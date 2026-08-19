Több mint napi öt óra az okostelefon pötyögésével

„Különösen a fiatalok töltik mindennapjaik nagy részét közösségi hálózatokon, és ott gyakran szembesülnek idealizált életstílusokkal és problémás tartalmakkal. Az osztrákok kétharmada azt szeretné, ha a platformüzemeltetők nagyobb felelősséget vállalnának. Az üzenet világos: a közösségi médiának elő kell segítenie az információcserét, de a problémás tartalmakat is következetesebben kell megfékeznie” – összegzett Christoph Waldeck.

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