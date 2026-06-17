Felszólították Magyar Pétert, hogy valljon színt a Mandiner állami átvételéről

Nem értenek egyet azzal, hogy egy nívós hírmagazint – és annak internetes hírportálként működő testvérlapját – sommás ítélettel „vicclapnak” lehessen bélyegezni. Az MNMSZ szerint lehet egyet nem érteni egy lap szellemi irányvonalával, de a súlyosan dehonesztáló minősítéseknek egy rangos sajtóorgánum esetében nem lehet helye.

Ami ennél is fontosabb: nem értünk egyet azzal, hogy akár csak egy gondolatkísérlet formájában is, de felmerüljön az, hogy az állam tulajdonába – vagy akár csak érdekkörébe – kerülő médiumok esetében az államnak kellene meghatározni a tartalmat, amit ott le fognak adni

– fogalmazott a közlemény.

A sajtószövetség természetesnek veszi, hogy egyik sajtóorgánum sem lehet szellemileg független, így legitim célnak tekintik a Tisza-kormány irányvonalát támogató lapok munkáját – de csakis abban az esetben, ha ezt a kollégák nem az állam által meghatározott módon teszik, hanem egyfajta értékrendi közösségtől vezettetve, önkéntesen, nem pedig központi direktívát követve vállalják. Minden más eset ugyanis a sajtószabadság csúfos vereségét jelentené, amely ellen minden lapnak és médiaszervezetnek kötelessége szót emelni.

Felhívták a kormánypárti lapok figyelmét arra, hogy tanúsítsanak komolyabb figyelmet a Mandinert érő kormányzati támadás iránt, mert ezek a veszélyes kijelentések a teljes szakma számára aggasztó jelek lehetnek. A Tisza-kormány sajtópolitikáért felelős vezetőit és magát Magyar Pétert is ugyanakkor arra kérték, segítsenek tisztázni az elhangzottakat. Ha csak a vita hevében bekövetkező szerencsétlen elszólásról van szó, azt nyugodt szívvel, még utólag is korrigálni lehet.

Ha így van: tegyék is ezt meg – az egész sajtószakma megnyugtatására

– szól a közlemény.

Ha azonban nem elszólásról van szó, hanem a Mandiner államosításáról és központi direktívákkal történő befolyásolásának tervéről, akkor fejtsék ki, hogyan és kikkel képzelik ezt megvalósítani, hogy a terveik szakmai kontrollját a teljes nyilvánosság előtt lehessen elvégezni.

– írták.