. Kifejtette, hogy a semleges és független közvetítői szerep Európának sem hoz majd sikert – ahogy az USA-nak sem hozott –, mivel Oroszország csak az erőből ért. A különmegbízotti pozícióra esélyesként tartják számon többek között Angela Merkelt és Mario Draghit, ám a korábbi német kancellár határozottan elzárkózott attól, hogy közvetítsen a felek között, mivel meglátása szerint ehhez valós politikai befolyás és hivatalos mandátum kell, szerinte a feladatot egy jelenleg is hivatalban lévő európai vezetőre kell bízni. A korábbi olasz kormányfő szóvivője a BBC megkeresésére pedig úgy reagált, hogy ebben a fázisban nem kívánják kommentálni a híreket.