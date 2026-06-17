mandinermnmszmagyar nemzeti médiaszövetségMagyar Péter

Felszólították Magyar Pétert, hogy valljon színt a Mandiner állami átvételéről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Közleményben reagált a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) arra, hogy Magyar Péter a héten a parlamentben kijelentette: az állam átveszi a Mandinert és nekik kell majd meghatározni a lap tartalmát. A sajtószövetség nem ért egyet azzal az irányvonallal, amit a miniszterelnök az Orbán Balázs fideszes képviselővel folytatott vitájában felvázolt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 18:49
Magyar Péter miniszterelnök, Tisza Párt (Fotó: Havran Zoltán)
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem értenek egyet azzal, hogy egy nívós hírmagazint – és annak internetes hírportálként működő testvérlapját – sommás ítélettel „vicclapnak” lehessen bélyegezni. Az MNMSZ szerint lehet egyet nem érteni egy lap szellemi irányvonalával, de a súlyosan dehonesztáló minősítéseknek egy rangos sajtóorgánum esetében nem lehet helye.

Ami ennél is fontosabb: nem értünk egyet azzal, hogy akár csak egy gondolatkísérlet formájában is, de felmerüljön az, hogy az állam tulajdonába – vagy akár csak érdekkörébe – kerülő médiumok esetében az államnak kellene meghatározni a tartalmat, amit ott le fognak adni

– fogalmazott a közlemény.

A sajtószövetség természetesnek veszi, hogy egyik sajtóorgánum sem lehet szellemileg független, így legitim célnak tekintik a Tisza-kormány irányvonalát támogató lapok munkáját – de csakis abban az esetben, ha ezt a kollégák nem az állam által meghatározott módon teszik, hanem egyfajta értékrendi közösségtől vezettetve, önkéntesen, nem pedig központi direktívát követve vállalják. Minden más eset ugyanis a sajtószabadság csúfos vereségét jelentené, amely ellen minden lapnak és médiaszervezetnek kötelessége szót emelni.

Felhívták a kormánypárti lapok figyelmét arra, hogy tanúsítsanak komolyabb figyelmet a Mandinert érő kormányzati támadás iránt, mert ezek a veszélyes kijelentések a teljes szakma számára aggasztó jelek lehetnek. A Tisza-kormány sajtópolitikáért felelős vezetőit és magát Magyar Pétert is ugyanakkor arra kérték, segítsenek tisztázni az elhangzottakat. Ha csak a vita hevében bekövetkező szerencsétlen elszólásról van szó, azt nyugodt szívvel, még utólag is korrigálni lehet. 

Ha így van: tegyék is ezt meg – az egész sajtószakma megnyugtatására

– szól a közlemény.

Ha azonban nem elszólásról van szó, hanem a Mandiner államosításáról és központi direktívákkal történő befolyásolásának tervéről, akkor fejtsék ki, hogyan és kikkel képzelik ezt megvalósítani, hogy a terveik szakmai kontrollját a teljes nyilvánosság előtt lehessen elvégezni.

– írták.

Végül jelezték, hogy az MNMSZ kész arra, hogy ebből a munkából kivegye a maga részét.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Kultúra a vérzivatarban

Bayer Zsolt avatarja

Akik szerint bármely nép, nemzet kultúrája alávaló és alsóbbrendű, nos, azok nácik. Ocsmány, undorító, eltakarítandó nácik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu